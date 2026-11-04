W środę po południu tokijski indeks Nikkei 225 tracił 4,45 proc., zniżkując do poziomu 60 274,46 pkt, a szerszy wskaźnik Topix obniżył się o 3,25 proc. do 3802,72 pkt.

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Wyraźne spadki objęły cały region: południowokoreański Kospi po początkowych wzrostach spadł o ponad 3 proc., a tajwański Taiex zniżkował o niemal 1 proc.

Głównym motorem wyprzedaży były spółki z sektora nowych technologii i półprzewodników. W Tokio akcje producenta pamięci Kioxia Holdings traciły momentami ponad 11 proc.

Inwestorzy w Azji obawiają się zaostrzenia regulacji prawnych dla sztucznej inteligencji

Tokijscy maklerzy, na których powołuje się agencja Kyodo, wskazują, że inwestorzy obawiają się zaostrzenia regulacji prawnych dla sztucznej inteligencji w przypadku przejęcia władzy w Kongresie przez Demokratów. Z kolei analitycy, cytowani przez dziennik „Nikkei Asia”, zwracają uwagę na ryzyko wstrzymania subsydiów na budowę centrów danych, które były dotychczas promowane przez administrację prezydenta Donalda Trumpa.

„W scenariuszu pełnego zwycięstwa Demokratów spodziewałbym się działań wymierzonych w sektor sztucznej inteligencji. Krytyczne podejście do centrów danych zyskałoby wówczas na sile” – ocenił Alexander Lis, dyrektor inwestycyjny w Social Discovery Ventures.

„Obawy dotyczące wydatków rządowych i deficytu narastają, co przyczynia się do zmienności na rynku. Jednak każda istotna ekspansja fiskalna wymagałaby długotrwałych negocjacji, a biorąc pod uwagę, że Demokraci prawdopodobnie przejmą kontrolę nad Izbą Reprezentantów, proces legislacyjny może napotkać na poważne blokady” – napisali w swoim raporcie analitycy Societe Generale.

Traci także amerykańska waluta. Jak podaje agencja AFP, reakcją rynku walutowego na widmo paraliżu legislacyjnego w Waszyngtonie był spadek kursu dolara o 0,65 proc. do 157,65 jena oraz obniżka o 0,41 proc. w relacji do euro.

Udana sesja na Wall Street

Spadki w Azji nastąpiły bezpośrednio po udanej sesji na Wall Street, gdzie wtorkowe notowania indeksu Nasdaq zakończyły się wzrostem o 0,8 proc., a wskaźnik sektorowy Philadelphia Semiconductor zyskał 2,6 proc.

Analitycy Morgan Stanley ocenili w raporcie opublikowanym na początku tygodnia, że wybory powinny pomóc w usunięciu istotnego czynnika niepewności ciążącego na rynku. Ich zdaniem korekta na amerykańskim rynku, która rozpoczęła się w czerwcu, weszła w swoją końcową fazę.

„Rynki przez wiele tygodni przygotowywały się na sukcesy Demokratów, scenariusz postrzegany jako najtrudniejszy dla akcji, a w szczególności dla sektora sztucznej inteligencji. Jeśli obecne ryzyka po prostu przestaną się nasilać, rozstrzygnięcie wyborów środka kadencji wyeliminuje niepewność oraz kolejny powód do utrzymywania defensywnej postawy, otwierając drogę do szerszego odbicia” – oceniła Skylar Montgomery Koning, strateżka makroekonomiczna w Bloomberg.

Jak wynika z doniesień amerykańskich mediów, Demokraci przejęli w wyniku wtorkowych wyborów połówkowych kontrolę nad Izbą Reprezentantów i Senatem.