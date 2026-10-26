Z tego artykułu dowiesz się:

  • Dlaczego rynki finansowe zareagowały gwałtownymi spadkami na reelekcję Luli da Silvy.
  • Jakie kontrowersje towarzyszyły wyborom i jak mogą wpłynąć na stabilność polityczną Brazylii.
  • Jakie są krótkoterminowe prognozy analityków dla brazylijskiej giełdy, waluty i rentowności obligacji.
  • Przed jakimi wyzwaniami fiskalnymi stanie nowa administracja i jakie reformy są spodziewane.

ETF iShares MSCI Brazil (EWZ), czyli popularny fundusz typu ETF oparty na akcjach brazylijskich, tracił blisko 20 proc. w nocy z niedzieli na poniedziałek. Reagował w ten sposób na ogłoszenie wyniku drugiej tury wyborów prezydenckich w Brazylii. Wybory te wygrał obecny lewicowy prezydent Luiz Inacio Lula da Silva. Zdobył on 51,8 proc. ważnych głosów, a jego prawicowy kontrkandydat, senator Flavio Bolsonaro – 48,2 proc.

Inwestorzy wyraźnie preferowali wygraną Bolsonaro, który wcześniej niespodziewanie wygrał w pierwszej turze wyborów. Nadzieje na zwycięstwo prawicowca stały się w ostatnich tygodniach impulsem do dużych zwyżek na giełdzie brazylijskiej oraz umocnienia reala.

Bolsonaro odmówił uznania porażki, oświadczając, że będzie domagał się unieważnienia wyniku. Lula wygrał bowiem w bardzo kontrowersyjnych okolicznościach. Tuż przed terminem zakończenia głosowania, sędzia Cristiano Zanin (będący wcześniej prawnikiem Luli) nakazał przedłużenie głosowania o dwie godziny, pod pretekstem, że w stanach będących „twierdzami” poparcia dla lewicy były problemy z transportem autobusowym. Decyzja ta zapadła wbrew opinii sędziów Najwyższego Sądu Wyborczego. Wiele lokali wyborczych, w okręgach sprzyjających Bolsonaro, zostało zamkniętych, a znajdujące się w nich maszyny do głosowania zostały zablokowane, bo nagła decyzja o przedłużeniu głosowania dotarła do nich zbyt późno.

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Dlaczego inwestorzy niepokoją się o aktywa brazylijskie?

Firma brokerska Monte Bravo szacowała, że indeks giełdowy Ibovespa może spaść o 11 proc. w pierwszej godzinie handlu, jeśli wygra Lula. Societe Générale sygnalizowało potencjalne osłabienie reala nawet o 10 proc., podczas gdy lokalne rentowności mogłyby wzrosnąć o 150–250 punktów bazowych. W ankiecie Citigroup Inc. wśród 73 inwestorów opublikowanej w piątek większość stwierdziła, że zwycięstwo Luli osłabi reala o co najmniej 5 proc. i podniesie stopy swap o ponad 1 punkt procentowy, gdy traderzy będą odwijali zakłady na obniżki stóp procentowych zbudowane po tym, jak Bolsonaro wyprzedził Lulę w pierwszej turze na początku miesiąca.

– Będzie to trudny dzień. Rynek wyceni wszystko na nowo. Wszyscy zostali zaskoczeni. Wszyscy próbują zrozumieć, co się stało – powiedział Bruno Funchal, dyrektor generalny firmy Bradesco Asset Management.

– Połączenie zawiedzionych oczekiwań rynkowych i perspektywy przedłużającego się sporu politycznego prawdopodobnie będzie ciążyć na brazylijskich akcjach, obligacjach i realu. Dla inwestorów wynik jest wyraźnie negatywny w krótkim terminie – ocenił Rajeev De Mello, dyrektor inwestycyjny w Gama Asset Management SA.

Analitycy spodziewali się wcześniej rajdu brazylijskich aktywów przed niedzielnymi wynikami, gdy Bolsonaro utrzymywał nieznaczną przewagę. Wybór Luli na czwartą kadencję może natomiast wzmocnić obawy o kondycję gospodarczą i fiskalną Brazylii. Pod przywództwem Luli Brazylia zmaga się ze spowolnieniem gospodarczym i rosnącym długiem publicznym, napędzanym dwucyfrowymi stopami procentowymi, wysokimi kosztami obsługi długu oraz sztywnymi obowiązkowymi wydatkami. Dług brutto sięgnął w sierpniu 82,9 proc. PKB kraju, najwyższego poziomu od marca 2021 r., według Banku Centralnego Brazylii.

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– Prezydent będzie musiał przekonać inwestorów, że Brazylia potrafi ustabilizować trajektorię długu – twierdzi Alejo Czerwonko, współpracownik Atlantic Council. Administracja Luli prawdopodobnie utrzyma bardziej „stopniowe podejście”, budując na istniejących ramach fiskalnych i starając się chronić inwestycje publiczne oraz wydatki socjalne – dodał Czerwonko.

Analitycy Goldman Sachs spodziewają się „umiarkowanych działań” mających ograniczyć wzrost wydatków rządu, a także dalszego zwiększania i tak już wysokiego obciążenia podatkowego, podczas gdy poważne reformy strukturalne pozostają mało prawdopodobne.