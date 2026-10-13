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Christian Nolting, Private Bank DB: Sztuczna inteligencja doda 1 proc. do PKB

Sztuczna inteligencja to nie bańka inwestycyjna, to boom. Prawdopodobnie teraz jest szczyt wydatków na centra danych – mówi Christian Nolting, Global Chief Investment Officer w Private Bank Deutsche Bank.

Publikacja: 13.10.2026 06:00

Christian Nolting, Global Chief Investment Officer w Private Bank Deutsche Bank

Christian Nolting, Global Chief Investment Officer w Private Bank Deutsche Bank

Foto: materiały prasowe

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Krzysztof Adam Kowalczyk

My dziennikarze obawiamy się, że sztuczna inteligencja pozbawi nas pracy. A co z zarządzającymi aktywami i doradcami finansowymi? Nie martwicie się?

Nie powiedziałbym, że się martwię, ale oczywiście omawiamy, co się dzieje. Dzielę sztuczną inteligencję na trzy etapy. Pierwszy to to, co robimy teraz, czyli zwiększanie wydajności dzięki generatywnej sztucznej inteligencji. Następnie mamy sztuczną inteligencję agentową, która dopiero się rozkręca. Dzięki temu jesteśmy bardziej wydajni, agenci mogą wykonywać pewne zadania. Trzeci etap, sztuczna inteligencja robotyczna lub ludzka pojawi się później. To są trzy kroki. Teraz przechodzimy do wykorzystania agentów AI. Staramy się wykorzystać pierwszy etap sztucznej inteligencji, aby stać się znacznie bardziej wydajni.

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