W trakcie kampanii wyborczej wielu czołowych Demokratów sprzeciwiało się nieskrępowanej rozbudowie centrów danych, stanowiących technologiczną podstawę rozwoju AI. Ich stanowisko nasiliło wcześniejsze obawy inwestorów o to, czy ogromne wydatki w tej dziedzinie zwrócą się w przyszłości. Tylko w tym roku nakłady te mają osiągnąć poziom 1 biliona dolarów.

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Indeks Nasdaq, reprezentujący w znacznej mierze sektor technologiczny, wzrósł w piątek o niespełna 1,1 proc., odrabiając część strat po gwałtownym spadku o 5,5 proc. w czwartek. Akcje Micron Technology podrożały o nieco ponad 5 proc. po czwartkowym spadku o 17 proc. Kurs Nvidii wzrósł o 3 proc. po spadku o 9 proc. dzień wcześniej. Zyskały także akcje firm Elona Muska – Tesli i SpaceX – mocno przecenione na poprzedniej sesji.

Mniej optymistycznie nastawieni pozostali inwestorzy wobec innych sektorów gospodarki. W rezultacie indeks największych spółek Dow Jones znowu stracił, tym razem jednak tylko niecałe 0,5 proc., po czwartkowej zniżce o 3,4 proc. Z kolei szerszy wskaźnik S&P 500 zyskał zaledwie 0,3 proc., po czwartkowym spadku o 4,4 proc.