Z tego artykułu dowiesz się: Dlaczego dobre dane z amerykańskiej gospodarki okazały się złą wiadomością dla rynków finansowych.

Jak najnowszy raport o zatrudnieniu może wpłynąć na decyzję Fed w sprawie stóp procentowych.

W których sektorach gospodarki USA najszybciej przybywa miejsc pracy.

Co potencjalna podwyżka stóp oznacza dla posiadaczy kredytów i inwestorów giełdowych.

Zatrudnienie w sektorze pozarolniczym wzrosło w USA w październiku o 165 000 etatów – poinformowało amerykańskie Biuro Statystyki Pracy (BLS). Wcześniejsze prognozy przewidywały wzrost jedynie o 65 000 miejsc pracy. Zrewidowano w górę wrześniowe dane dotyczące rynku pracy – z początkowych szacunków mówiących o 29 000 nowych miejsc pracy do 60 000. Sierpień także okazał się silniejszy, niż początkowo sądzono – przybyło wówczas 186 000 nowych miejsc pracy (wobec wcześniej podawanych 133 000). W październiku spadła natomiast stopa bezrobocia w USA. Zmniejszyła się ona z 4,2 proc. do 4,1 proc.

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Gdzie w USA rosło zatrudnienie?

Zatrudnienie w usługach profesjonalnych i biznesowych wzrosło w październiku o 70 000, co znacznie przewyższa średni miesięczny wzrost na poziomie 15 000 z poprzednich 12 miesięcy. W ochronie zdrowia przybyło w październiku 42 000 miejsc pracy, ze wzrostami zatrudnienia w szpitalach (+16 000), usługach domowej opieki zdrowotnej (+11 000) oraz w ośrodkach opieki ambulatoryjnej (+5 000). Transport i magazynowanie dodały 25 000 miejsc pracy, do czego przyczynił się wzrost w branży kurierskiej i doręczeniowej (+17 000) oraz w transporcie lotniczym (+4 000). Zatrudnienie w przetwórstwie przemysłowym wzrosło o 19 000, przy czym wzrost miejsc pracy odnotowano w produkcji sprzętu komputerowego i elektronicznego (+7 000), maszyn (+4 000) oraz metali podstawowych (+4 000).

W ciągu ostatnich 12 miesięcy średnie stawki godzinowe zwiększyły się o 3,1 proc., co mieści się poniżej rocznej stopy inflacji za wrzesień wynoszącej 3,7 proc. (która w danych za październik publikowanych w przyszłym tygodniu może wzrosnąć do 4 proc.).

Co te dane oznaczają dla rynków?

Mocny raport z amerykańskiego rynku pracy może okazać się złą wiadomością dla akcji spółek technologicznych. Może być tak dlatego, że Fed z większym prawdopodobieństwem podniesie stopy procentowe, jeśli uzna, że rynek pracy wytrzyma to obciążenie. Choć więc amerykańska gospodarka może być silniejsza, niż się obawiano, może to prowadzić do wyższych stóp procentowych, które szkodziłyby m.in. spółkom technologicznym.

– Raport o zatrudnieniu okazał się bardzo mocny i to problem dla sektora technologicznego, który znajduje się w trakcie jednej z największych rzezi w swojej historii. Otwiera to drogę do kolejnej podwyżki stóp w grudniu i utrzymania ich na wyższym poziomie przez dłuższy czas – a to same złe wieści dla wycen technologicznych i rosnącej, napędzanej długiem rozbudowy infrastruktury AI, zwłaszcza teraz, gdy sektor ten i tak cierpi z powodu oczekiwań co do surowszej polityki nowego demokratycznego Kongresu. Te liczby dają Fedowi wolną rękę, by przedłożyć inflację nad miejsca pracy, więc zwykli Amerykanie powinni przygotować się na podwyżkę stóp o 0,25 punktu procentowego w grudniu. Oznacza to wyższe koszty kredytów, większą presję na wzrost oprocentowania kredytów hipotecznych i mniejsze szanse na „rajd Świętego Mikołaja” na giełdzie. Może to jednak oznaczać również lepsze zwroty z oszczędności gotówkowych – twierdzi Nic Puckrin, były analityk Goldman Sachs.

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- Silny wzrost zatrudnienia i spadek stopy bezrobocia w październiku dadzą Fedowi dodatkowe upewnienie, że zatrudnieniowy filar jego mandatu jest realizowany, co oznacza, że to rozwój sytuacji w zakresie inflacji i warunków finansowych nadal będzie decydował o polityce. Choć słabość akcji przyczynia się do zacieśnienia warunków finansowych, wątpimy, aby te ruchy wystarczyły jak dotąd do wykluczenia grudniowej podwyżki stóp – prognozuje natomiast Ariane Curtis, ekonomistka z firmy badawczej Capital Economics.