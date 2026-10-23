Z tego artykułu dowiesz się: Kim są rebelianci Huti i w jaki sposób ugrupowanie z najbiedniejszego kraju świata destabilizuje globalny rynek.

Dlaczego saudyjska armia, mimo miliardowych inwestycji w sprzęt, okazuje się bezradna w starciu z rebeliantami.

Jaką rolę w konflikcie odgrywa Iran i do czego szyiccy bojownicy próbowali wykorzystać sztuczną inteligencję.

Jakie strategiczne konsekwencje dla cen ropy i stabilności całego regionu niesie wojna w Jemenie.

W cieniu konfrontacji amerykańsko-izraelsko-irańskiej rozgrywa się na Bliskim Wschodzie inny konflikt zagrażający podaży ropy naftowej: wojna w Jemenie. Toczy się już od ośmiu lat, ale wyraźnie zaostrzyła się we wrześniu, wraz z ofensywą wspieranych przez Iran rebeliantów Huti walczących przeciwko wspieranemu przez Arabię Saudyjską rządowi Jemenu, znanemu jako Prezydencka Rada Przywódcza (PLC). Huti zdołali odeprzeć ofensywę rządową, opanować brzegi strategicznej Cieśniny Bab a-Mandab (łączącą Morze Czerwone z Oceanem Indyjskim), co pozwoliło im rościć sobie prawo do kontroli nad tranzytem tankowców przez ten akwen. Huti uderzyli też w saudyjskie tankowce, a także w rurociąg Wschód-Zachód, za pomocą którego Arabia Saudyjska przekierowywała większość eksportu naftowego do portu Janbu nad Morzem Czerwonym. Huti okrążyli też wojska rządowe w prowincji Taiz oraz dokonali serii ataków rakietowo-dronowych na saudyjskie lotniska cywilne, zabijając cywilów z wielu krajów. Saudyjska obrona przeciwlotnicza okazała się zadziwiająco bezradna wobec tych ataków. W internecie pojawiło się wiele komentarzy wskazujących, że kraj, który przeznacza dziesiątki miliardów dolarów na zbrojenia nie może sobie poradzić z grupą „ludzi pustyni w klapkach”. Saudyjczycy zaczęli jednak sięgać po wsparcie swoich sojuszników – Pakistanu, Turcji oraz Egiptu. Francja wzmocniła ich obronę przeciwlotniczą, Brytyjczycy dali wsparcie lotnicze, a Amerykanie dane wywiadowcze. Mimo to, saudyjscy decydenci frustrują się, że otrzymali za mało pomocy. To, że nie udało im się powstrzymać ataków Huti mocno natomiast przyczyniło się do wzrostu napięć na rynku naftowym. Obawy o bezpieczeństwo dostaw z Bliskiego Wschodu wywindowały w połowie października cenę ropy gatunku Brent do poziomu bliskiego 110 USD za baryłkę.

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Historia przemocy Huti

Huti to potoczna nazwa ruchu zbrojnego, który nazywa się Ansar Allah („wyznawcy Allaha”). Reprezentuje on jemeńskie plemiona wyznające zajdyzm, czyli jeden z odłamów szyickiego islamu. Dominowali oni w istniejącym w latach 1918-1990 kraju znanym jako Jemen Północny. Po jego zjednoczeniu z Jemenem Południowym stracili pozycję i zaczęli myśleć o rewolucji islamskiej w irańskim stylu. Mocno związany z Iranem był Husajn Badreddin al-Huti, który założył w 1994 r. ruch „Wierząca Młodzież”, który początkowo był opozycją polityczną, a z czasem wyewoluował w organizację zbrojną Ansar Allah. W 2004 r. ta grupa rozpoczęła rebelię przeciwko jemeńskiemu socjalistycznemu dyktatorowi Alemu Abdullahowi al-Salehowi. Al-Huti został zabity w 2004 r. przez jemeńskie siły rządowe, ale kontrola nad ruchem pozostała w rękach jego brata Abdul-Malika al-Hutiego. Do zajdyckich rebeliantów przylgnęło więc określenie „Huti”.

