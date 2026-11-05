Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jakie czynniki ekonomiczne stały za pierwszą od trzech lat podwyżką stóp procentowych w Wielkiej Brytanii.
  • Od czego zależą dalsze decyzje Banku Anglii i jaki wpływ ma na nie obecna sytuacja międzynarodowa.
  • Dlaczego decyzja o podwyżce nie była jednomyślna i jakie argumenty przemawiały za mocniejszą reakcją.
  • Czym są „efekty drugiej rundy” i w jaki sposób mogą one wpłynąć na przyszłe żądania płacowe.

Bank Anglii podniósł na czwartkowym posiedzeniu główną stopę procentową z poziomu 3,75 proc. do 4 proc. Taka jego decyzja była powszechnie oczekiwana, po tym, jak inflacja konsumencka we wrześniu przyspieszyła w Wielkiej Brytanii do 3,4 proc. 

Po czwartkowej podwyżce główna stopa procentowa Banku Anglii wróciła na poziom z grudnia 2025 r. 

- Dzisiejsza podwyżka nie powinna być postrzegana jako pierwsza w nieuniknionej sekwencji. Kolejne nie są nieuniknione. Jeśli jednak konflikt na Bliskim Wschodzie nie zostanie rozwiązany, to jest jednak mało prawdopodobne, że będzie to ostatnia podwyżka – stwierdził Andrew Bailey, prezes Banku Anglii.

Czytaj więcej

Paweł Danielewicz, menedżer ds. portfeli, analityk techniczny, Erste BM
Okiem eksperta
Popyt trzyma stery, inflacja trzyma Fed. Czy IPO uratuje nastroje?

Dlaczego Bank Anglii podwyższył stopy procentowe?

„Czas trwania i skala wzrostu cen energii wygenerowały wystarczającą presję inflacyjną w gospodarce, aby uzasadnić podwyżkę stopy podstawowej. Wśród tych członków pojawiły się różnice zdań co do zakresu, w jakim utrzymał się bazowy proces dezinflacyjny sprzed konfliktu, stopnia wolnych mocy produkcyjnych w gospodarce oraz stopnia restrykcyjności obecnego nastawienia w polityce pieniężnej. Członkowie ci zgodzili się, że choć dowody na wystąpienie efektów drugiej rundy były ograniczone, dostępność takich dowodów będzie rosła z czasem i wymaga dalszego ścisłego monitorowania, podobnie jak wpływ zmian cen energii na średnioterminowe ryzyka inflacyjne” - wskazał Bank Anglii w swoim komunikacie.

Decyzja o podwyżce stóp o 25 pb. nie była więc jednomyślna. Opowiedziało się za nią ośmioro członków Komitetu Polityki Pieniężnej, a jedna osoba chciała większej podwyżki. Owym wyjątkiem była Catherine L. Mann, która głosowała za podwyżką głównej stopy o pół punktu procentowego. Mann jest zaniepokojona „nieliniowym ryzykiem inflacyjnym”, przed którym stoi Wielka Brytania, i dąży do zdławienia rosnących żądań płacowych.

Czytaj więcej

Bank Anglii poszedł inną drogą niż Fed i EBC. Stopy w Wielkiej Brytanii bez zmian
Gospodarka światowa
Bank Anglii poszedł inną drogą niż Fed i EBC. Stopy w Wielkiej Brytanii bez zmian

"Gospodarstwa domowe zwracają szczególną uwagę na inflację cen energii i żywności, co może znaleźć odzwierciedlenie w żądaniach płacowych w 2027 roku. Przy inflacji CPI na poziomie 3,5 proc. we wrześniu, gospodarka przekroczyła szacowany próg statystyczny i weszła w reżim wysokiej inflacji przy napiętym rynku pracy, gdzie asymetryczne reakcje behawioralne gospodarstw domowych i firm sprzyjają silniejszym efektom drugiej rundy. Inne podejście badawcze wskazuje, że gospodarka mogła przekroczyć próg wiarygodności polityki pieniężnej, co pogarsza dylematy decyzyjne (policy trade-off). Co więcej, w brytyjskiej krzywej rentowności wyraźnie widoczna jest znaczna premia za ryzyko inflacyjne, będąca odzwierciedleniem pięciu lat inflacji utrzymującej się powyżej celu, kiedy to wynosiła ona średnio 4,7 proc. Dlatego z perspektywy zarządzania ryzykiem i wiarygodności, podwyżka stopy podstawowej o 50 punktów bazowych jest „dobrą polityką”." - argumentowała Mann.