Z tego artykułu dowiesz się: Jakie są kulisy wznowienia importu białoruskiej soli potasowej do Stanów Zjednoczonych.

W jaki sposób białoruski surowiec stał się kartą przetargową w sporach handlowych USA z Kanadą.

Na czym polega złożona gra geopolityczna Aleksandra Łukaszenki między Zachodem a Moskwą.

Jakie procesy wskazują na postępującą militaryzację białoruskiej gospodarki na potrzeby Rosji.

Porozumienie między amerykańskim prezydentem Donaldem Trumpem i rosyjskim przywódcą Władimirem Putinem dotyczące dostaw oleju napędowego do USA wywołało w Europie poważne obawy dotyczące polityki Waszyngtonu wobec Moskwy. Dużo mniejsze echo miało dokonane nieco wcześniej poluzowanie amerykańskich sankcji na Białoruś. W efekcie do USA wysłano pierwszy od czterech lat statek z solą potasową (potażem), czyli surowcem wykorzystywanym do produkcji nawozów. Reżim Łukaszenki wcześniej wypuszczał – po amerykańskich zabiegach – więźniów politycznych. Część analityków zastanawiała się więc, czy mamy do czynienia z próbą poluzowania przez Amerykanów więzów Białorusi z Rosją. W kontekście niedawnej amerykańsko-rosyjskiej transakcji olejem opałowym i sporów prezydenta Trumpa z władzami Ukrainy, zaczyna to wyglądać jednak na jeden z elementów szerszego „resetu” relacji Waszyngtonu, Mińska i Moskwy.

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Zamiast Kanady

Biełaruśkalij, czyli białoruski państwowy gigant produkcji nawozów azotowych, został zwolniony z amerykańskiej listy sankcyjnej już w marcu. Było to wówczas wyraźnie wiązane ze zwolnieniem szeregu więźniów politycznych przez Łukaszenkę. Później doszedł do tego nowy kontekst, w postaci sporów handlowych pomiędzy USA a Kanadą.

– 21 września Trump ogłosił, że Stany Zjednoczone pracują nad „potężną” umową importu białoruskiego potasu po cenach „znacznie niższych niż te, które płacimy Kanadzie”. Może to być próba obniżenia kosztów amerykańskiego rolnictwa, ale także nowa karta przetargowa w negocjacjach z Ottawą. Stawka w tej grze jest wysoka. Kanada odpowiada za blisko cztery piąte amerykańskiego importu potasu (79 proc. w latach 2021-2024 według danych USGS). Z tego powodu Waszyngton wyłączył ten surowiec z 50-proc. ceł na kanadyjskie towary, które weszły w życie 22 sierpnia. Po stronie kanadyjskiej premier Ontario Doug Ford zaapelował o podniesienie cen potasu w ramach działań odwetowych. Białoruską ofertę można zatem traktować jako sygnał ze strony USA: pokazujemy, że mamy alternatywę. Już dzień później Trump zapewnił jednak, że Stany Zjednoczone „nadal będą kupować od Kanady” – mówi „Parkietowi” Jacek Jurczyński, prezes zarządu Akcenta CZ.

Nie należy się jednak spodziewać, by dostawy białoruskiego potażu do USA mocno zmieniły sytuację na rynku. Wysłany ładunek białoruskiego surowca stanowi zaledwie około 0,5 proc. rocznego importu potasu do USA. Nie wiadomo też, jak dużo Białoruś go dostarczy w przyszłości.

– Tego samego dnia, w którym Trump mówił o umowie, Aleksander Łukaszenka przyznał, że wolnych wolumenów surowca nie ma, ponieważ cała bieżąca produkcja jest już zakontraktowana, głównie do Chin i Brazylii. Ponadto Białoruś produkuje przede wszystkim potas „różowy”, podczas gdy amerykańscy rolnicy kupują głównie „biały”. Problemem jest także skomplikowana i droga logistyka przez Rosję, obejmująca kolej, porty i ubezpieczenia. Dla Mińska to szansa na cenne przychody w dolarach, ale w skali makroekonomicznej wciąż niewielka, a białoruska gospodarka pozostaje silnie uzależniona od Moskwy” – dodaje Jurczyński.

Militaryzacja gospodarki

Łukaszenka co jakiś czas dokonuje prób poprawy stosunków z Zachodem i nigdy jeszcze nie doprowadziło to do trwałej zmiany geopolitycznej. Białoruski dyktator nie ma bowiem zamiaru zrywać więzi z Moskwą. Chodzi mu tylko o to, by Białoruś pozostała jego własną, rodzinną domeną, nad którą mógłby nadal sprawować władzę absolutną i się bogacić. Nie zależy mu na tym, by jego kraj stał się kolejnym rosyjskim obwodem, w którym byłby tylko gubernatorem z łaski Putina. Łukaszenka rządzi już 32 lata, więc pokazał, że potrafi grać o swoje interesy, a jednocześnie dał Moskwie do zrozumienia, że jest jej niezbędny.

Białoruś wciąż odgrywa dla Rosji rolę ważnego zaplecza w wojnie prowadzonej na Ukrainie. Z raportu „Militaryzacja Białorusi” przygotowanego przez Stowarzyszenie Biełpol (zrzeszające nastawionych opozycyjnie byłych funkcjonariuszy białoruskich resortów siłowych) oraz białoruską Społeczność Kolejarzy, jednoznacznie wynika, że gospodarka Białorusi jest przestawiana na tory wojskowe. Za rosyjskie pieniądze jest tam rozbudowywana infrastruktura telekomunikacyjna oraz centra logistyczne. Zwiększyła się kontrola wojska nad kolejami, a produkcja broni i amunicji na potrzeby Rosji stała się jednym z głównych czynników podtrzymujących działalność wielu białoruskich przedsiębiorstw. Ponadto wprowadzono zmiany prawne ułatwiające mobilizację oraz zwiększające podległość białoruskich sił zbrojnych wobec Rosji. Czy Łukaszenka szykuje się na wojnę? Wygląda na to, że tak. Czy jednak chce na nią pójść? Odpowiedź na to pytanie jest trudna. Jak dotąd pokazał, że nie jest głupi. Ale czy jest szalony?