Z tego artykułu dowiesz się: Jakie czynniki, w tym polityczne, wpłynęły na ostatnią decyzję Fedu w sprawie stóp procentowych.

Dlaczego decyzja o utrzymaniu stóp procentowych nie była jednogłośna i kto zgłosił zdanie odrębne.

Na czym polega obecny paradoks amerykańskiej gospodarki, która dynamicznie rośnie mimo wysokiej inflacji.

Jak silny wzrost gospodarczy wpływa na debatę o przyszłych, bardziej agresywnych działaniach Fedu.

Komitet Otwartego Rynku Rezerwy Federalnej (FOMC) utrzymał główną stopę procentową w przedziale 3,75 proc.–4 proc., czyli na poziomie obowiązującym od września, kiedy to bank centralny zatwierdził podwyżkę o ćwierć punktu procentowego.

Reklama Reklama

Stopy procentowe w USA. Jest decyzja Fed

Decyzja ta nie była zaskoczeniem, ponieważ rynki wyceniały szanse na podwyżkę na mniej niż 10 proc.

„Inflacja pozostaje na podwyższonym poziomie. (...)Gromadzenie kolejnych informacji pomoże Komitetowi określić odpowiednie nastawienie w polityce pieniężnej, aby zapewnić terminowy powrót inflacji do celu na poziomie 2 proc. Komitet zapewni stabilność cen” - mówił komunikat wydany po posiedzeniu Fedu. W tym komunikacie określono aktywność gospodarczą jako „rozwijającą się w silnym tempie”, co stanowi lekkie podniesienie oceny w stosunku do „solidnego” tempa z września. W oświadczeniu nie było innych istotnych zmian poza usunięciem zdania wyjaśniającego wrześniową podwyżkę.

Na decyzję Fedu mogły mocno wpłynąć zbliżające się wybory „połówkowe” do Kongresu, zaplanowane na 3 listopada. Rezerwa Federalna mogła chcieć uniknąć kontrowersji politycznych związanych z ewentualną podwyżką stóp. Notowania kontraktów terminowych wskazują na duże prawdopodobieństwo kolejnej podwyżki na następnym posiedzeniu FOMC w grudniu i być może jeszcze jednej lub dwóch podwyżek w 2027 roku.

Kto głosował za podwyżką stóp procentowych w USA?

Dwóch z 12 członków FOMC posiadających prawo głosu zgłosiło zdanie odrębne – gubernator Lisa Cook oraz prezes Fed z Cleveland Beth Hammack. Obie chciały, aby komitet podniósł stopy o ćwierć punktu procentowego.

Cook znajduje się w centrum trwającego sporu, w którym prezydent Donald Trump próbował odwołać ją ze stanowiska w związku z zarzutami dotyczącymi informacji, które podała we wnioskach o kredyt hipoteczny. Choć Sąd Najwyższy powstrzymał te próby, administracja ponowiła działania, a rozprawa została zaplanowana na początek listopada. Było to pierwsze zdanie odrębne Cook od czasu dołączenia do Fed w 2022 roku z nominacji Joe Bidena.

Czytaj więcej Wykres Dnia Inflacja coraz bardziej martwi Amerykanów Mediana oczekiwań inflacyjnych amerykańskich konsumentów w perspektywie rocznej wzrosła we wrześniu o 0,3 punktu procentowego do 3,9 proc., osiągaj...

Jaka jest sytuacja gospodarcza w USA?

Prognozy mówią, że inflacja mierzona preferowanym przez Fed wskaźnikiem wyniosła za wrzesień ponad 3 proc., nawet po wyłączeniu zmiennych cen żywności i energii. Ekonomiści obawiają się, że inflacja rozlała się poza sektor energetyczny i skutki wojny w Iranie.

Jednocześnie stopa bezrobocia utrzymała się na niskim poziomie, a wzrost gospodarczy był silny. Model GDPNow Rezerwy Federalnej z Atlanty wskazuje na wzrost PKB o 3,4 proc. w ujęciu zannualizowanym w trzecim kwartale, co byłoby najlepszym wynikiem od roku. Wydatki konsumpcyjne również pozostały na solidnym poziomie, a inwestycje związane z boomem na sztuczną inteligencję pomogły utrzymać tempo wzrostu gospodarki. To nasiliło jednak debatę na temat tego, jak silnie obecny poziom stóp procentowych Fed rzeczywiście ogranicza gospodarkę i czy decydenci będą musieli działać bardziej agresywnie, jeśli dane o cenach nie ulegną poprawie.