Tym samym główna stopa banku centralnego (depozytowa) pozostała na poziomie 2,50 proc. po wrześniowej podwyżce o 25 punktów bazowych. W tym cyklu podwyżek EBC podniósł stopy procentowe o 50 pb.

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W komunikacie Rada Prezesów EBC wskazała, że rosnące ceny energii zwiększają ryzyko dalszego wzrostu inflacji oraz spowolnienia gospodarczego. Jednocześnie podkreślono, że inflacja bazowa i dynamika płac pozostają jak dotąd stosunkowo stabilne. Zaznaczono również, że od poprzedniego posiedzenia zaostrzyły się warunki finansowania, co może przyczynić się do osłabienia presji inflacyjnej oraz spowolnienia wzrostu gospodarczego.

W ubiegłym miesiącu inflacja konsumencka (CPI) w strefie euro wzrosła do 3,8 proc., osiągając najwyższy poziom od września 2023 r. Jeszcze silniej wzrosły ceny energii – inflacja w tej kategorii wyniosła aż 18,8 proc. Do wzrostu przyczyniły się utrzymujące się napięcia na Bliskim Wschodzie.

„Przewidywanie dalszych kroków EBC w polityce pieniężnej staje się coraz trudniejsze” – ocenił w czwartkowym komentarzu dla portalu cnbc.com Mark Wall, główny ekonomista Deutsche Banku ds. Europy. „Pytanie brzmi, czy dwie dotychczasowe podwyżki stóp oraz zaostrzenie warunków finansowych od września wystarczą, by powstrzymać presję inflacyjną napędzaną cenami energii. Prawdopodobnie nie” – dodał.

Zdaniem Walla istotnym czynnikiem niepewności w przyszłorocznym procesie decyzyjnym pozostaje również ogłoszone w czwartek odejście Christine Lagarde ze stanowiska prezes EBC.

„W obliczu rosnącej niepewności i stabilnej inflacji bazowej Rada Prezesów uznała, że obecny poziom stóp procentowych jest odpowiedni. Na tym etapie najlepszym rozwiązaniem pozostaje utrzymanie ich bez zmian” – poinformowała na konferencji prezes Lagarde.