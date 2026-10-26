Z tego artykułu dowiesz się: Dlaczego jeden z najlepszych światowych indeksów giełdowych znalazł się w głębokiej bessie.

Co stoi za drastycznymi spadkami wycen koreańskich gigantów, mimo ich rekordowych zysków.

Jaką rolę w spekulacyjnym boomie odegrali inwestorzy detaliczni i jakie regulacje wprowadzono.

Od jakich czynników zależą prognozy analityków, przewidujące zarówno odbicie, jak i dalsze spadki.

Czy indeks może zyskać od początku roku ponad 30 proc., znaleźć się w pierwszej dziesiątce najszybciej rosnących głównych indeksów giełdowych świata, a jednocześnie być w głębokiej bessie? Południowokoreański indeks giełdowy KOSPI pokazuje, że jest to jak najbardziej możliwe. W ciągu kilku miesięcy przeszedł on bowiem drogę od szalonej hossy do rynku „niedźwiedzia”. W ciągu pierwszego półrocza zyskał on 101 proc. i był na pierwszym miejscu zestawienia najlepszych głównych indeksów giełdowych świata. Na koniec trzeciego kwartału były już na drugiej pozycji, (wyprzedzony przez tajwański Taiex), a jego stopa zwrotu, liczona od początku roku, stopniała do 62 proc. Od rekordowego poziomu z 22 czerwca stracił on już prawie 40 proc.

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Foto: GG Parkiet

Kac po spekulacji

O nastrojach na giełdzie seulskiej może świadczyć przebieg debiutu giełdowego spółki Elice, która zapewnia usługi w chmurze. W jej IPO popyt na akcje był wyższy od podaży (nadsubskrypcja) aż 389 razy. Mimo to we wtorek, czyli w pierwszy dzień obrotów akcjami tej spółki na giełdzie, kurs tąpnął o 32 proc. Przez kolejne dwie sesje cena odbiła się o 52 proc.

W ostatnich miesiącach koreański rynek akcji był ciągnięty w dół m.in. przez dwóch krajowych gigantów, korzystających dotąd z boomu na komponenty do infrastruktury AI. SK Hynix, producent układów pamięci, stracił od tegorocznego rekordowego poziomu notowań około 60 proc. Koncern Samsung Electronics doznał w tym czasie przeceny o około 40 proc. Częściowo da się to wytłumaczyć tym, że chińska firma CXMT staje się dla nich coraz groźniejszą konkurencją na rynku układów pamięci. Przyglądając się jednak wykresom kursów akcji SK Hynix i Samsung Electronics można odnieść wrażenie, że przypominają one notowania amerykańskich spółek „memicznych” (takich jak GameStop), którymi masowo spekulowali inwestorzy detaliczni na początku 2021 r. Na rynku koreańskim hossa była też mocno napędzana przez inwestorów detalicznych. Ci z nich, którzy kupowali w odpowiednim momencie wciąż mają szansę na bardzo dobrą stopę zwrotu. Pomimo ostrej przeceny z ostatnich miesięcy, akcje SK Hynix były przecież pod koniec zeszłego tygodnia o ponad 90 proc. wyżej niż na początku roku, a papiery Samsung Electronics były droższe o około 80 proc., niż na początku stycznia.

Foto: GG Parkiet

– Październikowa przecena nie jest reakcją na wyniki spółek. Samsung wstępnie pokazał za trzeci kwartał rekordowe 107 bln wonów zysku operacyjnego przy marży 55 proc., a eksport koreańskich chipów był we wrześniu o 260 proc. wyższy niż rok wcześniej. Rynek boi się czegoś innego: że giganci technologiczni przytną wydatki na centra danych, zanim te zaczną na siebie zarabiać. Dołóżmy rentowność amerykańskich dziesięciolatek powyżej 5 proc. i mamy przepis na ucieczkę od ryzyka. Zagraniczni inwestorzy sprzedali w tym roku per saldo koreańskie akcje za ok. 200 bln wonów, z czego 86 proc. przypadło na dwie spółki – mówi „Parkietowi” Marcin Wenus, prezes zarządu Fundacji Invest Cuffs.

Warto również pamiętać, że niedawna „szalona hossa” w Seulu była napędzana w dużym stopniu przez drobnych inwestorów, którzy kupowali akcje z dużym lewarem. Wielu z nich poniosło straty i zraziło się do spekulacji giełdowej. Rząd zaostrzył natomiast zasady dotyczące inwestowania z lewarem. – Kredyt na zakup akcji wciąż wynosi ponad 30 bln wonów, a każda fala spadków wymusza kolejne sprzedaże. Po lipcowej katastrofie lewarowanych ETF-ów na pojedyncze spółki regulator wprowadził zasadę, jakiej nie zna żaden rynek w Europie: kto chce je kupić, musi przejść trzygodzinne szkolenie i pięć dni gry na giełdowym symulatorze - dodaje Marcin Wenus.

Czekając na odbicie

Co czeka indeks KOSPI w nadchodzących miesiącach? Sytuacja oczywiście jest niepewna, ale analitycy koreańskiej firmy KB Securities twierdzą, że indeks ten już osiągnął „dno w kształcie litery W”. Utworzył on dwa dołki, osiągając 5262 pkt 29 lipca i 5450 pkt. 15 października. – Notowania indeksu KOSPI oraz Samsung Electronics i SK Hynix weszły w historycznie niedowartościowaną strefę, spadając poniżej poziomów obserwowanych podczas przeszłych kryzysów finansowych - twierdzi Kim Dong-Won, szef działu analiz w KB Securities. Zwraca on uwagę, że współczynnik C/Z dla KOSPI (liczony dla spodziewanych zysków na 2027 r.) wynosi zaledwie 4x, dla Samsung Electronics 3,3x, a dla SK Hynix zaledwie 2,7x. Ich akcje stały się więc relatywnie bardzo tanie. Według KB Securities może to zwiastować odbicie na giełdzie w Seulu w listopadzie i w grudniu.

Foto: GG Parkiet

Hanwha Investment & Securities przewiduje odbicie KOSPI do poziomu 7600 pkt pod koniec 2026 r. Prognozowany przez tę firmę cel dla tego indeksu na 2027 r. to 8500 pkt, przy zakładanym, bardzo dużym paśmie wahań, wynoszącym od 6000 do 9300 pkt. Bardzo byczo wobec rynku koreańskiego są nastawieni analitycy Goldman Sachs. Uważają oni, że giełdzie w Seulu będzie sprzyjał „supercykl półprzewodnikowy”. Ich dwunastomiesięczny cel dla KOSPI to 12 tys. pkt.

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– O kierunku zdecydują najbliższe dwa tygodnie: 28 października będą wyniki SK Hynix, a dzień później Samsunga. Jeśli producenci potwierdzą mocny popyt na pamięci w 2027 r., spodziewam się stopniowego odbicia i realnej szansy na nowy rekord w ciągu roku. Jeśli zasygnalizują szczyt cyklu, KOSPI może zejść poniżej 5000 pkt. Do końca roku stawiałbym raczej na szeroki przedział ruchu między 5000-6500 pkt niż na któryś z tych skrajnych scenariuszy. Kto kupuje dziś koreański ETF, powinien wiedzieć, że w dużej mierze kupuje dwie spółki produkujące pamięci i kurs wona - prognozuje Marcin Wenus.

Rynek w Seulu ma więc wciąż szansę na to, by znów się rozgrzać. Będzie ona jednak w dużym stopniu zależała od wiary inwestorów w potencjał sztucznej inteligencji.