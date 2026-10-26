Z tego artykułu dowiesz się: Dlaczego cena złota spada w czasie kryzysu i co ten mechanizm mówi o jego prawdziwej roli.

Jakie strategie wobec złota przyjmują banki centralne i dlaczego NBP jest globalnym liderem zakupów.

Jak polityka monetarna USA i zbliżające się wybory wpłyną na rynek metali szlachetnych.

Jakie są długoterminowe prognozy cen złota i dlaczego analitycy przewidują rekordowe wzrosty.

Ostatnie dni na rynku złota wyglądają jak podręcznikowy paradoks. Po atakach na cele w Arabii Saudyjskiej ropa gwałtownie podrożała, rynki akcji znalazły się pod presją, a niepewność geopolityczna wzrosła. Teoretycznie to idealne warunki dla złota. Tymczasem cały ubiegły tydzień cena złota spadła o blisko 4 proc. Od styczniowego rekordu na poziomie ok. 5,6 tys. USD kruszec potaniał już o ponad jedną czwartą. – Spadek ceny złota w momencie ostrego kryzysu nie jest niczym nowym. To raczej powtarzalny wzorzec niż dowód na to, że złoto „przestało działać” – podkreśla Adam Stroniawski, członek zarządu Mennicy Skarbowej.

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Złoto sprzedaje się wtedy, gdy potrzebna jest gotówka

W pierwszej fazie każdego większego wstrząsu inwestorzy instytucjonalni nie pytają, co jest bezpieczne, tylko skąd szybko wziąć pieniądze. – Gdy tanieją akcje – a w ostatnich tygodniach mocno przeceniane są zwłaszcza spółki związane ze sztuczną inteligencją – fundusze i inwestorzy grający na kredyt muszą uzupełniać depozyty zabezpieczające. Sprzedają więc to, co mają płynne i na czym mają zyski. Złoto, które w ciągu ostatnich dwóch lat podrożało bardzo mocno, jest pierwszym kandydatem – tłumaczy ekspert.

To mechanizm dobrze znany z historii. Jesienią 2008 roku, w najgorętszym momencie kryzysu finansowego po upadku Lehman Brothers, cena złota spadła o mniej więcej 30 proc. od marcowego szczytu. Kilka lat później kosztowało ono niemal dwa razy więcej. W marcu 2020 roku, w pierwszych dniach pandemii, złoto w ciągu kilkunastu dni straciło ok. 12 proc. – a już w sierpniu tego samego roku biło historyczne rekordy. – Spadek w fazie paniki nie przekreślał więc roli złota. Był jej elementem – przypomina Adam Stroniawski.

Jak dodaje, drugi czynnik jest mniej oczywisty. Ropa po 114 USD oznacza wyższą inflację, a inflacja w Stanach Zjednoczonych już teraz jest wyższa od oczekiwań – we wrześniu wyniosła 3,7 proc. Rynek coraz poważniej bierze pod uwagę, że Rezerwa Federalna nie tylko nie obniży stóp, ale w grudniu może je wręcz podnieść. Wysokie stopy procentowe i mocny dolar zwykle ciążą cenie złota, bo kruszec nie przynosi odsetek, a inwestorzy mogą dziś bezpiecznie zarobić na amerykańskich obligacjach. – W krótkim terminie to właśnie ta „matematyka stóp procentowych” wygrywa z geopolityką. W dłuższym – sytuacja wygląda inaczej. Trwale wyższa inflacja, rosnące zadłużenie państw i niepewność co do przyszłej wartości walut to dokładnie te zjawiska, przed którymi złoto chroni od stuleci – przypomina ekspert.

Znaczenie wyborów w USA

Kluczowym wydarzeniem dla rynków finansowych będą zbliżające się wybory połówkowe w USA (Midterms). Najnowsze sondaże wskazują na rekordowo niskie poparcie dla polityki gospodarczej obozu Trumpa oraz wysokie prawdopodobieństwo utraty większości w Izbie Reprezentantów przez Republikanów na rzecz Demokratów.

Wyborcy jako główną przyczynę niezadowolenia wskazują wysokie ceny paliw będące skutkiem konfliktu z Iranem. Przejęcie kontroli nad chociaż jedną izbą przez opozycję doprowadzi do powstania podzielonego rządu i paraliżu legislacyjnego, uniemożliwiając uchwalanie kluczowych ustaw fiskalnych.

– Dla rynku metali szlachetnych układ ten ma wymiar historyczny. Lata wyborów połówkowych są statystycznie najsilniejszym okresem dla złota w 4-letnim cyklu prezydenckim ze średnim wzrostem cen sięgającym 11-12 proc. Przedwyborcza niepewność polityczna potęguje zmienność na giełdach akcji, osłabia pozycję dolara i zmusza kapitał do ucieczki w stronę bezpiecznych przystani, do których w pierwszej kolejności zalicza się złoto fizyczne – podkreśla Michał Tekliński, ekspert rynku złota Goldenmark.

Banki centralne: większość kupuje, niektóre sprzedają

Najlepiej widać to po zachowaniu największych graczy. Według wstępnych danych World Gold Council we wrześniu banki centralne kupiły ok. 63 ton złota – najwięcej od listopada 2024 roku. Narodowy Bank Polski jest w tym roku największym oficjalnie raportowanym nabywcą kruszcu na świecie: od stycznia znacząco powiększył rezerwy o ponad 120 ton i ma ich już ok. 672 ton, a docelowo chce mieć 700 ton. To ważny sygnał. Banki centralne nie kupują złota po to, żeby zarobić w kwartał czy dwa. Kupują je, bo traktują je jako aktywo, które nie zależy od wypłacalności żadnego rządu ani banku i które zachowuje wartość w czasach, gdy zaufanie do systemu finansowego słabnie. Jeżeli instytucje zarządzające rezerwami całych państw wykorzystują spadki do zakupów, inwestor indywidualny powinien przynajmniej zadać sobie pytanie, dlaczego.

