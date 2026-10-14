Z tego artykułu dowiesz się: Dlaczego klienci globalnego monopolisty rezerwują zamówienia na maszyny z sześcioletnim wyprzedzeniem.

Jaką technologię nowej generacji wdrażają giganci, by utrzymać przewagę na rynku półprzewodników.

Jakie kroki strategiczne podejmuje europejski lider, aby sprostać globalnemu zapotrzebowaniu na czipy.

Jakie jest znaczenie rynku chińskiego w strategii ASML i skąd może nadejść niespodziewana konkurencja.

ASML, światowy monopolista w produkcji maszyn do wytwarzania najbardziej zaawansowanych chipów, przyznał, że część jego klientów pyta o możliwość składania zamówień na 2030 rok. Popyt na urządzenia ASML jest tak silny, że spółka najprawdopodobniej nie będzie mogła go wypełnić swoją produkcją na 2027 i 2028 r.

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– Nasi klienci nadal podnoszą swoje krótkoterminowe i średnioterminowe prognozy zapotrzebowania na nasz sprzęt, co wynika przede wszystkim z ich oceny skali i czasu trwania inwestycji związanych ze sztuczną inteligencją. Wobec przewidywalności popytu niektórzy klienci wyrażają zainteresowanie złożeniem u nas zamówień na rok 2029, a nawet 2030 r – stwierdził Christophe Fouquet, prezes ASML. Dodał on, że dostawy zaplanowane obecnie na lata 2027 i 2028 nie zaspokoją w pełni popytu klientów.

Inwestorzy wyrażali wcześniej obawy dotyczące tego, czy ASML zdoła zrealizować zamówienia w czasie hossy na rynku. W lipcu ASML poinformował, że planuje w przyszłym roku zwiększyć o 30 proc. moc produkcyjną dla swoich drugich pod względem zaawansowania urządzeń, co podniosłoby roczny cel dostaw do około 85 sztuk.

Czytaj więcej Recenzje Niszowa spółka, bez której nie ma nowoczesnych czipów Mało kto zastanawia się, dlaczego niderlandzka firma ASML zdobyła monopol w produkcji maszyn do wytwarzania najnowocześniejszych półprzewodników. N...

ASML jest jedyną firmą na świecie produkującą maszyny do litografii w skrajnym ultrafiolecie (EUV) – kluczowe narzędzie wykorzystywane przez takie firmy jak TSMC do produkcji najbardziej zaawansowanych półprzewodników na świecie. Inwestorzy bacznie obserwują wyniki finansowe tej holenderskiej spółki w poszukiwaniu sygnałów dotyczących popytu na układy scalone do zastosowań AI.

Jakie były wyniki ASML?

Ów silny popyt przekłada się na dobre wyniki ASML. Spółka miała w trzecim kwartale 11,66 mld euro sprzedaży oraz 4,96 mld euro zysku netto, podczas gdy średnio oczekiwano odpowiednio: 11,72 mld euro i 4,1 mld euro.

W środę ASML zawęził prognozę przychodów na cały rok i podał, że obecnie spodziewa się sprzedaży na poziomie od 44 do 45 miliardów euro. Poprzednia dolna granica prognozy wynosiła 43 miliardy euro. ASML poinformował również, że w czwartym kwartale spodziewa się sprzedaży w przedziale od 14,2 do 15,2 miliarda euro. Górna granica tego zakresu przewyższa konsensus szacunków LSEG wynoszący 14,2 miliarda euro.

W tym kwartale Samsung i TSMC, dwaj najwięksi producenci układów scalonych na świecie, zobowiązali się do korzystania z maszyn litograficznych High NA EUV firmy ASML. High NA EUV to sprzęt nowej generacji, który analitycy uważają za kluczowy dla przyszłego wzrostu holenderskiego przedsiębiorstwa.

Korea Południowa pozostała największym rynkiem dla nowych systemów i urządzeń ASML w trzecim kwartale, a za nią uplasowały się Tajwan i Chiny. Oczekuje się, że Chiny będą odpowiadać za około 20 proc. całkowitych przychodów ASML w tym roku.

W ubiegłym kwartale czołowi producenci układów scalonych ogłosili plany zamówienia najbardziej zaawansowanego sprzętu litograficznego ASML, którego koszt wynosi 400 milionów dolarów za sztukę. Samsung i TSMC zapowiedziały, że rozpoczną masową produkcję chipów przy użyciu urządzeń High NA EUV odpowiednio do 2028 i 2030 roku. Intel Corp. poinformował we wrześniu, że przetworzył już ponad milion płytek krzemowych przy użyciu tej technologii.

Firma pracuje nad szybszą dostawą urządzeń do klientów poprzez skracanie cyklu produkcyjnego, czyli okresu między rozpoczęciem produkcji w sterylnych pomieszczeniach a wysyłką gotowej maszyny. Rozpoczęła również budowę drugiego kampusu przemysłowego w Holandii, którego pierwszy etap ma zostać ukończony w 2029 roku.

Szał wydatków na AI doprowadził ASML do pozycji najbardziej wartościowej firmy w Europie, a jej akcje wzrosły w tym roku jak dotąd o 64 proc.

Choć ASML posiada faktyczny monopol na maszyny EUV, lipcowy raport serwisu The Information powołał się na osoby zaznajomione ze sprawą i zasugerował, że nieznana z nazwy chińska firma rozpoczęła produkcję maszyny litograficznej DUV (głęboki ultrafiolet) typu immersyjnego. Jak dotąd ASML dominuje w produkcji maszyn DUV, które są mniej zaawansowane niż EUV.