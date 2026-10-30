Na zamknięciu piątkowej sesji jego wartość spadła o prawie 2,9 proc. Było to najsilniejsze tąpnięcie tego wskaźnika od prawie pięciu miesięcy. Od historycznego szczytu ustanowionego 6 października oddalił się już o prawie 8 proc.

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Sygnałem do wyprzedaży w sektorze technologicznym były opublikowane dzień wcześniej rozczarowujące wyniki kwartalne Intela i Amazona. Podczas gdy druga ze spółek w ciągu dnia zdołała odrobić większość początkowych strat i zakończyła sesję spadkiem tylko o 1,4 proc., to akcje Intela potaniały o prawie 29 proc.

Mocno ucierpiał producent pamięci masowych Sandisk, mimo że jego wyniki kwartalne okazały się lepsze od oczekiwań. Notowania jego akcji zakończyły sesję 13 proc. pod kreską. Wyprzedaż dosięgła również producentów półprzewodników. Kurs AMD spadł o niemal 11 proc., Nvidii o 4 proc., a Broadcom o 5 proc.

Jak wskazują analitycy, na rynku rosną obawy, że potężne, liczone w setkach miliardów dolarów, nakłady na rozwój technologii sztucznej inteligencji nie dadzą oczekiwanych przychodów, zapewniających zwrot poniesionych kosztów.

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Wycofując się z sektora technologicznego, inwestorzy lokowali środki w papierach branż tradycyjnych, takich jak handel, przemysł spożywczy czy farmaceutyczny. Notowania sieci hipermarketów Walmart i spożywczego giganta Coca-Coli poszły w górę o 1 proc. Podrożały również papiery producentów leków Merck oraz Amgen.

W efekcie indeks największych spółek z Wall Street, Dow Jones spadł tylko o nieco ponad 1 proc. Szerszy wskaźnik S&P 500 poszedł w dół o 1,8 proc.

Rynkową niepewność wzmocnił kolejny skok cen ropy naftowej. Po wzroście o ponad 2 proc. osiągnęły one poziom najwyższy od pół roku. W ciągu całego miesiąca ropa typu Brent podrożała o prawie 14 proc., a amerykańska WTI o przeszło 15 proc.

Handlujący na tym rynku niepokoją się możliwością eskalacji konfliktu z Iranem po wtorkowych wyborach do amerykańskiego Kongresu. Wzrost cen surowców energetycznych wywołał spadek na rynku metali szlachetnych. Spodziewane podwyżki stóp procentowych banków centralnych zniechęcają do lokowania środków w kruszcach. W efekcie cena złota spadła o blisko 3 proc., do najniższego poziomu od roku.