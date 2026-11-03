Z tego artykułu dowiesz się: Jakie działania podjął Ludowy Bank Chin, aby spowolnić dynamiczny wzrost wartości juana.

Na czym polega zmiana wskaźnika rezerw obowiązkowych i jaki ma ona wpływ na płynność walutową.

Dlaczego chiński bank centralny zdecydował się na zmianę głównej stopy procentowej, wspierając system bankowy.

Jak eksperci oceniają skuteczność tych działań i co one oznaczają dla przyszłości chińskiej polityki monetarnej.

Chiny podnoszą wartość walut obcych, które instytucje finansowe muszą trzymać w rezerwach, co stanowi jeden z najsilniejszych kroków mających na celu spowolnienie tempa długotrwałego wzrostu wartości juana. W ten sposób juan zmierza w kierunku największego jednodniowego spadku od sześciu miesięcy.

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Ludowy Bank Chin (PBOC) poinformował we wtorek, że podniesie wskaźnik rezerw obowiązkowych (RRR) o 2 punkty procentowe z 4 proc. do 6 proc., począwszy od 15 listopada.

Według obliczeń agencji Reuters, opartych na oficjalnych danych o depozytach walutowych, korekta ta doprowadziłaby do wycofania z systemu finansowego dodatkowych 24 mld USD.

Decyzja o podniesieniu wskaźnika ma „na celu wzmocnienie zarządzania płynnością walutową w instytucjach finansowych” – poinformował PBOC.

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Juan krajowy osłabił się aż o 0,37 proc. w stosunku do dolara, osiągając najniższy poziom 6,6728 za dolara od 23 października, po ogłoszeniu. Wyglądało na to, że juan zaliczy największy jednodniowy spadek od 15 maja.

Jego zagraniczny odpowiednik również podążał za trendem osłabienia.

– PBOC reaguje na silną, napędzaną przez rynek aprecjację juana – powiedział Marco Sun, główny analityk rynku finansowego w MUFG (Chiny).

– Przejmując część dostępnej płynności w dolarach amerykańskich przez system bankowy, próbuje ograniczyć dynamikę wzrostu juana i zapobiec powstawaniu na rynku nadmiernych oczekiwań jednokierunkowych – dodał.

W tym roku juan zyskał ponad 5 proc. w stosunku do dolara

Chińska waluta osiągnęła najwyższy poziom od 2022 roku, stając się jedną z najlepiej prosperujących walut azjatyckich. Jej siła opiera się na silnym eksporcie, dużych nadwyżkach handlowych i intensywnym przewalutowaniu przedsiębiorstw.

Wtorkowa podwyżka stopy procentowej FX RRR byłaby odwróceniem decyzji Ludowego Banku Chin z września 2023 roku o obniżeniu stopy procentowej FX RRR, która miała na celu powstrzymanie gwałtownych spadków juana i odpływu kapitału.

Uczestnicy rynku nie spodziewają się jednak, że ten ruch odwróci trend wzrostowy juana.

Zhaopeng Xing, starszy strateg ds. Chin w ANZ, powiedział, że ruch ten prawdopodobnie będzie miał „większe znaczenie symboliczne” dla rynku.

Większe rozliczenia walutowe przedsiębiorstw w juanach „doprowadziły do obecnej nierównowagi podaży nad popytem” – powiedział Xing.

Dodał, że wzrost stopy rezerwy walutowej nie wystarczy, aby złagodzić nadpodaż.

We wtorek Ludowy Bank Chin (PBOC) obniżył swój kurs średni drugi dzień z rzędu do 6,7150 za dolara, o 661 pipsów niżej niż szacunki Reutersa – to największe odchylenie od kursu walutowego od 10 września.

Bank centralny stopniowo zaostrzał w tym roku swoje dzienne wytyczne dotyczące juana, jednak na poziomach słabszych niż oczekiwania rynku, co sugeruje, że dąży do kontrolowania tempa aprecjacji, twierdzą obserwatorzy rynku.

