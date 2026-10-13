Z tego artykułu dowiesz się: Jakie czynniki stały za gwałtowną przeceną akcji koreańskich gigantów technologicznych.

W jaki sposób rosnąca konkurencja z Chin zagraża globalnym liderom rynku pamięci.

Dlaczego entuzjazm wokół inwestycji w AI słabnie, a nastroje rynkowe porównywane są do kasyna.

Jak zmienia się podejście inwestorów, gdy rekordowe zyski przestają być gwarancją wzrostu.

KOSPI, główny indeks giełdy w Seulu, tracił podczas wtorkowej sesji nawet ponad 7 proc. Chwilowo spadł poniżej poziomu 6000 pkt, a zamknął się ponad 5 proc. na minusie. Pociągnęły go w dół przede wszystkim akcje spółek technologicznych. Papiery Samsung Electronics i SK Hynix Inc. spadły we wtorek o ponad 8 proc. Przecena nie ograniczała się do rynku koreańskiego. Japoński producent pamięci flash, Kioxia Holdings Corp., stracił ponad 12 proc. Amerykańscy producenci półprzewodników również odnotowali mocne spadki podczas poniedziałkowej sesji.

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Dlaczego doszło do wyprzedaży akcji spółek technologicznych?

Niepokój inwestorów co do potencjału branży AI wzrósł po tym, jak Hock Tan, prezes Broadcom Inc., porównał nastroje rynkowe do kasyna i ostrzegł, że finansowanie dalszej rozbudowy stanie się kluczowym problemem. – Boom na AI przyciągnął na rynek inwestorów, których strategie przypominają działania hazardzistów – powiedział Hock Tan. To dodatkowo osłabiło argumenty przemawiające za inwestowaniem w akcje spółek AI – i to w momencie, gdy wyższe stopy procentowe zaczynają negatywnie wpływać na potężne transakcje finansowane długiem oraz zagrażają gorącym dotąd debiutom giełdowym.

Koreańskie akcje ucierpiały najmocniej, jako że inwestorzy zareagowali również na doniesienia, iż chiński konkurent CXMT Corp. poczynił postępy nad nową architekturą pamięci, nad którą pracują także Samsung i SK Hynix. Giełda w Seulu na krótko wstrzymała handel na indeksie Kospi – po raz pierwszy od sierpnia.

Według doniesień "South China Morning Post", chiński koncern CXMT planuje do końca 2026 roku wprowadzić na rynek nowy produkt pamięci serwerowej umożliwiający uzyskanie wyższej gęstości zapisu. To na nowo rozbudziło obawy przed szybkim rozwojem chińskich producentów chipów, który w tym roku mocno zaniepokoił ich globalnych rywali.

Czytaj więcej Gospodarka światowa Wielka oferta publiczna CXMT rozpaliła emocje chińskich inwestorów Akcje spółki będącej jednym z głównych graczy na globalnym rynku układów pamięci zyskiwały nawet ponad 500 proc. po debiucie na szanghajskim rynku...

– Dobre wyniki finansowe Samsunga zostały przysłonięte obawami o przyszłą konkurencję ze strony CXMT oraz trwałość wydatków na AI. Obawy te mogą ciążyć na nastrojach, ale CXMT wciąż musi przekuć postęp technologiczny w komercyjnie konkurencyjną produkcję na dużą skalę – twierdzi Jung In Yun, prezes Fibonacci Asset Management Global.

Szersze obawy dotyczące trwałości boomu na AI nadal ciążą na akcjach z sektora, do czego przyczyniło się także ubiegłotygodniowe fiasko planowanej oferty publicznej spółki centrów danych Firmus Grid Ltd., wspieranej przez Nvidia Corp.

Bieżące wyniki finansowe ASML Holding NV oraz Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) pomogą inwestorom ocenić, jak długo może utrzymać się rekordowy wzrost zysków. Akcje TSMC – czołowego tajwańskiego producenta półprzewodników – spadały we wtorek o nawet 2 proc. Z kolei rekordowe zyski ogłoszone w zeszłym tygodniu przez Samsunga nie zdołały dać impulsów do wzrostu kursu jego akcji.

– Inwestorzy nie traktują już dobrych wiadomości ani wysokich wycen jako pewnika. Znacznie dokładniej analizują liczby oraz fundamentalne założenia biznesowe, podczas gdy cały rynek związany z AI wciąż znajduje się pod lupą – wskazuje Tim Waterer, główny analityk rynkowy w KCM Trade.

Czytaj więcej Gospodarka światowa Tajwan wyprzedził Koreę Akcje z giełdy w Taipei zaczęły być postrzegane przez inwestorów jako te, które mogą skorzystać z boomu AI bardziej niż papiery spółek koreańskich.

Indeks KOSPI spadł już o jedną trzecią w stosunku do rekordowego poziomu z czerwca, schodząc poniżej swojej 200-sesyjnej średniej kroczącej. Inwestorzy zagraniczni przyspieszyli wycofywanie kapitału, sprzedając w październiku akcje z indeksu KOSPI o wartości netto ponad 6,3 mld USD Mimo tej przeceny, KOSPI był we wtorek o 40 proc. wyżej niż na początku roku i 68 proc. wyżej niż 12 miesięcy temu.