Z tego artykułu dowiesz się: Dlaczego chińska nadwyżka handlowa może w tym roku osiągnąć rekordowy poziom 1,2 bln USD.

Jak zmienia się struktura chińskiego eksportu i które zaawansowane technologie napędzają jego wzrost.

Co zaskakujący wzrost inflacji producenckiej mówi o kondycji chińskiej gospodarki i presji deflacyjnej.

W jaki sposób rosnąca potęga eksportowa Chin wpływa na relacje handlowe z USA oraz Unią Europejską.

Chiński eksport wzrósł we wrześniu o 36,3 proc. w porównaniu z takim samym miesiącem zeszłego roku. Było to najszybsze tempo wzrostu od lutego. Import zwiększył się natomiast o 31 proc., co stanowiło najszybszy jego wzrost od czerwca. Zarówno tempo wzrostu eksportu, jak i importu przekroczyło średnie prognozy, które wynosiły odpowiednio 25,5 proc. i 24,5 proc. Chińska nadwyżka handlowa we wrześniu poszerzyła się do niemal 134 mld dol. W ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy roku sięgnęła łącznie już 938 mld dol. i była o 8 proc. wyższa niż w takim samym okresie 2025 r. Agencja Bloomberga prognozuje, że za cały 2026 r. może ona wynieść rekordowe 1,2 bln dol.

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Popyt na części

To, że w Stanach Zjednoczonych wciąż obowiązują wysokie cła na chińskie produkty (część z nich została obniżona po wizycie Xi Jinpinga, prezydenta ChRL w Waszyngtonie) nie przeszkodziło w zwiększeniu dostaw chińskich towarów do tego kraju. Eksport Chin do USA wzrósł we wrześniu o niemal 39,6 proc., przewyższając ogólny wzrost eksportu i podnosząc miesięczną nadwyżkę handlową do najwyższego poziomu od stycznia 2025 r. – wynika z danych celnych udostępnionych przez Wind Information. Chiny eksportują też coraz więcej produktów zaawansowanych technologicznie. Wartość chińskiego eksportu płytek układów scalonych wzrosła we wrześniu aż o 136 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim. (Jednak liczba wyeksportowanych sztuk zwiększyła się jedynie o 1 proc., według obliczeń CNBC na podstawie oficjalnych danych.) Najwyraźniej wzrost popytu na chińskie komponenty do centrów danych zasilających sztuczną inteligencję przyczynił się do wzrostu eksportu, podobnie jak stabilizacja relacji z USA.

„Wynikająca z tego nadwyżka handlowa w wysokości 133,5 mld dol. – rekordowy miesięczny wynik – podkreśla utrzymującą się siłę chińskiego sektora zewnętrznego pomimo utrzymujących się obaw o popyt wewnętrzny” – napisał Hao Zhou, szef działu badań i główny ekonomista Guotai Junan International Holdings.

Mimo to, stojąc w obliczu wyższych barier w USA, chińskie firmy poszukiwały nowych rynków za granicą. Międzynarodowy Fundusz Walutowy szacuje, że gospodarki wschodzące i rozwinięte Azji wchłonęły około połowy przekierowanego handlu, a Unia Europejska – prawie jedną piątą. Chiny odnotowały rekordową nadwyżkę handlową z UE w wysokości 34,8 mld dol. we wrześniu – jeszcze przed ogłoszeniem przez obie strony wyników rozmów. Była ona prawie o 21 proc. wyższa niż w tym samym miesiącu rok wcześniej.

Eksport samochodów Chin wzrósł we wrześniu o 56,3 proc. do 1,18 mln pojazdów, a wartość tego eksportu zwiększyła się o 62 proc. – wynika z danych. To, że chińskie samochody stają się coraz bardziej popularne na rynkach europejskich, groziło wybuchem wojny handlowej z UE. Unia Europejska ogłosiła jednak w zeszłym tygodniu, że Chiny zgodziły się zmniejszyć o połowę eksport samochodów hybrydowych.

Liczba krajów mających deficyt handlowy z Chinami powyżej 3 proc. swojego PKB więcej niż potroiła się od 2005 r. i wyniosła 82 w ubiegłym roku – według ekonomistów Goldman Sachs Group, którzy szacują, że większość z nich to gospodarki wschodzące o niskich dochodach.

Bez deflacji

Zaskoczeniem był również odczyt chińskiej inflacji producenckiej za wrzesień. Wyniosła ona 5 proc. i była najwyższa od czterech lat. Średnio prognozowano, że sięgnie ona 4,5 proc., po tym jak w sierpniu wyniosła 3,8 proc. Od października 2022 r. do końca lutego 2026 r. jej odczyty były ujemne.

Przyspieszenie inflacji producenckiej w Chinach tłumaczone jest przede wszystkim tym, że wyższe ceny paliw podniosły koszty dla firm. Chińskie Narodowe Biuro Statystyczne podało, że wyższe ceny odnotowano również w sektorze węglowym z powodu zwiększonego popytu na węgiel do ogrzewania zimowego, tymczasowo ograniczonej podaży w głównych obszarach wydobycia węgla oraz oczekiwań wzrostu międzynarodowych cen węgla.

Tymczasem ceny konsumpcyjne wzrosły o 0,9 proc., nieznacznie poniżej oczekiwań na poziomie 1 proc., ale wyżej niż w poprzednim miesiącu, gdy wzrost sięgnął 0,8 proc. Przyspieszenie inflacji konsumenckiej wynikało w dużym stopniu ze wzrostu cen benzyny o 16,6 proc. Częściowo zrównoważył to szerszy spadek cen żywności o 1,7 proc. Inflacja bazowa, czyli nie uwzględniająca cen żywności, paliw i energii, wyniosła 1 proc.

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– Niższy od oczekiwań odczyt inflacji konsumenckiej wskazuje, że popyt wewnętrzny pozostaje słaby – twierdzi Zhiwei Zhang, prezes i zarazem główny ekonomista firmy Pinpoint Asset Management.

– Jednak wyższa inflacja producencka wskazuje na gospodarkę, która stopniowo odchodzi od presji deflacyjnych, nawet jeśli ożywienie pozostaje nierównomierne – uważa Hao Zhou, główny ekonomista Guotai Junan International Holdings.