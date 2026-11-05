Z tego artykułu dowiesz się: Jakie czynniki ekonomiczne stały za pierwszą od trzech lat podwyżką stóp procentowych w Wielkiej Brytanii.

Od czego zależą dalsze decyzje Banku Anglii i jaki wpływ ma na nie obecna sytuacja międzynarodowa.

Dlaczego decyzja o podwyżce nie była jednomyślna i jakie argumenty przemawiały za mocniejszą reakcją.

Czym są „efekty drugiej rundy” i w jaki sposób mogą one wpłynąć na przyszłe żądania płacowe.

Bank Anglii podniósł na czwartkowym posiedzeniu główną stopę procentową z poziomu 3,75 proc. do 4 proc. Taka jego decyzja była powszechnie oczekiwana, po tym, jak inflacja konsumencka we wrześniu przyspieszyła w Wielkiej Brytanii do 3,4 proc.

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Po czwartkowej podwyżce główna stopa procentowa Banku Anglii wróciła na poziom z grudnia 2025 r.

- Dzisiejsza podwyżka nie powinna być postrzegana jako pierwsza w nieuniknionej sekwencji. Kolejne nie są nieuniknione. Jeśli jednak konflikt na Bliskim Wschodzie nie zostanie rozwiązany, to jest jednak mało prawdopodobne, że będzie to ostatnia podwyżka – stwierdził Andrew Bailey, prezes Banku Anglii.

Dlaczego Bank Anglii podwyższył stopy procentowe?

„Czas trwania i skala wzrostu cen energii wygenerowały wystarczającą presję inflacyjną w gospodarce, aby uzasadnić podwyżkę stopy podstawowej. Wśród tych członków pojawiły się różnice zdań co do zakresu, w jakim utrzymał się bazowy proces dezinflacyjny sprzed konfliktu, stopnia wolnych mocy produkcyjnych w gospodarce oraz stopnia restrykcyjności obecnego nastawienia w polityce pieniężnej. Członkowie ci zgodzili się, że choć dowody na wystąpienie efektów drugiej rundy były ograniczone, dostępność takich dowodów będzie rosła z czasem i wymaga dalszego ścisłego monitorowania, podobnie jak wpływ zmian cen energii na średnioterminowe ryzyka inflacyjne” - wskazał Bank Anglii w swoim komunikacie.

Decyzja o podwyżce stóp o 25 pb. nie była więc jednomyślna. Opowiedziało się za nią ośmioro członków Komitetu Polityki Pieniężnej, a jedna osoba chciała większej podwyżki. Owym wyjątkiem była Catherine L. Mann, która głosowała za podwyżką głównej stopy o pół punktu procentowego. Mann jest zaniepokojona „nieliniowym ryzykiem inflacyjnym”, przed którym stoi Wielka Brytania, i dąży do zdławienia rosnących żądań płacowych.

"Gospodarstwa domowe zwracają szczególną uwagę na inflację cen energii i żywności, co może znaleźć odzwierciedlenie w żądaniach płacowych w 2027 roku. Przy inflacji CPI na poziomie 3,5 proc. we wrześniu, gospodarka przekroczyła szacowany próg statystyczny i weszła w reżim wysokiej inflacji przy napiętym rynku pracy, gdzie asymetryczne reakcje behawioralne gospodarstw domowych i firm sprzyjają silniejszym efektom drugiej rundy. Inne podejście badawcze wskazuje, że gospodarka mogła przekroczyć próg wiarygodności polityki pieniężnej, co pogarsza dylematy decyzyjne (policy trade-off). Co więcej, w brytyjskiej krzywej rentowności wyraźnie widoczna jest znaczna premia za ryzyko inflacyjne, będąca odzwierciedleniem pięciu lat inflacji utrzymującej się powyżej celu, kiedy to wynosiła ona średnio 4,7 proc. Dlatego z perspektywy zarządzania ryzykiem i wiarygodności, podwyżka stopy podstawowej o 50 punktów bazowych jest „dobrą polityką”." - argumentowała Mann.