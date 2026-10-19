Wzrost PKB Chin przyspieszył z 4,3 proc. w drugim kwartale do 4,5 proc. w trzecim. Średnio prognozowano wcześniej, że wyniesie 4,4 proc. Ekspansja w pierwszych dziewięciu miesiącach roku wyniosła 4,6 proc. i wygląda na to, że zaplanowany przez władze ChRL cel wzrostu na 2026 r. (wynoszący 4,5–5 proc.) zostanie zrealizowany.

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Z opublikowanych w poniedziałek danych wynika również, że wzrost produkcji przemysłowej w Chinach przyspieszył we wrześniu do 5,5 proc. rok do roku, zgodnie z prognozami. Sprzedaż detaliczna wzrosła znacznie bardziej, niż oczekiwano – o 1,1 proc., wobec wzrostu o 0,4 proc. w sierpniu. Z wyłączeniem zakupów samochodów sprzedaż detaliczna wzrosła o 3,9 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim, co było najszybszym tempem od października 2025 r. Inwestycje w aglomeracjach miejskich skurczyły się jednak o 7,2 proc. w marcu, czyli o tyle samo, co w sierpniu.

Co wpłynęło na szybszy wzrost PKB Chin?

Mao Shengyong, przedstawiciel chińskiego Narodowego Biura Statystycznego, powiedział, że wzrost o 4,6 proc. w pierwszych dziewięciu miesiącach roku był „ciężko wywalczony”. Produkcja dóbr zaawansowanych technicznie, gospodarka cyfrowa i nowoczesne usługi przyczyniły się do ponad 40 proc. wzrostu w tym okresie. Boom na sztuczną inteligencję napędza chińską maszynę produkcyjną, napędzaną globalnym popytem na chipy i sprzęt technologiczny potrzebny do budowy centrów danych i zwiększania mocy obliczeniowej.

Słaby popyt wewnętrzny sprawił, że Chiny coraz bardziej zależą od eksportu dla wzrostu. To z kolei zwiększa presję ze strony partnerów handlowych na Pekin, by zajął się rosnącą nadwyżką, która w tym roku zmierza ku nowemu rekordowi przekraczającemu 1,2 biliona USD.

– Sektor eksportowy jest jasnym punktem gospodarki, Chiny są dość ogromnym beneficjentem globalnej rozbudowy infrastruktury AI - wskazuje Jeremy Zook, dyrektor w Fitch Ratings.

- Odbicie we wrześniu uratowało letnie wyniki lipca i sierpnia – wskazuje Tianchen Xu, ekonomista w Economist Intelligence Unit. Przypisuje on ożywienie poprawie inwestycji rządowych, silnemu eksportowi oraz niskiej bazie porównawczej. - Dynamika z tych trzech sił prawdopodobnie utrzyma się w czwartym kwartale – uważa Xu, prognozując całoroczny wzrost na poziomie 4,7 proc.

Wzrost drugiej co do wielkości gospodarki świata charakteryzował się podziałem między kwitnącym eksportem – napędzanym globalnym super cyklem inwestycyjnym w sztucznej inteligencji – a ospałymi wydatkami gospodarstw domowych, przy inwestycjach tkwiących w długotrwałej stagnacji. Rynek pracy również osłabł, a wieloletni kryzys na rynku nieruchomości ciągnie się dalej.

Inwestycje w nieruchomości spadły o 20,6 proc. w pierwszych dziewięciu miesiącach, a wydatki kapitałowe na infrastrukturę spadły o 4,2 proc., co stanowi pogorszenie w stosunku do wyników ze stycznia–sierpnia. Badana miejska stopa bezrobocia niespodziewanie poprawiła się do 5,2 proc. we wrześniu z 5,3 proc. w poprzednim miesiącu.

- Ogólnie rzecz biorąc, najnowsze dane sugerują, że dynamika wzrostu poprawiła się pod koniec trzeciego kwartału. Chociaż kryzys na rynku nieruchomości i słaby popyt wewnętrzny pozostają wyzwaniem, lepsze od oczekiwanych dane o PKB i sprzedaży detalicznej, mocniejsza aktywność produkcyjna oraz poprawiający się rynek pracy wskazują na bardziej konstruktywne perspektywy na ten kwartał - ocenia Zhou Hao, główny ekonomista w Guotai Junan.

Pekin wprowadził niedawno działania stymulujące gospodarkę. Te środki, w tym subsydia do kredytów hipotecznych, dokapitalizowanie banków państwowych i inwestycje infrastrukturalne, prawdopodobnie pomogą Pekinowi osiągnąć cel wzrostu w tym roku.

Czytaj więcej Gospodarka światowa Pekin sięga po większą stymulację gospodarki Chiński rząd zapowiedział silniejsze działania stymulacyjne, by osiągnąć tegoroczny cel wzrostu gospodarczego. Pierwsze elementy wsparcia kredytowe...

- Większe wydatki fiskalne pomogły zarówno inwestycjom w środki trwałe, jak i sprzedaży detalicznej. Odbicie pozostaje niepewne, ponieważ perspektywy fiskalne nie są stabilne. Pytanie brzmi, ile ekspansja fiskalna będzie w stanie zdziałać w przyszłości. Nadal widzimy ryzyko spadkowe dla 2027 roku - twierdzi Xing Zhaopeng, strateg ds. Chin w Australia & New Zealand Banking Group Ltd.

- Przy najszybszym od marca wzroście produkcji przemysłowej, będącym oznaką siły strony podażowej Chin, wsparcie rządu dla gospodarki prawdopodobnie pozostanie na obecnym poziomie z jedynie marginalną korektą – prognozuje Helen Qiao, główna ekonomistka ds. Chin w BofA Global Research.

Niektórzy eksperci kwestionują odbicie wzrostu odzwierciedlone w poniedziałkowych danych, co jest częścią długotrwałego sceptycyzmu wobec wiarygodności oficjalnych danych gospodarczych Pekinu. Firma badawcza Capital Economics liczy własny wskaźnik aktywności gospodarczej w Chinach (CAP). Spadł on z 3 proc. w drugim kwartale do 2 proc. w trzecim. "Choć oficjalny wzrost PKB pozostaje na kursie do osiągnięcia 4,5 proc. w tym roku (dolnej granicy rządowego zakresu docelowego), uważamy, że rzeczywisty wzrost wyniesie około 3,0 proc. (mierzonego według CAP), nawet przy założeniu, że stymulacja fiskalna przyniesie dalsze ożywienie aktywności w ciągu najbliższych kilku miesięcy" - oceniają analitycy Capital Economics.