W latach 2011-2012 przez Jemen przetoczyła się seria protestów i rebelii, będących częścią „Arabskiej Wiosny”. Prezydent Saleh zrezygnował ze stanowiska, a kraj w 2014 r. pogrążył się w wojnie domowej i praktycznie rozpadł. Huti zajęli wówczas Saanę, będącą jego nominalną stolicą. Dotychczasowy rząd ewakuował się do Adenu (dawnej stolicy Jemenu Południowego) i otrzymał wsparcie m.in. z Arabii Saudyjskiej i ZEA. Saudyjczycy w marcu 2015 r. rozpoczęli interwencję wojskową w Jemenie, skupiając się głównie na bombardowaniach lotniczych. Udało się obronić Aden przed Huti, ale później ofensywa ugrzęzła w górach. Ponadto obóz przeciwników Huti był podzielony (ZEA stawiała na separatystów z południa Jemenu) a administracja Obamy, z przyczyn humanitarnych ograniczała wsparcie dla Saudyjczyków. O tym jak skomplikowana była tam sytuacja świadczyło choćby to, że Saudyjczycy bombardowali w grudniu 2025 r. dostawy sprzętu wojskowego z ZEA dla separatystów z południa Jemenu, a Emiraty oskarżały wówczas Rijad o ciche wspieranie... Huti. Innym przejawem zapętlania się w Jemenie różnych strategii było to, że były prezydent Saleh był przez pewien czas sojusznikiem Huti, których przecież zwalczał od dwóch dekad. Ten sojusz kiepsko się jednak dla niego skończył. Huti uznali go za zdrajcę i zabili w 2017 r.

Huti mają na swojej fladze arabskie napisy: „Bóg jest wielki. Śmierć Ameryce. Śmierć Izraelowi. Klątwa na Żydów. Zwycięstwo islamu”. Atakowali oni wcześniej i porywali statki cywilne na Morzu Czerwonym. W latach 2023-2025 zaatakowali 97 statków, z czego 5 zatopili, a 1 porwali. Te akty piractwa doprowadziły w 2025 r. izraelski port w Eilacie do bankructwa. Huti wystrzeliwali też rakiety przeciwko Izraelowi oraz Arabii Saudyjskiej. Ich działania doprowadziły do powstania pod koniec 2023 r. koalicji międzynarodowej pod przewodnictwem USA, która chroniła żeglugę na tym akwenie. Prowadziła też dosyć ograniczone bombardowania Jemenu, które nasiliły się wiosną 2025 r. i zmusiły Huti do zawieszenia broni.

Później dochodziło jednak do wymiany ciosów między Izraelem a Huti. 28 sierpnia 2025 r. Izraelczykom udało się za pomocą uderzenia lotniczego zlikwidować cały rząd Huti w Saanie, na czele z premierem Ahmedem al-Rahawim i szefem sztabu gen. Muhammadem Abd al-Karimem al-Ghamarim. Obecnie Huti wyraźnie unikają uderzeń w cele amerykańskie oraz izraelskie.

– Rozpętaliśmy Operację Rough Rider w Jemenie na 50 dni, a teraz Huti, nawet podczas operacji Epic Fury, nie strzelali do naszych okrętów, ponieważ zobaczyli, czego jest zdolna Ameryka – chwalił się Pete Hegseth, amerykański sekretarz wojny.

Huti deklarują, że ograniczają się do atakowania celów związanych z Arabią Saudyjską. Ich działania mocno jednak wpisują się w strategię Iranu przewidującej wywieranie presji na USA za pomocą zakłóceń w dostawach ropy z Bliskiego Wschodu. Wcześniej Iran mocno inwestował w rozbudowę arsenału rakietowego i dronowego Huti. Przez wiele lat dostarczał im uzbrojenie drogą morską. W lipcu Iran wysłał dwa samoloty pasażerskie na terytorium kontrolowane przez Huti, aby oficjalnie przewieźć jemeńskich pielgrzymów oraz bojowników do i z Teheranu na pogrzeb najwyższego przywódcy Alego Chameneiego. Loty odbywały się linią Mahan Air, irańskim przewoźnikiem objętym sankcjami za transport gotówki, złota, broni i personelu dla reżimowej Gwardii Rewolucyjnej. Według „The Wall Street Journal”, samoloty te przewoziły też coś jeszcze: irańskich oficerów oraz ładownię pełną uzbrojenia, w tym części do dronów, systemów naprowadzania rakiet i detonatorów uderzeniowych. Odkrycie tajnych ładunków skłoniło siły sojuszu saudyjskiego do próby powstrzymania drugiego lotu poprzez zbombardowanie pasa startowego lotniska w Sanie. To rozpaliło konflikt na nowo. W kolejnych tygodniach Irańczycy dostarczali Huti m.in. wsparcia wywiadowczego. Irańscy doradcy byli też obecni na froncie, a niektórzy zginęli w walkach.

Okazało się też, że Huti nie są zacofanymi fanatykami z gór. We wrześniu spółka Anthropic ujawniła, że ci szyiccy terroryści wykorzystywali jej model sztucznej inteligencji Claude do projektowania nowych rodzajów rakiet. Używali go jako „wirtualnego inżyniera” do tworzenia oprogramowania z zakresu nawigacji, sterowania i stabilizacji lotu pocisków. Chcieli w ten sposób wybudować rakietę kierowaną za pomocą smartfona, pocisk balistyczny o zasięgu 2000 km oraz szybujący pocisk hipersoniczny. Nie odnieśli sukcesu, ale przynajmniej próbowali i wykazali się dużą kreatywnością...

