Z tego artykułu dowiesz się: Dlaczego, mimo rekordowych zysków, inwestorzy negatywnie oceniają przyszłość Netflixa.

Jakie czynniki hamują wzrost przychodów platformy i jak wpływa to na jej roczne prognozy.

Na jakich działaniach zamierza skupić się zarząd, by odwrócić negatywny trend.

Co, oprócz przychodów z subskrypcji, jest obecnie największym wyzwaniem dla streamingowego giganta.

Netflix, najpopularniejsza platforma streamingowa z filmami i serialami na świecie, pokazała wyniki za trzeci i prognozy na ostatnie trzy miesiące bieżącego roku.

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Wyniki Netfliksa w trzecim kwartale 2026 roku: zyski mocno w górę, ale problemem wzrost przychodów

Rezultaty są imponujące jak na biznes, który rośnie bez przejęć. Inwestorom w Nowym Jorku jednak nie wystarczyły. Tamtejsza giełda po zamknięciu właściwej sesji (w nocy polskiego czasu) przyjęła dane firmy kierowanej przez tandem prezesów (Teda Sarandosa i Grega Petersa) spadkiem notowań nawet o 6 proc. Obecnie spadek wynosi 1,6 proc., co daje kurs 68,7 dol. za akcję. Przy nim kapitalizacja Netflixa to nadal gigantyczna suma 286 mld dol., choć przecież na początku roku, gdy platforma miała nadal szanse aby przejąć Warner Bros. Discovery – była dużo wyższa. Od stycznia notowania Netflixa spadły już o ponad 25 proc.

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W trzecim kwartale br. Netflix wykazał 12,87 mld dol. przychodu (wzrost o niecałe 12 proc. rok do roku), 4,56 mld dol. zysku operacyjnego (wzrost o 37 proc.) oraz 3,66 mld dol. zysku netto (plus 44 proc. w porównaniu z trzecim kwartałem 2025 r.).

Uwagę inwestorów przykuwa obecnie fakt, że przychody platformy rosną coraz wolniej i w czwartym kwartale br. zarząd nie widzi szans, by odwrócić ten trend.

Prognoza streamingowego giganta na czwarty kwartał sygnalizuje dalsze spowolnienie

Menedżment Netfliksa prognozuje, że w trwającym już trzymiesięcznym okresie przychody urosną o 11,5 proc. do 13,4 mld dol.

Nie pomaga tu fakt, że w porównaniu z rezultatami przed rokiem, w górę mają pójść zarówno zysk operacyjny (do 3,5 mld dol. z 2,96 mld dol. rok temu) i netto (do 2,79 mld dol. z 2,4 mld dol. w czwartym kwartale 2026).

Inwestorów martwi też, że użytkownicy Netfliksa poświęcają na oglądanie treści w serwisie zbyt mało czasu. Menedżment amerykańskiego potentata rozrywki zapewnił, że stara się to zmienić.

„Wiemy, że wśród inwestorów pojawiają się pewne obawy dotyczące wzrostu liczby godzin oglądania treści. Reakcja użytkowników na podwyżki cen wprowadzone w 2026 roku jest zgodna z tym, co obserwowaliśmy przy poprzednich zmianach cen, oraz z naszymi oczekiwaniami. Świadczy to o tym, że poziom zaangażowania – obejmujący ilość, jakość i różnorodność oglądanych treści – pozostaje wysoki, a my wciąż zapewniamy naszym użytkownikom dużą wartość. Dążymy jednak do przyspieszenia wzrostu liczby godzin oglądania i jesteśmy przekonani, że osiągniemy to dzięki konsekwentnej realizacji wspomnianej wcześniej strategii” – czytamy w liście do inwestorów.

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Jak zauważa „Wall Street Journal”, ostatnie decyzje o zwolnieniu tysiąca pracowników i zmianie osoby odpowiadającej za treści (Peter Rice zastąpił Belę Bajarię) to nic innego jak przyznanie się do słabości.

Choć w ostatnich latach firma rozszerzyła działalność o podcasty wideo i gry, podczas telekonferencji z analitykami z wtorku na środę Ted Sarandos podkreślił, że gigant streamingu koncentruje się przede wszystkim na swoich „kluczowych” produktach – serialach i filmach – które mają napędzać rozwój biznesu.

Sarandos zaznaczył, że „około 95 proc.” budżetu programowego Netflixa przeznaczane jest właśnie na te główne kategorie treści. „To one stanowią nasz najważniejszy motor wzrostu” – stwierdził.

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Prognoza na czwarty kwartał oznacza, że w całym roku Netflix będzie mieć 51,1 mld dol. przychodu (o niecałe 13 proc. więcej niż w 2025 r.). Spółka wcześniej informowała, że roczne przychody mają wzrosnąć o 13–14 proc.

Spółka skorygowała swoje prognozy przychodów na 2026 rok, częściowo z powodu wolniejszego niż oczekiwano wprowadzania na rynek niektórych produktów dla reklamodawców. W rezultacie, zamiast zapowiadanych 3 mld dol. w tym roku firma spodziewa się 2,7 mld dolarów przychodów z reklam. Netflix zaznaczył jednocześnie, że wzrost przychodów z subskrypcji przekroczył wcześniejsze założenia.

Tyle że platforma nie dzieli się kwartalnymi danymi o liczbie użytkowników. Według firmy badawczej Antenna, wskaźnik rezygnacji subskrybentów Netflixa – czyli odsetek klientów anulujących subskrypcje – jest najniższy w branży i we wrześniu wyniósł około 2 proc., utrzymując się na poziomie z sierpnia.

W trzecim kwartale Netflix udostępnił szereg produkcji, w tym adaptację „Domku na prerii” oraz drugi sezon serialu „Dżentelmeni”.