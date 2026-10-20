Wzrost PKB przyspieszył dzięki silnemu eksportowi
Dane z Chin za trzeci kwartał okazały się lepsze od prognoz. Wygląda na to, że rządowy cel wzrostu na 2026 rok zostanie bez problemów spełniony.
Aktualizacja:
20.10.2026 06:07
Publikacja:
20.10.2026 06:00
Foto: EPA, WU HAO
Z tego artykułu dowiesz się:
- Który globalny trend technologiczny stał się motorem napędowym chińskiego eksportu i ratuje wyniki gospodarcze.
- Z jakimi wewnętrznymi wyzwaniami, od rynku nieruchomości po popyt konsumencki, zmaga się druga gospodarka świata.
- Jakie działania stymulacyjne podejmuje Pekin i dlaczego ekonomiści widzą ryzyko spowolnienia w kolejnych latach.
- Dlaczego wiarygodność oficjalnych danych gospodarczych jest kwestionowana i jak bardzo mogą one odbiegać od realiów.
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