Z tego artykułu dowiesz się: Dlaczego obecna korekta na rynku spółek technologicznych jest inna od poprzednich i jakie historyczne analogie mogą wskazywać na jej dalszy przebieg.

Jakie obawy związane z rozwojem AI oraz niestabilnością polityczną podważają zaufanie inwestorów do całego sektora.

Czemu nawet rekordowe wyniki finansowe gigantów, takich jak Apple, nie wystarczają, by powstrzymać spadki kursów ich akcji.

Co oznacza rzadki sygnał rynkowy, w którym spółki faworyzowane przez analityków radzą sobie gorzej od tych najniżej ocenianych.

Indeks Nasdaq 100 stracił już nieco ponad 10 proc. od rekordowego poziomu ustanowionego 6 października. Pod względem technicznym wszedł więc już w korektę – po raz trzeci w tym roku. Po raz pierwszy zdarzyło mu się to 27 marca. Osiągnął dno kilka dni później, po spadku o 12 proc. w stosunku do szczytu z 29 października 2025 r. Drugi raz, kiedy wszedł w korektę w tym roku i osiągnął dołek, miał miejsce 29 lipca. Stracił on wówczas 11 proc. w porównaniu ze szczytem z 2 czerwca. Obie korekty były więc bardzo płytkie i nie przekształciły się w rynek „niedźwiedzia”. Czy tak będzie również i tym razem?

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Zmiana tła

W ciągu ostatnich pięciu lat indeks Nasdaq 100 wchodził w korektę ośmiokrotnie. Tylko w trzech przypadkach korekty pociągnęły za sobą jego późniejsze wejście w rynek „niedźwiedzia”. Tak było w przypadku dwóch korekt z 2022 r. i jednej z marca 2025 r. Ta ostatnia przekształciła się w bessę, bo prezydent USA Donald Trump zaskoczył rynki ogłoszeniem serii podwyżek ceł dla niemal wszystkich krajów świata. Gdy jednak panika minęła, a Trump złagodził cła, rynki akcji wróciły do zwyżek. Obecnie również mamy okres dużej niepewności politycznej. Inwestorzy czekali we wtorek na rozstrzygnięcie wyborów „połówkowych” w USA, a nad rynkiem wisiało też ryzyko ewentualnego wznowienia wojny z Iranem po wyborach. Na to nałożyły się obawy, co do przyszłości boomu AI.

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– Październikowa wyprzedaż spółek technologicznych przeciągnęła się na początek listopada – wskazuje Ryan Detrick, główny strateg rynkowy w Carson Group.

– Głównym powodem jest to, że inwestorzy zaczynają podważać niektóre założenia, które przyjęli w kwestii sztucznej inteligencji. Przez większą część ostatnich kilku lat głównym założeniem było to, że wszystkie pieniądze wydane na sztuczną inteligencję to dobrze wydane pieniądze. Teraz jednak jedno z większych pytań stojących przed inwestorami dotyczy tego, czy wszystkie pożyczki zaciągnięte na rozbudowę centrów danych i infrastruktury zostaną odpowiednio spłacone – twierdzi Steve Sosnick, główny strateg firmy Interactive Brokers.

Foto: GG Parkiet

O nastrojach inwestorów wiele mówi to, że faworyci Wall Street (czyli spółki z największym udziałem rekomendacji „kupuj” od analityków) mocno przegrywają z najbardziej „znienawidzonymi” firmami, czyli tymi z najniższym udziałem ocen zachęcających do zakupu. Michael Kantrowitz, główny strateg inwestycyjny w Piper Sandler, zwraca uwagę, że okresy, w których ulubieńcy Wall Street radzą sobie tak fatalnie, zdarzają się rzadko i zazwyczaj mają miejsce wtedy, gdy tło dla zysków przedsiębiorstw lub ogólnej gospodarki zaczyna się zmieniać. Tak było choćby w październiku 2000 r., gdy po letnich wzrostach napędzanych łagodzeniem polityki pieniężnej przez Fed, faworyci Wall Street zaczęli tracić na wartości, gdy inwestorzy musieli zmierzyć się z faktem, że bańka internetowa pęka. Do podobnej sytuacji też doszło jednak w 2009 r. i 2020 r., przed odbiciem na rynkach.

