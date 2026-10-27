Z tego artykułu dowiesz się: Kto stoi za jedną z największych nadchodzących ofert publicznych w sektorze sztucznej inteligencji.

Co ujawnia prospekt emisyjny Anthropic na temat gigantycznych strat finansowych firmy.

Na czym opiera się imponujący, ponad 1300-procentowy wzrost przychodów spółki w ostatnim półroczu.

Jak wygląda struktura przychodów firmy i jej zależność od ograniczonej liczby kluczowych klientów.

Spółka Anthropic złożyła prospekt emisyjny w amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC). Poinformowała w nim, że planuje debiut na giełdzie Nasdaq pod symbolem „ANT”. To ile akcji Anthropic zostanie zaoferowane inwestorom ma zostać ujawnione dopiero później. Ta oferta publiczna ma być jednak ogromna. Analitycy prognozowali wcześniej, że może ona nawet być większa od czerwcowego IPO SpaceX.

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Głównymi organizatorami oferty będą banki Goldman Sachs i Morgan Stanley. Oprócz nich, w organizacji IPO będą uczestniczyć: JP Morgan, Citigroup, Barclays, Wells Fargo, Bank of America, Deutsche Bank, RBC Capital Markets, UBS Investment Bank, BMO Capital Markets, BNP Paribas, Credit Agricole CIB, Jefferies, Mizuho, MUFG, Societe Generale, TD Securities, BTIG, Cantor, Capital One Securities i Macquarie Capital.

Z prospektu wynika, że w pierwszych sześciu miesiącach tego roku spółka Anthropic poniosła oszałamiającą stratę w wysokości 80,7 mld USD, po stracie 12,9 mld USD w tym samym okresie 2025 r. Za cały 2025 r. spółka straciła około 41,9 mld USD, co oznacza pogłębienie straty z 8,3 mld USD w 2024 r.

Przychody Anthropic wzrosły jednak o 1304 proc. do 16,29 mld USD w sześciu miesiącach zakończonych 30 czerwca, z 1,16 mld USD w analogicznym okresie rok wcześniej. Przychody za cały poprzedni rok wzrosły o 1089 proc. do 4,59 mld USD.

„Przewidujemy, że w dającej się przewidzieć przyszłości nadal będziemy czerpać znaczną część przychodów od ograniczonej liczby klientów, a w niektórych przypadkach udział niektórych klientów w przychodach może wzrosnąć” – wskazano w prospekcie.

„Żaden pojedynczy klient nie odpowiadał za więcej niż 10 proc. naszych przychodów w ciągu dziewięciu miesięcy zakończonych 30 września 2026 r.” – dodał Anthropic w prospekcie emisyjnym. Dla porównania, Nvidia miała pięciu klientów, którzy na koniec lipca odpowiadali za co najmniej 10 proc. należności, wynika z dokumentów spółki. Anthropic z kolei podał, że pięciu klientów generowało około jednej czwartej przychodów w pierwszych dziewięciu miesiącach 2026 r.