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Wzrost PKB przyspieszył dzięki silnemu eksportowi

Dane z Chin za trzeci kwartał okazały się lepsze od prognoz. Wygląda na to, że rządowy cel wzrostu na 2026 rok zostanie bez problemów spełniony.

Publikacja: 20.10.2026 06:00

Wzrost PKB przyspieszył dzięki silnemu eksportowi

Foto: EPA, WU HAO

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Hubert Kozieł

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Który globalny trend technologiczny stał się motorem napędowym chińskiego eksportu i ratuje wyniki gospodarcze.
  • Z jakimi wewnętrznymi wyzwaniami, od rynku nieruchomości po popyt konsumencki, zmaga się druga gospodarka świata.
  • Jakie działania stymulacyjne podejmuje Pekin i dlaczego ekonomiści widzą ryzyko spowolnienia w kolejnych latach.
  • Dlaczego wiarygodność oficjalnych danych gospodarczych jest kwestionowana i jak bardzo mogą one odbiegać od realiów.
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