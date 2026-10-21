SpaceX i Tesla utworzyły specjalne komitety w celu omówienia potencjalnego połączenia. Specjalne komitety nie osiągnęły jeszcze porozumienia w sprawie warunków jakiejkolwiek transakcji i nie ma gwarancji, że do tego dojdzie, ale uważam, że połączenie firm ma wiele zalet – powiedział Elon Musk, właściciel obu spółek, będący najbogatszym człowiekiem na świecie.

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Dlaczego Musk chce połączyć Teslę i SpaceX?

Musk, który pełni funkcję dyrektora generalnego obu spółek, powiedział, że nie zasiada w żadnym z komitetów zarządu oceniających połączenie i że akcjonariusze będą głosować w tej sprawie. Analitycy spekulowali na temat perspektyw fuzji obu firm ze względu na ich znaczące powiązania biznesowe.

Ewentualna transakcja połączyłaby największego na świecie komercyjnego operatora rakiet nośnych i satelitarnego internetu oraz drugiego co do wielkości producenta samochodów elektrycznych pod jednym parasolem korporacyjnym, w czasie gdy Musk reorganizuje obie firmy wokół sztucznej inteligencji. Producent samochodów elektrycznych Tesla ma wycenę rynkową około 1,5 bln USD, a wycena SpaceX wynosi około 2 bln USD.

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– Myślę, że niektórzy ludzie zakładają, że fuzja SpaceX i Tesli jest pewna, a uważam, że to przesada. Uważam jednak, że połączenie firm ma wiele zalet – dodał Musk.

– Nie ma wątpliwości, że Musk chce fuzji i chce ją przeprowadzić raczej wcześniej niż później. To było kluczowe pytanie podczas konferencji, a Elon powiedział około trzech razy, że to dobry pomysł. Rozbudza entuzjazm ludzi i chce go jeszcze zwiększyć – wskazuje Gene Munster, założyciel firmy inwestycyjnej Deepwater Asset Management.

– To ma ogromny sens. Po połączeniu byłaby to jedyna firma posiadająca pełny stos fizycznej AI – od produkcji chipów, przez orbitalne centra danych, aż po autonomiczne urządzenia na ziemi. Żaden konkurent nie ma niczego analogicznego – uważa Chad Anderson, prezes Space Capital i zarazem wczesny inwestor w SpaceX.

Musk posiada znaczne udziały własnościowe w obu firmach, a także większość praw głosu w SpaceX. Założył SpaceX w 2002 roku, wykorzystując środki uzyskane ze sprzedaży PayPala, którego był współzałożycielem. Dołączył do zarządu Tesli dzięki inwestycji w 2004 roku i objął stanowisko prezesa producenta samochodów w 2008 roku. Wcześniej doprowadzał już do połączeń swoich firm. Na początku tego roku przeprowadził fuzję swojego startupu sztucznej inteligencji xAI z większą SpaceX. Był największym akcjonariuszem SolarCity, gdy Tesla kupiła firmę zajmującą się energią słoneczną w 2016 roku.

Jakie były wyniki SpaceX?

Akcje Tesli rosły o ponad 1 proc. w handlu po środowej sesji, a papiery SpaceX zyskiwały 7 proc. Inwestorzy wyraźnie docenili to, że spółka kosmiczna Muska poinformowała o wypracowaniu swojego pierwszego zysku netto. Miała ona lepsze wyniki za trzeci kwartał, niż spodziewali się analitycy. Odnotowała wzrost przychodów o 161 proc. rok do roku, napędzany segmentami Starlink i AI.

SpaceX miała w trzecim kwartale 14,58 mld USD przychodów wobec prognozowanych przez analityków 12,72 mld USD. SpaceX wykazała też zysk na akcję w wysokości 35 centów oraz zysk netto wynoszący 4,4 mld USD. Segment sztucznej inteligencji, określany przez spółkę jako Super Intelligence, wygenerował 7,6 mld USD przychodów i obecnie przewyższa wyniki biznesu Connectivity, zapewniającego usługi internetowe.

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– Super Intelligence był wyróżniającym się motorem wzrostu w tym kwartale – powiedział podczas konferencji dyrektor finansowy SpaceX Bret Johnsen, wskazując na rosnący popyt ze strony klientów poszukujących większej mocy obliczeniowej, a także na sprzedaż dostępu do chatbota Grok dla przedsiębiorstw. – SpaceX spodziewa się, że całkowite przychody wzrosną do nawet 37 mld USD w pierwszym kwartale przyszłego roku – poinformował Johnsen.

SpaceX szykuje się do tankowania na orbicie

SpaceX podała, że liczba abonentów satelitarnego internetu Starlink – największego generatora przychodów spółki – osiągnęła 13,6 mln na koniec trzeciego kwartału, co było poniżej oczekiwań analityków. Przychody z biznesu łączności i tak przebiły prognozy, rosnąc o 69 proc. rok do roku do 5,25 mld USD.

Podczas gdy segmenty AI i łączności SpaceX dynamicznie się rozwijały, przychody jednostki zajmującej się projektowaniem, produkcją i eksploatacją rakiet nośnych oraz statków kosmicznych wzrosły zaledwie o 6 proc., do 1,77 mld USD w trzecim kwartale.

Podczas konferencji Musk powiedział, że SpaceX spodziewa się przechwycić zarówno booster, jak i statek podczas 15. lotu testowego gigantycznego Starshipa, zaplanowanego na przyszły miesiąc. Pojazd ma być w pełni wielokrotnego użytku – wyczyn, którego nie osiągnęła jeszcze żadna inna rakieta. Spółka spodziewa się podjąć pierwszą demonstrację tankowania na orbicie za pomocą Starshipa na początku przyszłego roku. Tankowanie na orbicie będzie niezbędne, aby Starship mógł zrealizować kontrakt SpaceX na lądowanie ludzi na Księżycu dla NASA. Spółka ma przygotować do przyszłego roku prototyp, który będzie mógł dokować ze statkiem Orion NASA w ramach misji Artemis III – prekursora lądowania na Księżycu planowanego na 2028 rok. Czy będzie gotowy na czas, pozostaje jednak niepewne.