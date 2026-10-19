Z tego artykułu dowiesz się: Jakie czynniki stoją za najdłuższą serią spadków w amerykańskim sektorze bankowym od kryzysu w 2008 roku.

Co sprawia, że inwestorzy z Wall Street negatywnie reagują nawet na dobre wyniki kwartalne banków.

W jaki sposób podwyżki stóp procentowych przez Rezerwę Federalną wpływają na kondycję finansową banków.

Jakie podwójne zagrożenie dla rentowności banków stanowi rozwój sztucznej inteligencji.

Bank of America, State Street i Citigroup znalazły się wśród spółek, które najgorzej radziły sobie w tym okresie, notując odpowiednio spadki o 18 proc., 14 proc. i 10 proc. Natomiast akcje JPMorgan Chase wzrosły o około 2 proc. w minionym tygodniu.

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Akcje dużych amerykańskich banków odnotowały najgorszą tygodniową serię spadków od czasu globalnego kryzysu finansowego w 2008 roku ponieważ kwartalne zyski nie poprawiły nastrojów w podupadającym sektorze.

24-spółkowy indeks KBW Bank spadł w minionym tygodniu o prawie 1 proc. i znajduje się w strefie korekty, tracąc około 13 proc. od ostatniego rekordu z sierpnia. Chociaż grupa odnotowała na przestrzeni lat większe wyprzedaże akcji – w tym prawie 17 proc. spadek na początku tego roku – sześciotygodniowy spadek oznaczałby najdłuższą tego typu serię spadków od 2008 roku

Wskaźnik ten osiągał gorsze wyniki niż indeks S&P 500 w 18 z 21 dni handlowych od czasu podwyżki stóp procentowych przez Rezerwę Federalną 16 września, napisał analityk Barclays Jason Goldberg. Dodał, że jest to sytuacja bezprecedensowa w ciągu 21 kolejnych sesji od momentu powstania indeksu w maju 1992 roku.

Amerykańscy inwestorzy martwią się o przyszłość

Jeszcze przed opublikowaniem wyników kwartalnych sektor zmagał się z obawami dotyczącymi wpływu technologii sztucznej inteligencji na sektor usług finansowych. Wysoki wskaźnik inflacji dodatkowo spotęgował obawy dotyczące agresywności Rezerwy Federalnej w walce z utrzymującą się inflacją.

– Akcje dużych banków stoją w obliczu szeregu obaw, a utrzymujące się przez dłuższy czas wyższe stopy procentowe zwiększają ryzyko spowolnienia wzrostu gospodarczego i większych strat kredytowych – powiedział analityk Bloomberg Intelligence, Herman Chan.

– Wyniki za trzeci kwartał w niewielkim stopniu przyczyniły się do odwrócenia tej tendencji – dźwignia operacyjna była stabilna, ale obroty były mieszane, ponieważ wyniki instrumentów o stałym dochodzie rozczarowały pomimo silnego popytu na akcje.

Reakcja Wall Street na wyniki banków była zdecydowanie negatywna – akcje wszystkich sześciu głównych banków spadły pomimo kilku dobrych rezultatów.

Jim Cramer z CNBC powiedział w środę, drugiego dnia fali publikacji wyników, że inwestorzy wydają się bardziej zaniepokojeni tym, co przyniesie przyszłość niż tym, co właśnie ogłosiły banki.

– Szczerze mówiąc, dziwnie jest widzieć tak powszechnie negatywne reakcje na serię wyników, które zawierały wiele pozytywnych informacji – powiedział gospodarz programu „Mad Money”. – Ale tak się dzieje, gdy inwestorzy martwią się o przyszłość, a trudno się nie martwić w obliczu utrzymującej się inflacji, rosnących stóp procentowych i nowych wahań na rynkach kapitałowych – stwierdził.

AI zagraża tanim depozytom

Utrzymująca się słabość akcji banków może być niepokojącym sygnałem dla gospodarki, biorąc pod uwagę rolę, jaką pożyczkodawcy odgrywają w napędzaniu wzrost poprzez udzielanie kredytów.

– Rosnące koszty finansowania firm z branży sztucznej inteligencji rodzą obecnie pytania o trwałość możliwości generowania przychodów na rynkach kapitałowych związanych z rozbudową infrastruktury – powiedział Chan. – Sztuczna inteligencja wyłania się również jako potencjalne długoterminowe zagrożenie dla stabilnych, tanich depozytów, które napędzają rentowność banków.