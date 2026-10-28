Nastroje na chińskich giełdach nie były w ostatnich miesiącach dobre. Może im pomoże rządowa stymulacja gospodarki.
STAR50, indeks szanghajskiego rynku technologicznego STAR (skupiający m.in. chińskich liderów sektora AI i producentów półprzewodników) od rekordowego poziomu z 1 lipca stracił 44 proc. i wrócił na poziom z września 2025 r. Jego kapitalizacja zmniejszyła się od początku lipca o 480 mld USD. Agencja Reutera pisze więc o „pęknięciu bańki sztucznej inteligencji w Chinach”, które jest „złym zwiastunem dla niepewnych rynków globalnych”. Nie jest on jedynym chińskim indeksem giełdowym, który słabo sobie radził w ostatnich miesiącach. CSI 300, wspólny indeks dla giełd w Szanghaju i Shenzhen, spadł już o ponad 20 proc. od czerwcowego szczytu, czyli pod względem technicznym wpadł w bessę. Wyprzedaż zmusiła fundusze wspierane przez państwo (czy tzw. „drużynę narodową”) do interwencji w celu powstrzymania dalszych strat.
Czytaj więcej
Koreański KOSPI niedawno był na pierwszym miejscu wśród najszybciej rosnących głównych indeksów świata. Spadł na pozycję ósmą, a wyprzedził go pols...
Silną przecenę na rynku STAR poprzedzały bardzo szybkie zwyżki. Od początku roku do lipcowego szczytu zyskał on ponad 60 proc., a w ciągu 12 miesięcy poprzedzających rekord zwyżkował o 126 proc. Jego zachowanie było podobne jak południowokoreańskiego indeksu KOSPI, który od początku stycznia do czerwcowego szczytu zyskał 126 proc., a od rekordu do zamknięcia wtorkowej sesji spadł o prawie 40 proc. Zwyżki KOSPI wcześniej również były mocno napędzane przez akcje spółek technologicznych korzystających z boomu na AI. O ile przecenę w Korei częściowo tłumaczono nadmierną spekulacją oraz pojawieniem się zaostrzonej chińskiej konkurencji w produkcji układów pamięci, to w Chinach nie było jednego oczywistego impulsu do wyprzedaży. Wskazywano jednak, że do spadków przyczyniły się wysokie ceny akcji, kwestie podatkowe oraz groźba wprowadzenia przez USA i inne kraje zakazu stosowania chińskiego sprzętu w centrach danych.
– Rynki akcji przekształciły się z czasem w spekulacyjną, szaloną hossę. A teraz widzimy pękanie tej bańki – ocenia Dong Baozhen, zarządzający funduszem Beijing Lingtong Shengtai Investment Management Center.
Przecena dotknęła wielu liderów rynku. Akcje producenta robotów Unitree, na które w momencie debiutu popyt ze strony inwestorów detalicznych przewyższał podaż 8000-krotnie, straciły o połowę wartości od rozpoczęcia notowań w sierpniu. Producent układów pamięci CXMT stracił w ciągu ostatniego miesiąca ponad jedną czwartą wartości. Notowania producentów komponentów optycznych Zhongji Innolight oraz Eoptolink Technology spadły o około 60 proc. w stosunku do szczytów z czerwca i lipca – częściowo z powodu działań Waszyngtonu zmierzających do zakazania tym dotychczasowym ulubieńcom giełdy dostaw do amerykańskich centrów danych.
Mimo że wskaźnik c/z dla indeksu STAR50 spadł ze szczytowego poziomu blisko 250 do około 100, inwestorzy porównują go ze wskaźnikiem dla Nasdaq 100 wynoszącym 30 i obawiają się, że wyprzedaż może się jeszcze pogłębić.
Według wyliczeń analityków Goldman Sachs, spółki powiązane z AI stanowią obecnie 42 proc. kapitalizacji rynkowej Chin oraz odpowiadają za 57 proc. obrotów na akcjach typu A (notowanych na rynku kontynentalnym) i akcjach typu H (w Hongkongu). Na rynku zdominowanym przez drobnych inwestorów mało kto więc uniknął strat. – To, co się teraz dzieje, zatrzyma wiele firm, które próbowały wejść na giełdę – wskazuje Hong Hao, partner zarządzający i dyrektor ds. inwestycji w Lotus Asset Management w Hongkongu.
Wu Qing, przewodniczący Chińskiej Komisji Regulacji Papierów Wartościowych (CSRC) spotkał się na początku tego miesiąca z uczestnikami rynku, aby wysłuchać sugestii dotyczących poprawy sytuacji na rynku kapitałowym – poinformował regulator na swojej stronie internetowej. Niektórzy przedstawiciele środowiska inwestycyjnego uważają, że sztucznie wywołany boom wpłynął negatywnie na strukturę rynku.
Czytaj więcej
Anthropic, jedna z wiodących spółek w dziedzinie AI, uczyniła duży krok ku ogromnej ofercie publicznej na giełdzie Nasdaq.
Część analityków widzi w przecenie chińskich spółek technologicznych okazję do zakupów. Goldman Sachs umieścił spółki Innolight i CXMT pośród kilkudziesięciu chińskich firm z branży AI na zaktualizowanej liście rekomendacji opublikowanej na początku miesiąca, a William Bratton, strateg w BNP Paribas Securities, ocenił, że rynek oferuje okazje do zakupu dla ostrożnych inwestorów. Z badań HSBC wynika natomiast, że choć fundusze azjatyckie mocno sprzedawały akcje chińskie w ciągu ostatnich trzech miesięcy, to ogólnie rzecz biorąc wciąż je przeważają w swoich portfelach.
Chińskie akcje notowane na rynku krajowym (onshore) i zagranicznym (offshore) mogą spaść o kolejne 10 do 15 proc., zanim osiągną dno, biorąc pod uwagę wyceny z kilku dołków rynkowych od 2008 roku – szacują jednak analitycy Morgan Stanley. Z kolei UBS Group ocenia, że rynkowe nastroje wobec Chin nie poprawią się szybko, mimo że przestrzeń do dalszych spadków jest już ograniczona.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas