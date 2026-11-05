Rynki wciąż w dużej mierze reagują na nową, powyborczą rzeczywistość w USA. Nastawienie inwestorów do spółek technologicznych pozostaje oziębłe, ale inne sektory radzą sobie nieźle. Nastroje poprawiły się w Europie, ale tu z kolei tracą spółki z branży militarnej.

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Europa odbija dzięki bankom

Od spadków rozpoczęła się czwartkowa sesja na Wall Street. Szczególnie słabo prezentowały się firmy technologiczne, związane z AI, wokół których narosły obawy po zwycięstwie Demokratów w tzw. wyborach połówkowych. Mieszane nastroje wobec Nasdaq 100 panowały także w środę, kiedy optymizm na otwarciu sesji został szybko stłumiony. W efekcie indeks największych firm technologicznych nadal jest około 10 proc. poniżej najwyższego w historii poziomu, osiągniętego przed miesiącem.

– Rynki stanęły przed scenariuszem, w którym Demokraci mają większość w Senacie, a także przejęli Izbę Reprezentantów. Według banków inwestycyjnych nie jest to najkorzystniejszy scenariusz dla rynków, m.in. ze względu na możliwą większą presję na regulacje w sektorze sztucznej inteligencji, a także większy nacisk na kwestie ochrony środowiska – tłumaczy Michał Kozak z DI Xelion.

Prezydent Donald Trump zadeklarował chęć współpracy z Demokratami, zapowiadając przy tym, że w razie braku porozumienia będzie wetował ich ustawy. Lider Demokratów w Izbie Reprezentantów Hakeem Jeffries zapowiedział z kolei wprowadzenie ustaw, które mają powstrzymać cła nakładane przez Biały Dom oraz zakończyć konflikt z Iranem. To z kolei przyniosło gwałtowną, chwilami 10-proc. przecenę ropy, korygowaną w czwartek.

W Europie w czwartek nastroje były doskonałe. Zyskiwały giełdy bazowe, a szczególnie mocny był francuski CAC40, gdzie zwyżka sięgała 1,24 proc. Na paryskim parkiecie mocno zyskiwał m.in. Legrand, producent infrastruktury elektrycznej i cyfrowej po wynikach za III kwartał i podwyżce prognoz, a także banki.

Jak wskazują analitycy, Indeks Stoxx Europe 600 w tym tygodniu przekroczył poprzedni rekord, ustanowiony w sierpniu, co można wiązać z udanym sezonem wyników finansowym oraz rotacją kapitału ze sztucznej inteligencji.

– Jeśli spojrzeć na wyceny, Europa plasuje się nieco poniżej historycznych średnich, więc zachowanie indeksów jest powiązane z fundamentami i całkiem dobrym sezonem wyników – powiedział Aleksandr Baradez, główny analityk rynku w IG w Paryżu.

Po decyzji oraz sugestii kolejnej podwyżki stóp przez Bank Anglii brytyjski FTSE 100 zyskał 0,6 proc.

Największy wkład we wzrost europejskiego indeksu miały spółki takie jak Tecan Group, Endeavour Mining i Auto1 Group. Rheinmetall, który ostatnio przyciągał inwestorów, w czwartek wyraźnie tracił na wartości. Akcje niemieckiego giganta zbrojeniowego spadały nawet o 18 proc. w reakcji na obniżenie po raz drugi celu sprzedaży na 2026 r. Spółka powołała się na opóźnienia w programie pojazdu opancerzonego Boxer.

Banki brylowały także na warszawskiej giełdzie, aczkolwiek na czele dużej dwudziestki plasowały się firmy odzieżowe oraz Dino Polska, które po czwartkowej sesji prezentowało wyniki kwartalne. Czwartkowa zwyżka kursu wyprowadzała Dino na poziomy najwyższe od ponad pół roku. Z perspektywy krajowego rynku warto zwrócić jeszcze uwagę na zachowanie papierów skarbowych. Rentowności obligacji dziesięcioletnich zniżkowały w czwartek nawet poniżej 6,1 proc., będąc najniżej od początku września. Tę reakcję można było wiązać z gołębim wystąpieniem prezesa NBP, Adama Glapińskiego po tym jak w środę RPP utrzymała stopy procentowe.