Czytaj więcej Gospodarka światowa Banki centralne kupują znacznie więcej złota niż sugerują oficjalne dane Według Goldman Sachs światowe banki centralne nabyły w lipcu 44 tony złota, czyli o 158 proc. więcej niż średnia sprzed 2022 roku, wynosząca 17 ton...

Nie znaczy to, że wszystkie banki centralne tylko kupują. W tym roku pojawili się także sprzedający. W marcu banki centralne po raz pierwszy od dziesięciu miesięcy były łącznie sprzedawcami netto – ich rezerwy zmniejszyły się o ok. 30 ton. Największym sprzedawcą jest Turcja, która od początku roku pozbyła się ok. 85 ton kruszcu, a drugim Rosja – ok. 50 ton. – Bank centralny tego kraju od grudnia pozbył się 62 ton kruszcu, sprowadzając oficjalne zasoby do poziomów najniższych od 2019 roku – mówi Michał Tekliński. Złoto sprzedają też mniejsze banki, np. Uzbekistanu czy Jordanii. Powody są jednak bardzo różne. Turcja broni liry: w obliczu odpływu kapitału i rosnącego popytu na waluty obce potrzebuje dolarów, a złoto jest najszybszym sposobem, żeby je zdobyć. Rosja, odcięta sankcjami od dolara i euro, sprzedaje złoto w ramach operacji Funduszu Dobrobytu Narodowego, z którego państwo finansuje m.in. potrzeby budżetu, a sam bank centralny tłumaczy to także koniecznością dywersyfikacji rezerw po tym, jak udział złota mocno w nich wzrósł. Uzbekistan otwarcie mówi z kolei o realizacji zysków przy korzystnych cenach.

– Te przykłady nie podważają roli złota – raczej ją potwierdzają. Kraje, które znalazły się pod presją, sięgają po złoto dokładnie po to, po co się je gromadzi: jako rezerwę na trudne czasy, którą można szybko zamienić na gotówkę, kiedy inne źródła zawodzą. To ten sam mechanizm, który dziś widzimy na rynku – tylko w skali całych państw – tłumaczy Adam Stroniawski.

W 2027 r. złoto chwilami po 6 tys. USD

Dynamiczny wzrost cen ropy i wizja dłużej utrzymujących się wysokich stóp procentowych przełożyły się na wzrost rentowności obligacji skarbowych. W efekcie złoto zaliczyło pod koniec tygodnia spory spadek. Jednak, jak zauważa Michał Tekliński, wiodące instytucje finansowe przedstawiają wysoce prowzrostowe prognozy długoterminowe dla fizycznego kruszcu.

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Bank of America oczekuje ceny na poziomie 4000 USD za uncję w czwartym kwartale oraz wzrostu do 5000 USD w drugim i trzecim kwartale 2027 roku, traktując obecną zniżkę jako przejściową. Z kolei Metals Focus prognozuje średnią cenę złota w 2027 roku na poziomie 5330 USD za uncję, ze szczytami sięgającymi nawet 6000 USD, argumentując to narastającą, strukturalną nierównowagą w polityce fiskalnej USA, rosnącym długiem i gigantycznym deficytem budżetowym.

Podobnego zdania jest Evy Hambro z BlackRock, według którego pętla zadłużenia i osłabienie walut tradycyjnych podtrzymują długoterminowy trend wzrostowy złota, a obecne spadki stanowią okazję zakupową. Natomiast analitycy CIBC Capital Markets, mimo zrewidowania krótkoterminowych szacunków do 4500 USD, wciąż prognozują średnią cenę na poziomie 5200 USD w 2027 roku oraz 5500 USD rok później.

Analitycy powszechnie zwracają uwagę, że choć obligacje dają obecnie wyższy dochód odsetkowy, są one obciążone rosnącym ryzykiem kontrahenta i skrajnym zadłużeniem państw, podczas gdy fizyczne złoto pozostaje wolne od takiego ryzyka.

Polacy stawiają na małe sztabki i monety

Ostatnie kilka tygodni Mennica Skarbowa notuje wysoką sprzedaż złota. Polacy najczęściej wybierają niewielkie gramatury – sztabki 1, 5, 10 czy 20 gramów – oraz popularne monety bulionowe, takie jak południowoafrykański Krugerrand, kanadyjski Liść Klonowy czy austriacki Wiedeński Filharmonik. – To nie przypadek. Takie produkty są rozpoznawalne i płynne na całym świecie – można je sprzedać w Warszawie, Wiedniu czy Toronto, a ich wartość wynika z ceny kruszcu, a nie z sytuacji na lokalnym rynku – mówi Adam Stroniawski.

Jak dodaje, małe gramatury mają jeszcze jedną zaletę, o której rzadko się mówi. Nie trzeba sprzedawać całych oszczędności naraz – można spieniężyć dokładnie tyle, ile w danej chwili jest potrzebne. – A w skrajnych sytuacjach, gdy zawodzą banki i systemy płatności albo waluta gwałtownie traci na wartości, niewielka moneta czy sztabka może posłużyć bezpośrednio do wymiany – na żywność, paliwo czy inne podstawowe dobra. Historia wielu krajów pokazuje, że w czasach kryzysu złoto było akceptowane wtedy, gdy pieniądz papierowy przestawał być – podsumowuje ekspert Mennicy Skarbowej.