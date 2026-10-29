Zysk na akcję Amazona w trzecim kwartale 2026 roku wyniósł 1,89 USD wobec rynkowego konsensusu na poziomie 1,96 USD. Przychody koncernu sięgnęły 201,94 mld USD, nieznacznie rozmijając się z oczekiwaniami analityków, którzy prognozowali 202,31 mld USD. Pozytywnie wyróżnił się natomiast segment Amazon Web Services (AWS), którego przychody wyniosły 45,98 mld USD wobec oczekiwanych 45,29 mld USD.

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Mimo to Amazon podtrzymał plan wydatków inwestycyjnych na 2026 r. Spółka zakłada, że w całym roku przeznaczy na ten cel 220 mld USD.

Inwestycyjna gorączka na sztuczną inteligencję

Najwięksi giganci technologiczni od miesięcy toczą zawzięty wyścig inwestycyjny, rozbudowując infrastrukturę pod rosnący popyt na rozwiązania z zakresu sztucznej inteligencji. Pojawiają się jednak pierwsze sygnały, że ta inwestycyjna gorączka zaczyna powoli opadać. W tym tygodniu Microsoft obniżył prognozę rocznego capexu z 175 mld do 170 mld USD, z kolei Alphabet utrzymał dotychczasowe szacunki w przedziale 195–205 mld USD.

Gigantyczne nakłady na AI coraz mocniej rzutują na przepływy pieniężne Amazona. Spółka podała, że na koniec września ujemny cash flow w ujęciu ostatnich 12 miesięcy sięgnął aż 42,4 mld USD.

Zarząd wyjaśnił, że tak głęboki odpływ gotówki to bezpośredni efekt wzmożonych zakupów nieruchomości, obiektów i sprzętu dedykowanego projektom AI.

Segment chmurowy napędza wzrost Amazona

Najmocniejszym punktem raportu pozostaje działalność chmurowa. Przychody AWS wzrosły o 39 proc. rok do roku, osiągając 45,98 mld USD i przewyższając prognozy analityków na poziomie 45,29 mld USD.

Dyrektor generalny Amazona Andy Jassy podkreślił wysokie tempo rozwoju segmentu chmurowego. Zapowiedział, że zarówno w przyszłym roku, jak i w 2028 roku AWS ma utrzymać dynamikę wzrostu przychodów przekraczającą 40 proc. – Nasze inwestycje w funkcjonalność i infrastrukturę AWS przynoszą realne efekty – zaznaczył Jassy.

Podczas gdy segment chmurowy pozostaje jednym z głównych motorów wzrostu Amazona, tradycyjny handel detaliczny przyniósł słabsze od oczekiwań rezultaty. Sprzedaż internetowa zwiększyła się zaledwie o 2 proc. rok do roku, osiągając 68,47 mld USD wobec prognoz StreetAccount na poziomie 69,68 mld USD. Poniżej oczekiwań znalazły się również wyniki segmentu reklamowego, którego przychody wyniosły 19,64 mld USD, podczas gdy analitycy spodziewali się 20,82 mld USD.