Z tego artykułu dowiesz się: kto stał za próbą szpiegostwa w OpenAI i jakie były kulisy jego zatrzymania przez FBI.

w jaki sposób sztuczna inteligencja została wykorzystana do zaplanowania ataku na jej twórców.

kim jest oskarżony inżynier i jaka była jego ścieżka kariery w Dolinie Krzemowej.

dlaczego zagrożenia wewnętrzne stają się jednym z kluczowych wyzwań dla gigantów technologicznych.

OpenAI, spółka, która stworzyła chatbota ChatGPT, poinformowała, że wykryła ukryte urządzenie nagrywające w jednym ze swoich biur i przekazała sprawę do FBI. Spółka zidentyfikowała, że „konkretny pracownik podłożył je kilka dni wcześniej”, dodając: „Na ten moment nie mamy żadnych przesłanek świadczących o tym, że osoba ta w nieuprawniony sposób uzyskała dostęp lub wykradła wagi modeli, kod źródłowy bądź dane klientów. Pracownik został zwolniony”. Został on również aresztowany przez FBI.

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Pracownikiem oskarżonym o zainstalowanie urządzenia nagrywającego jest 35-letni Abdulrahman Alfozan, obywatel Arabii Saudyjskiej.

Jak doszło do próby szpiegowania OpenAI?

Według „The Wall Street Journal”, 35-letni obywatel Arabii Saudyjskiej jest oskarżony o to, że pod koniec września zawinął w papier toaletowy płytkę drukowaną wielkości kciuka wraz z mikrofonem i umieścił to urządzenie w porcie USB z tyłu telewizora zawieszonego na ścianie. Gdy OpenAI wykryło ukryte urządzenie, zaalarmowało Federalne Biuro Śledcze (FBI), a śledczy zainstalowali w sali konferencyjnej kamerę. W ubiegły poniedziałek zarejestrowali oni nagranie, które zdaniem prokuratorów pokazuje Alfozana spoglądającego za telewizor.

Alfozan podłączył zaszyfrowane urządzenie nagrywające, ukryte w papierze toaletowym, do telewizora w sali konferencyjnej dla kadry kierowniczej w centrali OpenAI w San Francisco w dniu 28 września. Jak podano w komunikacie prasowym FBI, spotkania w tej sali regularnie dotyczyły informacji poufnych. Według Departamentu Sprawiedliwości kontrola bezpieczeństwa przeprowadzona dwa dni później ujawniła obecność urządzenia. Nagrania z monitoringu rzekomo zarejestrowały, jak mężczyzna przebywał w okolicach sali konferencyjnej w dniach poprzedzających odkrycie podsłuchu.

Zgodnie z aktem oskarżenia Alfozan wysyłał do czatbota AI liczne zapytania dotyczące wewnętrznych szczegółów OpenAI – w tym o „adresy budynków, sale konferencyjne, pojemność sal i kalendarze, a także lokalizacje »kierownictwa i kadry zarządzającej«” – podało FBI.

Jego współmałżonka rzekomo przesyłała do czatbotów liczne zapytania dotyczące „budowy, modyfikacji, instalacji, nagrywania dźwięku, testowania, utajniania i zdalnego dostępu do urządzenia”, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii takich jak „»budowa rejestratora ciągłego dźwięku«, »modyfikacja łączności Wi-Fi...«, »ulepszenie jakości dźwięku i odsłuchu na żywo« oraz »szyfrowanie karty SD«”.

To samo konto czatbota miało również kierować zapytania zawierające unikalne identyfikatory urządzenia odkrytego w biurach OpenAI. Po przeszukaniu torby pozostawionej bez nadzoru przez Alfozana w siedzibie firmy, agenci FBI odkryli drugie, identyczne urządzenie nagrywające – podano w akcie oskarżenia.

Alfozan kształcił się w USA i od września 2020 roku posiada status stałego rezydenta (zieloną kartę). OpenAI zatrudniła go w lipcu 2025 roku po kilkuletniej pracy w mieszczącym się w San Francisco startupie logistycznym Nash, wspieranym przez fundusz Andreessen Horowitz. Wcześniej Alfozan pracował przez kilka lat w Meta Platforms jako starszy inżynier systemowy oraz odbywał staże w Microsoft i SAP – wynika z jego profilu w serwisie LinkedIn.

Alfozan jest obecnie wymieniany jako partner w saudyjskim funduszu inwestycyjnym Raed, według strony internetowej tej firmy oraz jego profilu LinkedIn. Nash, Microsoft i Raed nie odpowiedziały natychmiast na prośby o komentarz. Meta i SAP odmówiły komentarza.

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