Tymczasem wiceprezes PBOC Zou Lan podtrzymał stanowisko banku centralnego w sprawie tej waluty.

– Chiny promowały otwarcie na wysokim szczeblu i nalegały, aby rynek odegrał decydującą rolę w kształtowaniu kursu walutowego – powiedział Zou na forum finansowym w Hongkongu we wtorek.

Zmiana stóp procentowych w Chinach

Chiński bank centralny wpompował do systemu bankowego w poniedziałek 541 miliardów juanów (81,3 mld USD) poprzez umowy overnight z odwrotnym przyrzeczeniem odkupu po oprocentowaniu 1,25 proc., formalnie zmieniając główną stopę procentową na stopę oprocentowania kredytów jednodniowych. Analitycy twierdzą, że posunięcie to złagodzi warunki finansowania i wesprze gospodarkę.

Bank centralny poinformował w piątek, że rozpocznie codzienne przeprowadzanie jednodniowych operacji odwrotnego repo i przejdzie z jednej stałej stopy procentowej na wiele stóp procentowych w siedmiodniowych operacjach.

– Stopa referencyjna oficjalnie przeniosła się na stopę overnight, a poziom 1,25 proc. potwierdza istniejący punkt odniesienia dla kosztów finansowania – powiedział Ming Ming, główny ekonomista CITIC Securities.

Analitycy stwierdzili, że zmiana ta skutecznie obniża dolną granicę chińskich ram stóp procentowych o 15 punktów bazowych, zmniejszając koszty pożyczek dla instytucji finansowych.

Dodali, że chociaż nie jest to konwencjonalna obniżka stopy referencyjnej, to jednak przyczyniłaby się do obniżenia rentowności obligacji na całej krzywej.

– Sądząc po początkowej stopie 1,25 proc., nastawienie polityki pieniężnej kieruje krótkoterminowe stopy procentowe w dół – powiedział Marco Sun.

Obawy chińskiego dewelopera dotyczące kredytów

Zmiana ta nastąpiła w związku z obawami dotyczącymi kredytów ze strony państwowego dewelopera Zhuhai Huafa Group, które zaniepokoiły rynek obligacji i zwiększyły presję na decydentów, aby wzmocnili zaufanie inwestorów.

Zhaopeng Xing, starszy strateg ds. Chin w ANZ, powiedział, że posunięcie to jest równoznaczne z celową obniżką stóp procentowych o 15 punktów bazowych dla instytucji finansowych.

– To w zasadzie czerwony pakiet dla instytucji finansowych, zwiększający ich marże odsetkowe netto o około 5 punktów bazowych – powiedział Xing.

– Celem jest stabilizacja rentowności w sektorze finansowym i wzmocnienie jego zdolności do absorpcji ryzyka – dodał, zaznaczając, że środek ten prawdopodobnie nie będzie miał istotnego wpływu na rynek akcji.

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Oddzielnie, chińskie organy regulacyjne, w tym bank centralny, spotkają się w poniedziałek z instytucjami finansowymi, aby omówić narzędzia wspierające rynki kapitałowe, jak donosiły media, ponieważ turbulencje na giełdach i obligacjach podsycają apele o wsparcie polityki pieniężnej.

Mimo to niektórzy analitycy spodziewają się wprowadzenia bodźców monetarnych w przyszłym roku.

Przejście to było „raczej korektą wyceny rynkowej niż faktyczną obniżką stóp procentowych i (my) nie spodziewamy się obniżki stóp procentowych w listopadzie” – napisali analitycy Citi.

– Wciąż uważamy, że rok 2027 jest bardziej prawdopodobnym terminem obniżek stóp procentowych, a odnowione obawy dotyczące kredytów wywołane przez Zhuhai Huafa wzmacniają argumenty za kontynuowaniem lokalnych działań na rzecz rozwiązania problemu zadłużenia i powinny w międzyczasie utrzymać luźną sytuację płynnościową – stwierdzili.