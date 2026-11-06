Najnowsze analizy finansowe opublikowane przez Nikkei Asia wskazują, że zobowiązania pozabilansowe pięciu amerykańskich gigantów technologicznych (Alphabet, Microsoft, Amazon, Meta oraz Oracle) zrównały się z wartością odpowiadającą około 80 proc. ich łącznych aktywów. Największą kwotę, 1,05 biliona dolarów, posiada Google, a następnie Meta z kwotą około 810 miliardów dolarów.

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Ten skokowy wzrost – aż o 90 proc. w zaledwie sześć miesięcy, z poziomu 1,65 bln USD do około 3,2 bln USD – pokazuje, że firmy te podjęły już strategiczne decyzje, z których nie mogą się łatwo wycofać. Zamiast finansować infrastrukturę wyłącznie z bieżących zysków czy tradycyjnych obligacji, giganci technologiczni związali się potężnymi, wieloletnimi kontraktami na dostawę energii, chipów (GPU) oraz najem centrów danych.

Krytycy i analitycy (m.in. inwestor Michael Burry czy ostrzeżenia analizowane przez Financial Times) zwracają uwagę, że konstrukcja ta przypomina mechanizmy stosowane w przeszłości przez spółki takie jak Enron. Jeśli popyt na usługi AI wyhamuje, a inwestycje nie przyniosą spodziewanych zwrotów, te gigantyczne zobowiązania mogą nagle uderzyć w bilanse firm i wywołać wstrząsy na rynkach finansowych.

Gwarancje na utrzymanie długu poza bilansami Big Tech

Wielkie Technologie po cichu wydały 300 mld dolarów gwarancji, aby utrzymać dług AI poza bilansami. Financial Times niedawno nazwał instrument napędzający tę sytuację: Gwarancje wartości rezydualnej (RVG).

Jak tłumaczy Dimicke Le Masson, dyplomowany księgowy (SAICA) i założyciel The AI Finance Academy, zamiast pożyczać bezpośrednio na budowę centrów danych czy zakup GPU, firmy takie jak Meta, Broadcom i Nvidia wspierają SPV poza bilansem, mocno finansowane przez prywatne kredyty. Gigant technologiczny nie gwarantuje bezpośrednio zadłużenia. Gwarantuje przyszłą wartość odsprzedaży aktywów fizycznych. Dług pozostaje w SPV. Zobowiązanie znajduje się w przypisach spółki-matki, a nie w bilansie. – Jest legalny, sprytny i efektywny w bilansie, chroniąc raportowane zwroty i oceny kredytowe, jednocześnie finansując historyczną rozbudowę w zawrotnym tempie – podkreśla ekspert.

Big Tech nie jest jedną historią kredytową

Dimicke Le Masson wylicza. Nvidia finansuje OpenAI. OpenAI podpisuje ogromne zobowiązania obliczeniowe z Oracle i CoreWeave. Ci operatorzy pożyczają pod te przychody, żeby kupić... więcej chipów Nvidia. Gdy dostawca finansuje zdolność klienta do zakupu jego produktów, raportowane przychody nie są już czystym dowodem na organiczny, niezależny popyt.

Hiperskalerzy deprecjonują GPU w ciągu 5–6 lat, podczas gdy architektury układów często zmieniają się co 2–3 lata. Jeśli chip stanie się przestarzały po 3 latach, rozkładanie kosztów na 6 lat cicho zaniża amortyzację i przecenia bieżące zyski.

Zobowiązania pozostają poza bilansem w hossie. Ale RVG jest procykliczna: uruchamia się tylko przy wymuszonej sprzedaży aktywów poniżej gwarantowanej wartości. Zobowiązanie warunkowe zamienia się w twarde zadłużenie dokładnie wtedy, gdy koncern jest w stanie sobie na to najmniej pozwolić.

Rynek traktuje Big Tech jak jedną historię kredytową. Nie jest. Microsoft ma rating AAA. Oracle (BBB-, o jeden stopień wyżej niż śmieciowy) prognozuje dźwignię na poziomie 3,6x do 4,4x do 2029 roku, z głęboko ujemnymi wolnymi przepływami pieniężnymi. Jeśli domino się chwieje, zaczyna się od najsłabszego bilansu, a nie najsilniejszego.