Temat polityki monetarnej będzie się z pewnością często przewijać w najbliższych tygodniach nie tylko w Polsce, ale i na świecie. W czwartek o podwyżce stóp procentowych o 25 pkt baz., tj. do 4 proc. zdecydował Bank Anglii, idąc śladem amerykańskiego Fedu, Europejskiego Banku Centralnego oraz Banku Japonii, które zacieśniły już politykę pieniężną po wybuchu wojny z Iranem. Była to pierwsza od sierpnia 2023 r. podwyżka stóp. Decyzja była co prawda zgodna z prognozami, ale jej wydźwięk był o tyle bardziej jastrzębi, że została przegłosowana podziałem 8:1, podczas gdy rynek zakładał dwa głosy przeciw.

Zdaniem analityków Europa korzysta na osłabieniu rynku sztucznej inteligencji, przez co inwestorzy zwracają się do bardziej defensywnych sektorów opieki zdrowotnej i dóbr konsumpcyjnych pierwszej potrzeby.

Sezon wyników finansowych spółek w Europie jak dotąd przyniósł lepsze od oczekiwań raporty. Według danych zebranych przez Bloomberg Intelligence, zyski indeksu MSCI Europe w III kwartale mają wzrosnąć o ponad 32 proc., co będzie najdynamiczniejszym wzrostem od początku 2022 r.

Teraz uwaga rynków będzie skupiać się na tym, jak wyniki wyborów połówkowych wpłyną na politykę USA względem Iranu oraz ceł, a także krajowej energetyki i ewentualnego zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii.

– Akcje europejskie zyskują na wartości dzięki nadziejom, że większość Demokratów będzie w stanie odwrócić niektóre z najbardziej szkodliwych posunięć prezydenta Donalda Trumpa, takie jak cła i wycofanie wsparcia dla Ukrainy – przyznał Wolf von Rotberg, strateg kapitałowy w Bank J. Safra Sarasin.

Ostre spadki półprzewodników

Po godz. 16.00 naszego czasu amerykański Nasdaq 100 zniżkował o ponad 4 proc. przy ponad 2 – proc. spadku S&P 500. Tak duże spadki w USA podkopały po południu optymistyczne nastroje w Europie. Znów najgorzej prezentował się sektor półprzewodników, który zjechał już 33 proc. od rekordu.

W USA utrzymuje się też presja podaży na rynku długu, gdzie rentowności utrzymują się blisko 5 proc. Część analityków tłumaczy to m.in. sporą konkurencją o kapitał, m.in. spółek związanych z AI, emitujących akcje i obligacje. W czwartek Apple podało, że planuje pozyskać około 7 mld dolarów z emisji obligacji o ratingu inwestycyjnym, by sfinansować wykup akcji.

Po kilkudziesięciu minutach handlu AMD oraz Qualcomm traciły po ponad 10 proc., Micron zniżkował o 8 proc., a ponad 7 proc. traciły Tesla i Intel. Ponad 4-proc. przecenie poddała się Nvidia.

Jak tłumaczy Charu Chanana z Saxo Banku, rynek AI coraz wyraźniej dzieli się na spółki budujące infrastrukturę oraz te, które potrafią ją skutecznie monetyzować. – Sprzeciw wobec rozbudowy centrów danych nabiera politycznego impetu, zwłaszcza w kontekście kosztów energii, zużycia wody i obciążeń lokalnej infrastruktury. Większy nadzór może opóźniać projekty i podnosić koszty realizacji – podkreśla. Jej zdaniem stanowi to potencjalnie niekorzystny czynnik dla operatorów centrów danych, dostawców sprzętu energetycznego i firm półprzewodnikowych, których oczekiwania dotyczące wzrostu silnie opierają się na szybkim rozwoju infrastruktury. – Tymczasem najwięksi, ugruntowani dostawcy usług chmurowych – z istniejącą mocą obliczeniową, mocnymi przepływami pieniężnymi i zdywersyfikowanymi źródłami przychodów – mogą okazać się bardziej odporni – przekonuje.

W pierwszej reakcji na wyniki wyborów w USA dolar słabł, ale druga połowa tygodnia przynosi odreagowanie na rynku walut. Kurs głównej pary walutowej zniżkował w czwartek o 0,13 proc., do 1,12. Złoty natomiast słabł zarówno do euro, jak i dolara.

Spadała też cena bitcoina. Kurs największej kryptowaluty mimo środowego umocnienia wrócił do 78 tys. dolarów po 3,3-proc. spadku w czwartek.

Inwestorzy liczą za to, że złoto ostatecznie wybroni wsparcie na okrągłym pułapie 4000 dolarów. W czwartek uncja kruszcu kosztowała 4111 dolarów przy 1,2-proc. umocnieniu. To zaś wyraźnie wsparło górników metali szlachetnych.