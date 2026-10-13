My dziennikarze obawiamy się, że sztuczna inteligencja pozbawi nas pracy. A co z zarządzającymi aktywami i doradcami finansowymi? Nie martwicie się?

Nie powiedziałbym, że się martwię, ale oczywiście omawiamy, co się dzieje. Dzielę sztuczną inteligencję na trzy etapy. Pierwszy to to, co robimy teraz, czyli zwiększanie wydajności dzięki generatywnej sztucznej inteligencji. Następnie mamy sztuczną inteligencję agentową, która dopiero się rozkręca. Dzięki temu jesteśmy bardziej wydajni, agenci mogą wykonywać pewne zadania. Trzeci etap, sztuczna inteligencja robotyczna lub ludzka pojawi się później. To są trzy kroki. Teraz przechodzimy do wykorzystania agentów AI. Staramy się wykorzystać pierwszy etap sztucznej inteligencji, aby stać się znacznie bardziej wydajni.