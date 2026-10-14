Z tego artykułu dowiesz się: Dlaczego najnowsze dane o inflacji w USA okazały się dużym zaskoczeniem dla rynków finansowych.

Które kategorie dóbr i usług, w tym energia, miały największy wpływ na wzrost wskaźnika cen.

Jakie scenariusze dotyczące podwyżek stóp procentowych rozważa amerykańska Rezerwa Federalna.

Jak nieoczekiwany odczyt inflacji wpłynął na siłę dolara na światowych rynkach walutowych.

Inflacja konsumencka w USA przyspieszyła z 3,4 proc. w sierpniu do 3,7 proc. w lipcu (licząc rok do roku). Średnio oczekiwano, że wyniesie ona 3,6 proc. Ceny wzrosły o 0,6 proc. w porównaniu z sierpniem, co akurat było zgodne z prognozami. Inflacja bazowa (czyli nieuwzględniająca cen żywności, paliw i energii) wyniosła natomiast 2,6 proc., podczas gdy w sierpniu sięgała 2,4 proc. Średnio prognozowano jej wzrost do 2,5 proc. W ujęciu miesięcznym utrzymała się ona na poziomie 0,3 proc.

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O ile koszty czynszów wzrosły we wrześniu o 3,2 proc. rok do roku i o 0,4 proc. m./m., a ceny żywności się nie zmieniły w ujęciu miesięcznym, a w rocznym wzrosły o 2,5 proc., to energia zdrożała o 5,2 proc. w porównaniu z sierpniem i o 20,4 proc. rok do roku. Wzrost cen benzyny sięgnął w ujęciu miesięcznym 9,3 proc., a w rocznym 35,3 proc. -i-paliwa/art45326691-rosyjski-diesel-niewiele-pomoze-globalnemu-rynkowi-naftowemu">Olej napędowy zdrożał w tym czasie odpowiednio o 15,3 proc. oraz o 74,2 proc.

Co zrobi Fed na najbliższym posiedzeniu?

- To sugeruje, że wzrosty cen przenikają do szerszej gospodarki. Paliwa i energia pozostają głównym motorem inflacji i z pewnością wyjaśniają ostatnie działania administracji USA. Te dane wywrą ogromną presję na Rezerwę Federalną. Jakiekolwiek szanse na obniżki stóp, które mogłyby pomóc chwiejącemu się rynkowi pracy, zostały zasadniczo zniweczone przy tak podwyższonym poziomie inflacji. Konflikt na Bliskim Wschodzie nie zostanie rozwiązany w najbliższym czasie, a zatem obecny poziom inflacji prawdopodobnie utrzyma się aż do 2027 roku – ocenia Richard Carter, analityk firmy Quilter Cheviot.

"Dużą część wzrostu inflacji nadal tłumaczą wysokie ceny energii, ale tym razem przyspieszyła również inflacja bazowa. To pokazuje, że problem nie ogranicza się wyłącznie do paliw. Fed podniósł stopy procentowe już we wrześniu i po dzisiejszym odczycie ma mniej przestrzeni do spokojnego czekania. Słabszy rynek pracy nadal przemawia za ostrożnością, ale utrzymująca się presja cenowa zwiększa ryzyko kolejnej podwyżki jeszcze w tym roku. W naszej opinii Fed ponownie podniesie stopy procentowe w grudniu o 25 punktów bazowych" – skomentowali natomiast analitycy platformy inwestycyjnej Portu.

Czytaj więcej Wykres Dnia Inflacja coraz bardziej martwi Amerykanów Mediana oczekiwań inflacyjnych amerykańskich konsumentów w perspektywie rocznej wzrosła we wrześniu o 0,3 punktu procentowego do 3,9 proc., osiągaj...

– Niespodzianka w zakresie bazowego CPI we wrześniu miała charakter szeroki, a nie wynikała z żadnych oczywistych czynników przejściowych, co przywraca możliwość podwyżki stóp w październiku i stwarza ryzyko w górę dla naszej prognozy zakładającej jedynie dwie kolejne podwyżki o 25 punktów bazowych ze strony Fedu – ocenia natomiast Stephen Brown, ekonomista z firmy badawczej Capital Economics.

Barometr CME FedWatch sugerował po środowym raporcie inflacyjnym, że ryzyko podwyżki stóp w USA na posiedzeniu Fedu zaplanowanym na 28 października wynosi 47 proc.

Po danych o inflacji indeks dolara (mierzący siłę amerykańskiej waluty względem koszyka innych głównych światowych walut) wzrósł do najwyższego poziomu od 18 miesięcy.