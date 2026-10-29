Z tego artykułu dowiesz się: Jakie czynniki sprawiły, że amerykańska gospodarka niespodziewanie przyspieszyła w trzecim kwartale.

Które sektory, w tym inwestycje związane z AI, stały się głównymi motorami napędowymi popytu krajowego.

Dlaczego rosnąca inflacja stanowi coraz większe wyzwanie dla Rezerwy Federalnej mimo dobrej kondycji gospodarki.

Jakie strategiczne dylematy stwarza obecna sytuacja gospodarcza dla przyszłych decyzji o stopach procentowych.

Tempo wzrostu cen przyspieszyło we wrześniu, utrzymując inflację znacznie powyżej celu Rezerwy Federalnej. Wskaźnik cen wydatków konsumpcyjnych wzrósł w tym miesiącu o 0,5 proc. po uwzględnieniu sezonowości, co daje roczną stopę inflacji na poziomie 3,6 proc. Miesięczny wzrost był zgodny z konsensusem Dow Jones, podczas gdy roczna stopa inflacji była niższa o 0,1 punktu procentowego.

Reklama Reklama

Po wyłączeniu żywności i energii, bazowy wskaźnik PCE odnotował odpowiednio odczyty na poziomie 0,3 proc. i 3,1 proc., zgodnie z konsensusem. Chociaż Fed uważnie śledzi oba wskaźniki, urzędnicy generalnie uważają, że odczyt bazowy bardziej wskazuje na długoterminowe trendy inflacyjne. W ujęciu kwartalnym ceny PCE wzrosły o 2,1 proc. w porównaniu z danymi głównymi i o 2,5 proc. w ujęciu bazowym, w dół odpowiednio z 5 proc. i 3,3 proc. w drugim kwartale.

Wrześniowe wzrosty cen były w dużej mierze spowodowane gwałtownym wzrostem kosztów energii, który zdaniem ekonomistów może rozprzestrzenić się na inne sektory gospodarki. Benzyna i inne dobra energetyczne odnotowały wzrost o 9,2 proc. w tym miesiącu, podczas gdy dobra energetyczne i usługi wzrosły o 5,4 proc.

W tym samym czasie ceny usług, z wyłączeniem energii i mieszkań, wzrosły o 0,4 proc., a koszty utrzymania mieszkań o 0,3 proc.

Czytaj więcej Gospodarka światowa Fed utrzymał stopy procentowe w USA bez zmian Rezerwa Federalna nie zdecydowała się na podwyżkę stóp procentowych w USA w październiku. Ta decyzja nie była jednogłośna.

Silny wzrost gospodarczy USA w III kwartale

Chociaż inflacja nadal przekraczała cel Rezerwy Federalnej na poziomie 2 proc., Departament Handlu poinformował również, że produkt krajowy brutto był w trzecim kwartale silny.

PKB wzrósł w ujęciu rocznym, skorygowanym sezonowo, o 3,4 proc., co stanowi wzrost lepszy od prognozowanego poziomu 3,1 proc. i znacznie przewyższa 2,2 proc. w drugim kwartale.

Wydatki konsumpcyjne również okazały się odporne, rosnąc o 0,5 proc., nieco poniżej prognozowanego wzrostu o 0,6 proc., podczas gdy dochody osobiste wzrosły o 0,2 proc., w porównaniu z prognozowanym wzrostem na poziomie 0,3 proc.

Wzrost gospodarczy był napędzany przez wyższy poziom inwestycji w okresie rozwoju sztucznej inteligencji, a także przez wysoki poziom wydatków konsumpcyjnych i rządowych.

Wydatki konsumpcyjne wzrosły o 3,8 proc. w trzecim kwartale, w tym samym tempie co w poprzednim okresie. Prywatne inwestycje krajowe brutto wzrosły o 19,4 proc., napędzane przez 20,9 proc. wzrost wydatków na sprzęt i 8,4 proc. wzrost wydatków na produkty objęte własnością intelektualną.

Rzeczywista sprzedaż prywatnym nabywcom krajowym, wskaźnik wykorzystywany przez urzędników Fed do określenia popytu bazowego, wzrosła o 4,9 proc. w porównaniu ze wzrostem o 4,6 proc. w drugim kwartale.

Doniesienia te pojawiły się dzień po tym, jak Rezerwa Federalna zagłosowała za utrzymaniem referencyjnej stopy procentowej w przedziale 3,75-4 proc. Pomimo wysokich odczytów inflacji, urzędnicy banku centralnego twierdzą, że mogą sobie pozwolić na ocenę napływających danych przed podjęciem decyzji o kolejnym kroku.

– Głównym motorem wzrostu pozostał popyt krajowy, wspierany przez silniejszą aktywność inwestycyjną, stabilną konsumpcję gospodarstw domowych oraz wzrost wydatków publicznych. Negatywny wpływ na wynik PKB miał ujemny bilans handlowy, ponieważ eksport obniżył się, a import wzrósł, ograniczając wkład handlu zagranicznego do wzrostu gospodarczego. Jednocześnie skala przyspieszenia wzrostu gospodarczego pokazuje, że amerykańska gospodarka pozostaje odporna na dotychczasowe zacieśnienie polityki monetarnej i w dalszym ciągu rozwija się w solidnym tempie – komentuje Adrian Jarysz, dyrektor ds. klientów strategicznych, Michael/Ström Dom Maklerski. Jak dodaje, taki obraz gospodarki stanowi wsparcie dla Rezerwy Federalnej, ponieważ ogranicza obawy o istotne spowolnienie aktywności i pozostawia decydentom przestrzeń do dalszego zaostrzania polityki monetarnej, jeśli uporczywa inflacja lub ponowny wzrost presji cenowej będzie tego wymagał. – Silny wzrost PKB może być interpretowany przez rynek jako argument przemawiający za utrzymaniem restrykcyjnego nastawienia Fed przez dłuższy czas w przypadku mniej korzystnych danych inflacyjnych w najbliższych miesiącach – stwierdza ekspert.

Nieco mniej wniosków o zasiłek dla bezrobotnych

– Okres, który mamy przed sobą, jest bogaty w informacje. Na świecie dzieje się wiele. Moi koledzy i ja chętnie się tym zajmiemy – powiedział prezes Fed, Kevin Warsh.

Jednak czwartkowy napływ danych pokazuje, że Fed może mieć jeszcze wiele do zrobienia. Opublikowany w czwartek raport Departamentu Pracy również pokazał, że liczba zwolnień utrzymuje się na niskim poziomie. Liczba nowych wniosków o zasiłek dla bezrobotnych spadła nieznacznie do 194 000 (po uwzględnieniu sezonowości) w tygodniu kończącym się 24 października, poniżej szacunków na poziomie 200 000 i zbliżyła się do poziomów obserwowanych ostatnio pod koniec lat 60.