Narkomani z gór

Starcie między Arabią Saudyjską a Huti bywa postrzegane jako konflikt Dawida z Goliatem. Oto bowiem, za pomocą celnych uderzeń rakietowych, Huti udaje się destabilizować jedno z kluczowych państw regionu. Arabia Saudyjska wydała w zeszłym roku, według wyliczeń SIPRI, 83,2 mld USD na obronność. Tymczasem nominalny PKB całego Jemenu jest szacowany przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy na zaledwie 7,4 mld USD, co czyni ten kraj mniejszą gospodarką niż Liechtenstein czy Wyspa Man. Arabia Saudyjska ma natomiast nominalny PKB wynoszący 1,34 bln USD, co plasuje ją na 19. miejscu na świecie - między Niderlandami a Szwajcarią. Saudyjski PKB na głowę (liczony według parytetu siły nabywczej) to, według MFW, 74,29 tys. USD, co plasuje to pustynne królestwo między Australią a Kanadą. PKB na głowę Jemenu to natomiast 1,57 tys. USD. Pod względem zamożności Jemen plasuje się więc na jednym z ostatnich miejsc na świecie. Za nim jest tylko Burundi, oraz kraje, co do których nie ma danych (takie jak Afganistan).

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Na filmach przedstawiających bojowników Huti często można dostrzec, że mają oni czymś „wypchane” policzki. Żują oni khat, czyli narkotyczną roślinę zawierającą substancję przypomnającą metamfetaminę. Khat stymuluje, ale jego nadużywanie khatu niszczy zęby i psychikę. Z badania Banku Światowego z 2006 r. wynika, że wówczas 72 proc. jemeńskich mężczyzn i 33 proc. kobiet przyznawało się do żucia khatu. W przeprowadzonym na stosunkowo małej próbie badaniu przesiewowym Światowej Organizacji Zdrowia z 2017 r. wykryto 41 proc. uzależnionych od khatu. Nie wiadomo ilu ich jest obecnie wśród wszystkich mieszkańców Jemenu. Khat zajmuje jednak tam jedną trzecią upraw, a jego produkcja dwie dekady temu odpowiadała za 6 proc. PKB Jemenu. Narkotyzowanie się nie jest zabronione przez zajdycki islam, więc Huti dają khat nawet swoim dzieciom. Gdyby Saudyjczycy zaczęli zrzucać bomby zapalające i chemikalia na uprawy khatu, byłby to silny cios w tych sojuszników Iranu.

Głębokie uzależnienie Jemeńczyków od khatu, stawia pod znakiem zapytania perspektywy odbudowy kraju po ewentualnym końcu wojny. Na potrzeby uprawy tego narkotyku marnuje się skromne zasoby wodne kraju. To przyczynia się do tego, że Jemen musi importować 90 proc. potrzebnej mu żywności. Kraj posiada złoża złota, miedzi i wielu metali przemysłowych oraz stosunkowo małe zasoby ropy i gazu, ale nie potrafi ich odpowiednio zagospodarować, a póki będzie trwała wojna, nie będzie w stanie przyciągnąć inwestorów z zagranicy. Huti natomiast wyraźnie postawili na model „rozwoju” polegający na próbach wymuszania opłat od statków płynących przez Morze Czerwone.

Dylematy Rijadu

Ataki rakietowe przeprowadzane przez Huti sprawiły już, że cywilny ruch lotniczy do Arabii Saudyjskiej spadł o blisko połowę. Przełożono też na przyszły rok konferencję Inicjatywy Inwestycyjnej Przyszłości, nazywaną „Davos na pustyni”. „WSJ” podawał, że saudyjski następca tronu książę Mohammed bin Salman przemieszcza się między ufortyfikowanymi pałacami. Problemy z Huti wyraźnie zagrażają jego pozycji we władzach królestwa.

„Powodem bezsilności Arabii Saudyjskiej w obliczu ofensywy Huti jest fakt, że dla rodziny rządzącej Królestwem najbardziej śmiertelnym zagrożeniem od dawna był wojskowy zamach stanu – taki jak ten, który 14 lipca 1958 r. położył kres monarchii w Iraku i doprowadził do śmierci wszystkich członków rządzącej tam dynastii Haszymidów.

Aby zapobiec temu niebezpieczeństwu, kolejni przywódcy saudyjskiej rodziny królewskiej wdrożyli najskuteczniejszy możliwy środek zaradczy: zasadę „dziel i rządź” stosowaną nie wobec wrogów zewnętrznych, lecz wewnątrz własnych sił zbrojnych. Z tego powodu poszczególne komponenty bojowe sił zbrojnych są rozproszone geograficznie po rozległym terytorium kraju i dowodzone przez różnych książąt” – napisał Edward Luttwak, amerykański ekonomista i historyk. Wskazał on, że saudyjski następca tronu bardziej boi się potencjalnych wrogów wewnętrznych niż Huti.