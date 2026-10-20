Z tego artykułu dowiesz się: W jaki sposób wynik wyborów w USA może zagrozić dalszemu rozwojowi sztucznej inteligencji.

Dlaczego kluczowa dla branży AI infrastruktura stała się przedmiotem sporu politycznego w Stanach Zjednoczonych.

Które spółki z sektora technologicznego mogą zyskać, a które stracić na nowym układzie sił w Kongresie.

Jak lokalne wybory w Teksasie mogą zadecydować o przyszłości amerykańskiej przewagi technologicznej.

Mające się odbyć 3 listopada wybory „połówkowe” do Kongresu, zdaniem części analityków, mogą okazać się impulsem do wyprzedaży amerykańskich spółek technologicznych. Jeżeli bowiem zwycięstwo demokratów będzie duże, to może ono przełożyć się na zaostrzenie przepisów dotyczących budowy centrów przetwarzania danych, czyli kluczowej infrastruktury dla sztucznej inteligencji.– Wygląda na to, że atakowanie centrów danych AI staje się kluczowym elementem kampanii demokratów i to jest bardzo realne ryzyko dla handlu AI – twierdzi Ben McMillan, dyrektor operacyjny w firmie IDX Advisors. Uważa on, że jeśli demokraci odniosą duże zwycięstwo, to akcje spółek półprzewodnikowych i innych firm korzystających z rozbudowy infrastruktury AI będą taniały.

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Kluczowy Teksas

Sondaże i notowania na rynkach predykcyjnych, takich jak Polymarket, sugerują, że demokraci mają duże szanse na odzyskanie kontroli nad Izbą Reprezentantów. Portal VoteHub wycenia je aż na 86 proc. Ryzyko przejęcia kontroli przez demokratów nad Senatem szacuje on natomiast na 60 proc. Oczywiście w ostatnich latach wielokrotnie zdarzało się, że sondaże niedoszacowały republikanów, a wstępne dane z głosowania korespondencyjnego (dotyczą mobilizacji zarejestrowanych wyborców obu stron) niewiele się różnią od tych z wyborów z 2024 r. Rozstrzygnięcie nastąpi dopiero 3 listopada, przy urnach, ale wygrana demokratów wygląda obecnie na najbardziej prawdopodobny scenariusz.

„Przy prezydencie Trumpie na stanowisku demokraci na poziomie federalnym prawdopodobnie nie osiągnęliby dużych natychmiastowych postępów w dążeniu do regulacji AI. Mógłby to jednak zmienić poważny incydent związany z bezpieczeństwem sztucznej inteligencji. Jeśli jednak demokraci zdobędą w Kongresie jeszcze więcej mandatów, niż się spodziewano, mogłoby to wcześniej skupić uwagę na ryzykach politycznych związanych z 2028 r. Inwestorzy musieliby zacząć myśleć o tym, co oznaczałaby zjednoczona demokratyczna kontrola w Waszyngtonie dla propozycji takich jak ogólnokrajowe moratorium na centra danych, ograniczenia rozwoju modeli granicznych czy wysokie nowe podatki dla firm technologicznych” –uważają stratedzy Evercore ISI. (Wspomniany przez nich 2028 r. to rok wyborów prezydenckich w USA.)

Foto: GG Parkiet

„Wybory na poziomie lokalnym mogą mieć nieproporcjonalnie duży wpływ, w tym rywalizacja o stanowisko gubernatora i kontrolę nad stanowymi izbami. Siedem z dziesięciu stanów o największej skali budowy centrów danych będzie wybierać gubernatorów w przyszłym miesiącu” –wskazują natomiast stratedzy Wells Fargo.

Eksperci Evercore ISI zauważają, że szczególne znaczenie może mieć rywalizacja o stanowisko gubernatora Teksasu.Republikański gubernator Greg Abbott wprowadził już tymczasowe moratorium na nowe pozwolenia na centra danych, choć pipeline projektów w stanie pozostaje solidny. Jeśli Abbott uzyska reelekcję, to zespół Evercore spodziewa się, że perspektywy rozbudowy centrów danych w stanie staną się jaśniejsze, a wiarygodne projekty z lokalnym poparciem prawdopodobnie będą mogły iść dalej. Jednak stratedzy z firmy badawczej 22V Research twierdzą, że nawet jeśli Abbott wygra, przeglądy regulacyjne i opóźnienia w pozwoleniach na emisje mogą spowolnić zatwierdzanie nowych projektów w nadchodzących latach. Tymczasem niespodziewane zwycięstwo demokratki Giny Hinojosy prawdopodobnie oznaczałoby przedłużenie moratorium na czas nieokreślony, co stanowiłoby poważną przeszkodę w stanie z największą liczbą projektów centrów danych AI.

Foto: GG Parkiet

Poza Teksasem zespół 22V Research spodziewa się już, że inne stany będą coraz bardziej wrogie wobec centrów danych. Liczba stanów przyjaznych centrom danych ma spaść z 27 do około 15. To mogłoby zaszkodzić wysiłkom mającym na celu utrzymanie przez USA przewagi nad Chinami w technologii sztucznej inteligencji. Za budową większej liczby centrów przetwarzania danych mocno opowiada się prezydent USA Donald Trump, wskazując na strategiczne znaczenie tej technologii.

Rotacja akcji

Analitycy Wells Fargo twierdzą, że w przypadku dużej wygranej demokratów mogą wzrosnąć notowania spółek tworzących oprogramowanie, podczas gdy spółki półprzewodnikowe mogą mieć trudności. Jednocześnie demokratyczne zwycięstwo mogłoby pomóc w wzroście cen akcji spółek z sektora opieki zdrowotnej, zwłaszcza ubezpieczycieli i operatorów szpitali.

Oczekiwania dotyczące wyniku wyborów „połówkowych” w USA to jednak tylko jeden z czynników kształtujących nastroje na rynku. W nadchodzących dniach inwestorzy będą reagowali m.in. na wyniki gigantów technologicznych takich jak Meta Platforms.

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