Szukanie problemów

Inwestorów nie zachwyciły wyniki koncernu Apple (opublikowane w poniedziałek po sesji), choć pod wieloma względami były one lepsze od prognoz. Silny popyt pozwolił tej spółce odnotować rekordowe przychody ze sprzedaży iPhone'ów w trzecim kwartale. Przychody grupy wzrosły ósł o 12 proc. do poziomu 114,5 mld dol. Zysk na akcję wyniósł 2,10 dol. Obie wartości pobiły szacunki analityków, które wynosiły odpowiednio 113,40 mld dol. oraz 1,99 dol. Mimo to, akcje Apple traciły w handlu posesyjnym 3 proc.

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„Apple pobiło prognozy przychodów i zysku na akcję, ale nikt tego nie świętuje. W obecnych realiach rynkowych wynik wystarczająco dobry to za mało” – napisał Jesse Cohen, analityk firmy Investing.com. Zwrócił on uwagę, że przychody z rynku chińskiego, urządzeń ubieralnych (wearables) oraz sprzętu domowego okazały się niższe od oczekiwań analityków. Choć przychody z usług osiągnęły rekordowy poziom 31,57 mld dol., dynamika ich wzrostu spowolniła w ujęciu kwartalnym do 9,8 proc. z poziomu 12,1 proc. odnotowanego w drugim kwartale.

W zeszłym tygodniu inwestorów rozczarowały wyniki m.in. Alphabetu, Amazonu oraz Intela. Alphabet w ciągu pierwszej sesji po publikacji wyników doświadczył spadku cen akcji o 12,6 proc., a papiery Intela straciły w ciągu jednego dnia aż 28,6 proc. Akcje Intela zniżkowały od rekordowego poziomu z 22 czerwca do otwarcia wtorkowej sesji o 58 proc., choć przecież zysk na akcję tego koncernu był w trzecim kwartale dużo wyższy od oczekiwań, a przychód zbliżony do prognoz. Inwestorom nie spodobała się jednak prognoza Intela mówiąca o niższym zysku na akcję oraz spowolnieniu na rynku komputerów typu PC.

- Trudno o kontynuację wzrostów, nawet jeśli pojawiają się dobre wiadomości. To z kolei czyni rynek bardziej podatnym na wyprzedaż, ponieważ jest mniej wolnej gotówki na kupowanie dołków. Dziesięcioprocentowe korekty to nie koniec świata i zazwyczaj zdarzają się z pewną regularnością. Jeśli jednak twoja wycena zakłada perfekcję, musisz tę perfekcję dostarczyć – uważa Sosnick.

Niższe wyceny

Nasdaq 100 zyskał od początku roku do wtorkowego otwarcia sesji 11 proc. W ciągu ostatnich sześciu miesięcy wzrósł jednak tylko o 1,2 proc. W tym czasie szerszy indeks Nasdaq Composite zyskał odpowiednio: 8,3 proc. i 0,4 proc., a S&P 500 wzrósł odpowiednio o 10 proc. i 4,7 proc. Inwestor, który kupował w maju akcje wielkich amerykańskich spółek technologicznych, niewiele więc na nich zyskał. Tymczasem akcje z całego indeksu S&P 500 zaczęły wyglądać na tanie. Według wyliczeń firmy badawczej FactSet, współczynnik C/Z dla tego indeksu wyniósł niedawno 18,5x i był najniższy od kwietnia 2025 r., czyli od momentu paniki wokół taryf celnych ogłoszonych przez prezydenta Trumpa w ramach tzw. „dnia wyzwolenia”. Wskaźnik ten stał się niższy zarówno od średniej pięcioletniej (20,14x), jak i średniej dziesięcioletniej (19,55x). Liczony przez CNN Indeks Chciwości i Strachu wynosił zaś na początku tygodnia 19 pkt., co wskazywało, że na amerykańskim rynku akcji panuje „ekstremalny strach”.