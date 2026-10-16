Z tego artykułu dowiesz się: Dlaczego kondycja finansów publicznych Francji budzi coraz większy niepokój inwestorów na całym świecie.

Z czego wynika wyprzedaż francuskich obligacji i rekordowa różnica ich rentowności względem niemieckich papierów dłużnych.

Jak niestabilność polityczna i zbliżające się wybory prezydenckie wpływają na wdrażanie niezbędnych reform fiskalnych.

Dlaczego ewentualny kryzys zadłużenia we Francji będzie niezwykle trudny do opanowania przez Europejski Bank Centralny.

„Francja może okazać się zbyt duża, by ją uratować” – napisał ekonomiczny noblista Paul Krugman. Jego zdaniem, kraj ten jest na ścieżce fiskalnej, która jest „nie do podtrzymania”, a jeśli inwestorzy utracą zaufanie wobec Paryża i dojdzie do podobnej paniki na rynku obligacji, jak podczas poprzedniego kryzysu w strefie euro, to Europejski Bank Centralny może mieć poważne problemy z ratowaniem Francji. „Byłoby ono ekstremalnie drogie dla EBC i politycznie kłopotliwe, tak długo jak ten kraj będzie odchodził od rozsądku fiskalnego” – uważa Krugman. Czy jednak on nie przesadza? Czy sytuacja fiskalna Francji rzeczywiście jest tak zła, by można było mówić o kryzysie? Oznak niepokoju można znaleźć wiele. Na przykład, analitycy banku Morgan Stanley nazwali Francję „pierwszym celem strażników rynku obligacji” (ang. bond vigilantes).

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Problem z deficytem

– Jeśli Francja upadnie, to upadnie też cała Europa. Osobiście niepokoi mnie to, że wszystko to rozgrywa się w momencie, gdy największa gospodarka świata sprawia wrażenie, jakby sama zmierzała ku nieuchronnemu rozliczeniu. Tak więc ostatnią rzeczą, jakiej świat teraz potrzebuje, jest francuski kryzys zadłużenia – twierdzi Desmond Lachman, analityk American Enterprise Institute. Zwraca on uwagę, że jeśli kryzys zadłużeniowy dotknąłby Francji, to rozlałby się też na inne kraje strefy euro.

Foto: Parkiet

Komisja Europejska, w swoich wiosennych prognozach, wskazywała, że dług publiczny Francji wyniesie w tym roku 118,1 proc. PKB, by w 2027 r. sięgnąć 120,2 proc. PKB. To poziomy niższe niż w Grecji (140,7 proc. PKB prognozwane na 2026 r.) i we Włoszech (138,5 proc. PKB w 2026 r.). Grecja ma jednak mieć w tym roku nadwyżkę finansów publicznych wynoszącą 0,8 proc. PKB, a jej dług się zmniejsza. Włochy mają mieć deficyt finansów publicznych wynoszący w tym roku 2,9 proc. PKB, czyli zgodny z Kryteriami z Maastricht. Z prognoz KE wynika natomiast, że Francja będzie miała w tym roku deficyt sięgający 5,1 proc. PKB, a w przyszłym 5,7 proc. PKB. W praktyce może się on okazać większy. Zwłaszcza, że obecny francuski rząd, kierowany przez Sebastiena Lecornu, musi sięgać po różne parlamentarne sztuczki oraz naginać prawo, by uchwalić pakiet cięć fiskalnych. Tymczasem rentowność francuskich obligacji dziesięcioletnich sięgnęła we wrześniu 4,99 proc., czyli najwyższego poziomu od 2002 r. Jeszcze na początku stycznia ta rentowność była trochę powyżej 3,5 proc. Różnica między rentownościami niemieckich i francuskich obligacji dziesięcioletnich sięgała na przełomie września i października 160 pb, czyli najwyższego poziomu od 2012 r. (będącego „gorącym” okresem kryzysu w strefie euro).

Francuskie obligacje rządowe są pod presją z podobnego powodu jak amerykańskie, brytyjskie czy polskie: ze względu na wysokie ceny ropy i związane z tym oczekiwania dotyczące inflacji oraz stóp procentowych. W przypadku Francji nakładają się na to obawy dotyczące kondycji fiskalnej kraju. Kiepska kondycja fiskalna sprawia, że rząd planuje wyemitować w przyszłym roku obligacje za rekordowe 340 mld euro. Rynek zostanie więc zalany francuskim długiem. Wszelkie reformy są natomiast mocno utrudniane przez niestabilność polityczną. Mieliśmy niedawno przykład tej niestabilności w postaci fali zamieszek wywołanych przez uczniów szkół średnich powiązanych ze skrajną lewicą. Wspierający te zamieszki polityk Jean-Luc Melenchon, lider bloku Francja Niepokorna, ma spore szanse na wejście do drugiej tury przyszłorocznych wyborów prezydenckich, a wzywa m.in. do „zniszczenia kapitalizmu” i wyprowadzenia Francji z NATO.

Problemem Francji jest również to, że trudno byłoby zorganizować dla niej odpowiednie wsparcie, w przypadku dalszych wstrząsów rynkowych.

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– Uważamy, że EBC nie przyjdzie Francji z pomocą w najbliższym czasie. Niezbędny do tego instrument TPI (Transmission Protection Instrument) jest przeznaczony do użytku wyłącznie w przypadku „chaotycznych ruchów rynkowych”, które „nie są uzasadnione wskaźnikami fundamentalnymi danego kraju”. Francja spełnia obecnie pierwsze, ale nie drugie z tych kryteriów. Biorąc to pod uwagę, EBC może być skłonny do użycia TPI do zakupu obligacji innych rządów, w tym Włoch, jeśli wystąpi znaczący efekt rozprzestrzeniania się kryzysu z Francji – ocenia Andrew Kenningham, ekonomista z Capital Economics.

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Czekając na wybory

Ratunek może jednak przyjść z niespodziewanej strony. Skok rentowności francuskich obligacji rządowych wyhamował bowiem we wrześniu po tym, jak Marine Le Pen, wieloletnia liderka eurosceptycznej partii Zjednoczenie Narodowe, przedstawiła swój program cięć fiskalnych dla Francji. Opiewa on aż na 140 mld euro rozłożone na sześć lat, podczas gdy cięcia wydatków i podwyżki podatków planowane przez rząd Lecornu mają sięgnąć 43 mld euro.

– Nie przewiduje się cięć emerytur; zamiast tego zakłada się uzyskanie znacznego zwrotu środków z Unii Europejskiej, walkę z nadużyciami w zakresie świadczeń socjalnych, likwidację agencji i departamentów publicznych oraz ograniczenie świadczeń dla osób niebędących obywatelami Francji. Z drugiej strony mamy wydatki: obniżki podatku VAT na rachunki za energię i paliwo, zniesienie podatków od produkcji oraz wycofanie świadczeń dla osób niebędących obywatelami Francji” – wyjaśniają analitycy Franklina Templetona, wskazując, że wielu ekspertów uważa plany fiskalne Le Pen za trudne do zrealizowania. Alternatywa dla Le Pen wygląda jednak gorzej. Melenchon chce głównie podnosić podatki bogatszym Francuzom, a jego plany fiskalne mogą doprowadzić do wzrostu deficytu finansów publicznych do ponad 8 proc. PKB. W porównaniu z nim, Le Pen wygląda na zbawcę Francji.