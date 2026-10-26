Z tego artykułu dowiesz się: Jaką skalę osiągnie debiut giełdowy twórcy bota Claude?

Co ujawnia pierwszy wgląd w finanse Anthropic i dlaczego spółka notuje miliardowe straty mimo skokowego wzrostu przychodów?

Dlaczego planowana megaoferta paraliżuje giełdowe plany innych firm?

Debiut na nowojorskiej giełdzie Nasdaq pod symbolem „ANT”, który może nastąpić już w połowie listopada, będzie wydarzeniem, które przejdzie do historii. Anthropic, który zanotował 14-krotny skok półrocznych przychodów, osiągając pułap przeszło 16 mld dol., celuje w wycenę nawet 2 bln dol. W poniedziałek amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) opublikowała wniosek rejestracyjny S-1 spółki (to formalny krok po tym, jak firma w czerwcu złożyła w trybie poufnym wniosek o IPO).

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Miliardy papierowych strat

Zgodnie z przepisami emitent musi udostępnić materiały inwestorom na 15 dni przed rozpoczęciem formalnego roadshow. Publikacja nastąpiła nieco później, niż spekulowano, jednak oficjalnie otwiera drogę do debiutu na Nasdaq Global Select Market jeszcze przed Świętem Dziękczynienia, które przypada 26 listopada. Ofertę koordynują giganci z Wall Street: Morgan Stanley, Goldman Sachs i JPMorgan Chase, a rezerwowym terminem pozostaje koniec roku.

Skala planowanego debiutu przyćmiewa dotychczasowe rekordy. Szacunki pozyskiwanego kapitału wzrosły w ostatnich tygodniach z 20 mld do nawet 100 mld dol. Przy wycenie w przedziale 1,5-2 bln dol. twórca Claude’a wyprzedzi SpaceX Elona Muska jako największe IPO w historii. Przy tym warto dodać, że Anthropic dynamicznie powiększa przewagę nad konkurencją – w majowej rundzie wyceniono go na 965 mld dol. (wcześniej szacowano 900 mld dol.), podczas gdy OpenAI wyceniano na 730 mld dol. W prospekcie prezes Dario Amodei podkreślił, że AI to najbardziej przełomowa technologia w dziejach, zdolna napędzać naukę i medycynę, choć wymagająca aktywnego ograniczania ryzyk. Potwierdzają to dane finansowe. Choć spółka dotąd się nimi nie chwaliła, to prospekt przynosi pierwszy zbadany przez audytora wgląd w księgi Anthropic. I tak w I półroczu br. przychody sięgnęły 16,3 mld dol., wobec 1,1 mld dol. rok wcześniej. Popyt napędzają wdrożenia modeli Claude w sektorze przedsiębiorstw. Podczas niedawnego dnia inwestora w San Francisco spółka ujawniła, że w III kwartale przychody wzrosły do 16,8 mld dol. (z 11,5 mld dol. w II kwartale), a biznes osiągnął rentowność. Tyle że sprawozdanie pokazuje stratę netto – ta w I półroczu wyniosła 80,7 mld dol. (wobec 13 mld dol. przed rokiem).

Jak podał „New York Times”, 72 mld dol. tej straty to koszty czysto niegotówkowe, związane z wyceną obligacji zamiennych na akcje i instrumentów finansowych z poprzednich rund. Rzeczywiste koszty infrastrukturalne pozostają jednak potężne (z wcześniejszych dokumentów wynika, że Anthropic podpisał długoterminowe kontrakty na moc obliczeniową o astronomicznej wręcz wartości 518 mld dol.).

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Zatory w giełdowej poczekalni

Debiut Anthropic następuje w newralgicznym momencie dla całego Wall Street – cztery lata po wybuchu gorączki generatywnej sztucznej inteligencji rynkowi stratedzy i fundusze zaczynają coraz głośniej pytać, jak długo utrzyma się ten boom oraz kiedy gigantyczne wydatki na serwery i infrastrukturę przyniosą trwały zwrot. Presję potęgują utrzymujące się wysokie stopy procentowe, które wywołały gwałtowną wyprzedaż długu oraz akcji podmiotów silnie lewarowanych na rozwój mocy obliczeniowej dla AI. Przykładem jest spółka CoreWeave, a poważnym ostrzeżeniem dla całego ekosystemu stał się niedawny giełdowy falstart południowokoreańskiego dostawcy centrów danych Elice. Akcje tego ostatniego w pierwszym dniu notowań runęły aż o 32 proc. Na rynku rosną obawy, co stanie się z wycenami, jeśli tempo komercjalizacji modeli spowolni.

Planowana megaoferta Anthropic sprawia, że inne podmioty wstrzymują się z IPO. Szykowany debiut twórców Claude'a wysysa bowiem płynność, co skutecznie paraliżuje harmonogramy innych debiutów. Konkurencyjni emitenci wolą uniknąć starcia o kapitał instytucjonalny: operator centrów danych Switch oraz dostawca infrastruktury dla AI Nscale przesunęli swoje oferty (w przypadku Nscale powodem są też zapytania SEC), a z debiutu zrezygnowały lub zawiesiły go AirTrunk REIT wspierany przez Blackstone oraz powiązana z Nvidią australijska spółka technologiczna Firmus (zajmuje się budową modułowych, energooszczędnych centrów danych). Plany odłożyło również SB Energy, ramię koncernu SoftBank budujące centrum danych w Ohio. Do tego warto dodać chłodne przyjęcie przez fundusze oferty producenta inteligentnych pierścieni Oura.

Wycena na poziomie 2 bln dol. sprawi, że spółka kierowana przez Amodei będzie jedną z najcenniejszych na świecie. Najwyżej wyceniane dziś firmy to: Nvidia (5,1 bln dol.) i Apple (5 bln dol.). Anthropic ze swoją kapitalizacją znalazłby się w towarzystwie TSMC czy czy Saudi Aramco.