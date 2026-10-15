Z tego artykułu dowiesz się: Które państwa regionu są liderami w drodze do strefy euro i co determinuje ich przewagę nad Polską.

Jaki czynnik finansowy może w przyszłości wzmocnić argumenty za przyjęciem wspólnej waluty w Polsce.

Jakie korzyści Węgry i Rumunia dostrzegają w integracji walutowej i jak wpływa to na ich gospodarki.

Dlaczego Czechy, pomimo dobrego przygotowania gospodarki, świadomie zachowują dystans wobec unii walutowej.

Wspólną walutę popiera ok. 42 proc. Polaków, podczas gdy na Węgrzech poparcie wynosi 80 proc., a w Rumunii 65 proc. (Eurobarometr, kwiecień 2026). Dla Polski główną przeszkodą w spełnieniu kryteriów z Maastricht pozostają finanse publiczne. Korekta deficytu i długu przed wyborami w 2027 r. jest mało prawdopodobna – podkreśla w swojej analizie Eszter Gárgyán, strateg walutowy CEE z monachijskiego UniCredit.

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Jej zdaniem po niedawnym przyjęciu euro przez Chorwację i Bułgarię kolejnym potencjalnym kandydatem spośród czterech krajów Europy Środkowo-Wschodniej pozostających poza strefą euro mogą być Węgry.

Do euro najpierw Węgry, potem Rumunia?

Na Węgrzech i w Rumunii, gdzie zarówno poparcie społeczne, jak i polityczne dla przyjęcia euro jest duże, istnieją wyraźne korzyści w postaci niższych kosztów finansowania, stabilności instytucjonalnej i bardziej przewidywalnego otoczenia biznesowego. Nowy, proeuropejski rząd Węgier wyznaczył rok 2030 jako docelowy termin spełnienia kryteriów z Maastricht, co pozwoliłoby krajowi przystąpić do strefy euro na początku przyszłej dekady i – jak podkreśla Eszter Gárgyán – już przyczyniło się do znaczącego obniżenia kosztów finansowania i aprecjacji kursu walutowego.

Kolejnym potencjalnym kandydatem może być według niej Rumunia, która chce dzięki temu poprawić stabilność finansową, jednak najpierw musi skorygować swoje nierównowagi makroekonomiczne, a sama ścieżka dostosowania fiskalnego jest obarczona ryzykiem politycznym.

W lipcu prezydent Nicușor Dan przedstawił przyjęcie euro jako strategiczny cel narodowy, popierany przez ponadpartyjne porozumienie polityczne. W wystąpieniu nie wskazano docelowej daty, przyznając, że do spełnienia kryteriów pozostaje jeszcze długa droga. Trwa jednak dyskusja nad ustanowieniem nowego terminu przyjęcia euro jako argumentu do kontynuacji reform strukturalnych.

Rosnące koszty finansowania polskiego długu przekonają eurosceptyków?

Rozdrobnienie polityczne i niskie poparcie społeczne prawdopodobnie będą hamować przyjęcie euro w Polsce, jednak rosnące obciążenie długiem publicznym i groźba obniżenia ratingów kredytowych mogą z czasem wzmocnić argumenty za euro – uważa strateg UniCredit.

Solidne, ponadprzeciętne wyniki gospodarcze oraz mniej otwarty charakter gospodarki osłabiają argumenty za przyjęciem euro, a przeszkody polityczne prawdopodobnie utrzymają tę kwestię poza agendą w dającej się przewidzieć przyszłości. Partie proeuropejskie nie dysponują w parlamencie większością wystarczającą do zmiany konstytucji, powszechnie uznawanej za niezbędną do wymaganych zmian prawnych, a ostatnie sondaże wskazują na rosnące poparcie dla eurosceptycznych partii nacjonalistycznych.

Rosnące koszty finansowania długu, które zwiększyłyby skalę dostosowania salda pierwotnego potrzebnego do ustabilizowania relacji długu do PKB, mogą jednak zmienić preferencje polityczne, zwłaszcza jeśli zarówno Węgry, jak i Rumunia poczynią skuteczne kroki w kierunku przystąpienia do strefy euro.

Czesi za bardzo ufają swojemu bankowi centralnemu, żeby popierać euro

W Czechach wskaźniki konwergencji nominalnej i realnej są najlepiej dostosowane do przyjęcia euro, jednak decydenci postanowili odłożyć wyznaczenie docelowej daty przyjęcia euro – źródłem obaw pozostają wysoki poziom zadłużenia w strefie euro oraz niepewność co do funkcjonowania unii bankowej – zauważa Eszter Gárgyán.

Czechy wyróżniają się powszechnym zaufaniem do krajowego banku centralnego – najbardziej ortodoksyjnego w regionie – a wysokie rezerwy walutowe i niskie zadłużenie kraju ograniczają obawy o stabilność finansową. Choć gospodarka jest wysoce otwarta, ma najściślejsze powiązania handlowe ze strefą euro i charakteryzuje się wysokim stopniem euroizacji kredytów dla przedsiębiorstw, utrzymanie niezależnej polityki pieniężnej uważa się tam za lepsze narzędzie kontroli inflacji i wspierania konwergencji gospodarczej. Narastające obawy fiskalne i polityczne we Francji oraz ich efekty rozlewania się na europejskie rynki prawdopodobnie dodatkowo osłabią poparcie społeczne dla przystąpienia do unii walutowej.