Z tego artykułu dowiesz się: Które czynniki sprawiają, że podaż kluczowych metali nie nadąża za globalnym popytem.

Jak transformacja energetyczna i rozwój centrów danych rewolucjonizują zapotrzebowanie na surowce.

Jaka skala niedoborów miedzi, niklu i aluminium zagraża światowej gospodarce do 2035 roku.

Które metale mogą podwoić swoją cenę i dlaczego dostępność surowca stanie się kluczowa dla firm.

Ekonomiści wskazują, że rynek metali może w najbliższych latach wejść w nową fazę, w której o cenach surowców w coraz większym stopniu będzie decydować ich ograniczona dostępność. Dla światowej gospodarki oznaczałoby to istotną zmianę, szczególnie że metale przemysłowe są niezbędne do funkcjonowania wielu sektorów – od budownictwa i motoryzacji po energetykę i nowoczesne technologie. Potencjalna hossa nie musi jednak objąć wszystkich surowców w takim samym stopniu. W centrum uwagi znajdują się przede wszystkim miedź, nikiel i aluminium, których znaczenie rośnie wraz ze zmianami zachodzącymi w globalnej gospodarce.

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Dlaczego miedź, nikiel i aluminium?

Za rosnącym zapotrzebowaniem na metale stoją zarówno tradycyjne gałęzie gospodarki, jak i nowe technologie. Urbanizacja, infrastruktura oraz rozwój gospodarek wschodzących, które napędzały globalną konsumpcję, nadal będą odgrywały tutaj dużą rolę. Coface wskazuje, że budownictwo odpowiada dziś za prawie 50 proc. zużycia stali, a elektryfikacja za niemal trzy czwarte globalnego popytu na miedź. Dodatkowym impulsem są inwestycje w odnawialne źródła energii, samochody elektryczne, akumulatory i sieci energetyczne. Coraz większe znaczenie ma również rozwój centrów danych, do których budowy i działania potrzebne jest wyjątkowo dużo metali. Według Międzynarodowej Agencji Energetycznej do 2035 r. czyste technologie mogą odpowiadać za 35 proc. światowego popytu na miedź i nikiel.

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Wydawać by się mogło, że odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie na miedź, nikiel i aluminium jest zwiększenie wydobycia surowców i rozbudowa mocy produkcyjnych. W praktyce nie jest to jednak takie proste. Poszukiwanie nowych złóż wiąże się z dużym ryzykiem – mniej niż 1 proc. takich projektów kończy się uruchomieniem kopalni, a rozwój nowych mocy produkcyjnych w ramach istniejących projektów może trwać średnio niemal 20 lat. Ekonomiści z firmy Coface zwracają uwagę także na inne istotne przeszkody.

– Zdolność producentów do szybkiego zwiększenia produkcji ograniczają również: niska stopa zwrotu z inwestycji, spadająca zawartość metalu w rudzie oraz rosnące koszty całego procesu – mówi dr Mateusz Dadej, główny ekonomista Coface w Polsce i Regionie Europy Środkowo-Wschodniej. – Problemem jest także wysoki stopień koncentracji geograficznej w łańcuchach dostaw. Indonezja odpowiada dziś za 67 proc. światowej produkcji rudy niklu, a Chiny dysponują ponad połową światowych mocy przerobowych, jeśli chodzi o rafinację kilku innych metali – wyjaśnia ekspert.

Niedobór niklu rafinowanego szacowany jest na niemal 35 proc. prognozowanego popytu

Ograniczone możliwości zwiększania wydobycia i mocy produkcyjnych mogą sprawić, że rosnącego zapotrzebowania na metale nie uda się zaspokoić w wystarczającym stopniu. Skala problemu będzie jednak różna w zależności od surowca i tempa transformacji energetycznej.

Miedź, która ma kluczowe znaczenie dla elektryfikacji gospodarek i rozwoju infrastruktury cyfrowej, może do 2035 roku stanąć w obliczu niedoboru wynoszącego od 1,5 do 6,5 mln ton (w zależności od scenariusza). Jeśli założymy zerową emisję netto (scenariusz „Net Zero”), niedobór tego surowca może osiągnąć 17 proc. globalnego popytu. Co więcej, tempo, z jakim powstają kolejne centra danych, może jeszcze bardziej zaostrzyć tę presję.

W trudnej sytuacji znajdzie się także rynek niklu, który najbardziej odczuje skutki transformacji energetycznej napędzanej przez zapotrzebowanie na akumulatory i mobilność energetyczną. W scenariuszu „Net Zero” niedobór niklu rafinowanego szacowany jest na około 6,5 mln ton w 2035 roku, czyli niemal 35 proc. prognozowanego popytu.

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Na rynku aluminium niedobór może sięgnąć od 5 do 15 mln ton, co odpowiada około 10 proc. prognozowanego popytu. W tym przypadku ograniczenia wynikają w mniejszym stopniu z dostępności zasobów, a w większym z mocy produkcyjnych, niezbędnych inwestycji oraz dostępu do energii elektrycznej po konkurencyjnych cenach.

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Co to oznacza dla polskich firm?

Eksperci z firmy Coface wskazują, że napięcia, które już dziś obserwujemy na rynku metali, będą wywierać stałą presję na ceny miedzi, niklu i aluminium.

– W ciągu nadchodzącej dekady ceny niklu i miedzi mogą się niemal podwoić, jeśli zaś chodzi o aluminium, to tutaj również prognozujemy gwałtowny wzrost cen. Warto jednak podkreślić, że nie wszystkie metale będą drożeć. Stal i cynk wydają się mniej podatne na wahania, ponieważ podaż na nie jest mniej ograniczona. Nie są też tak narażone na zmiany związane z transformacją energetyczną – mówi Mateusz Dadej. – W obliczu rosnącego popytu na metale w najbliższych latach dla producentów coraz większe znaczenie będzie miało nie tylko to, ile płacą za surowce, ale też to, czy mają do nich zapewniony dostęp. Dlatego tak istotne będą inwestycje w recykling i rozwiązania pozwalające ograniczyć zużycie miedzi, niklu czy aluminium. To właśnie te działania mogą w przyszłości decydować o konkurencyjności firm – zapowiada główny ekonomista Coface.