Z tego artykułu dowiesz się: Jakie czynniki stały za gwałtowną przeceną na indeksie Nasdaq i które spółki odczuły ją najmocniej.

W jaki sposób wyniki wyborów w USA wpłynęły na notowania gigantów technologicznych, w tym Tesli i spółek AI.

Dlaczego Teksas stał się epicentrum obaw inwestorów o przyszłość branży centrów danych.

Czy obecna rotacja kapitału z sektora AI jest zjawiskiem tymczasowym, czy trwałą zmianą trendu.

Nasdaq Composite tracił na początku czwartkowej sesji 3,3 proc., podczas gdy S&P 500 spadał o 2,4 proc., a Dow Jones Industrial zniżkował o 1,4 proc. W ciągu pierwszej godziny sesji przecena indeksu Nasdaq Composite się pogłębiła. Tracił on nawet 4,5 proc. i wszedł pod względem technicznym w korektę (czyli spadł o ponad 10 proc. od szczytu). Na rynku dawały o sobie znać obawy o to jak uzyskanie przez Partię Demokratyczną kontroli nad Kongresem wpłynie na spółki technologiczne.

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W czwartek, na początku sesji, należące do Elona Muska Tesla i SpaceX zniżkowały odpowiednio o 9 proc. i 7 proc. Tymczasem producenci chipów Broadcom i Nvidia spadli o 5 proc. każdy, podczas gdy koncern Oracle, też tracił blisko 5 proc. Qualcomm, opublikował wyniki finansowe przebijające prognozy, ale jego akcje spadły o 9 proc. ze względu na słabsze od oczekiwań prognozy zysków. Spadały również kursy spółek z sektora „neocloud” – CoreWeave stracił 9 proc., Nebius 13 proc., a Iren 11 proc. – w kontekście obaw o reakcję polityczną wobec branży po wynikach wyborów w poszczególnych stanach.

Dlaczego doszło do przeceny akcji spółek technologicznych?

Rynki już wcześniej spodziewały się, że demokraci zdobędą Izbę Reprezentantów i ewentualnie kontrolę nad Senatem. Jednak przejście gubernatorskiej siedziby w Teksasie w ręce demokratów wydawało się największym ciosem dla akcji technologicznych. Kandydatka na gubernatora Gina Hinojosa otwarcie wspierała moratorium na centra danych AI. Tymczasem według danych banku Wells Fargo 27 proc. planowanych gigawatów mocy centrów danych znajduje się w Teksasie. Ten stan jest również od 2024 r. centrum działalności spółki SpaceX. Demokraci mieli według projekcji wygrać lub utrzymać stanowiska gubernatorów w innych kluczowych stanach z centrami danych: Georgii, Pensylwanii i Ohio. Georgia stanowi 7 proc. wszystkich planowanych amerykańskich gigawatów centrów danych, a Ohio i Pensylwania po 5 proc. – szacuje Wells Fargo.

Czytaj więcej Gospodarka światowa Zwycięstwo demokratów wywołało wstrząs, który jednak szybko minął To, że Partii Demokratycznej udało się przejąć nawet Teksas, początkowo doprowadziło do wyprzedaży akcji spółek korzystających z boomu na sztuczną...

Michael Hartnett, strateg Bank of America ostrzegał wcześniej w tym roku, że zwycięstwo Demokratów w Senacie w połączeniu z przejęciem gubernatorstwa w Teksasie może doprowadzić do „dużego spadku” akcji o ponad 10 proc. do końca roku.

Jednakże środowa sesja sugerowała, że inwestorzy dostosowują się do wyników wyborów „połówkowych”, które dały demokratom komfortową większość w Izbie Reprezentantów i Senacie. Dow Jones Industrial podskoczył wówczas o ponad 1500 punktów, odnotowując najlepszy dzień od kwietnia 2025 roku, podczas gdy S&P 500 i Nasdaq Composite zyskały po ponad 1 proc.

Czytaj więcej Wykres Dnia Nowi gubernatorzy zagrożą amerykańskim centrom danych 159 GW (41 proc.) planowanych centrów danych znajduje się w stanach, w których nowy gubernator popiera wstrzymanie budowy, a 69,2 GW (18 proc.) w s...

Jordan Watson, zarządzający portfelem w Tandem Investment Advisors, ocenia, że rotacja z sektora sztucznej inteligencji może mieć charakter tymczasowy. - Możemy zmierzać w stronę większej zmienności, w miarę jak inwestorzy będą przyswajać wyniki wyborów i ich potencjalne skutki polityczne. Nie traktowałbym środowego handlu akcjami jako sygnału do całkowitego odwołania alarmu, ale raczej jako wezwanie do zachowania rozsądku w kwestii skali kapitału pompowanego w rozbudowę infrastruktury AI oraz tego, czy te inwestycje przyniosą oczekiwane przez inwestorów stopy zwrotu – uważa Watson.