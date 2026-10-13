Z tego artykułu dowiesz się: Jakie ryzyko dla rynku niesie koncentracja hossy w kilku spółkach technologicznych napędzanych przez AI.

Dlaczego rosnące rentowności obligacji stają się najpoważniejszym zagrożeniem dla dalszych wzrostów na giełdzie.

Co historyczne dane oraz prognozy analityków mówią o przyszłości amerykańskiego rynku „byka”.

Rynek „byka” na giełdach nowojorskich skończył cztery lata. 12 października 2022 r. indeks S&P 500 zamknął się na poziomie 3 577,03 pkt, po bessie (związanej z wysokimi cenami ropy i podwyżkami stóp procentowych), która przyniosła mu spadek o około 25 proc. Później szedł w górę, a silny impuls do zwyżek dało mu w listopadzie 2022 r. pojawienie się opartego na sztucznej inteligencji chatbota ChatGPT firmy OpenAI. To właśnie nadzieje związane ze sztuczną inteligencją stały się paliwem dla hossy. S&P 500 zyskał od dołka z października 2022 r. niemal 120 proc. i ustanowił 123 rekordy. Technologiczny indeks Nasdaq Composite wzrósł w tym czasie o 165 proc. Kapitalizacja amerykańskiego rynku akcji powiększyła się w tym czasie o około 44 bln USD, czyli o więcej niż wynosi łączny PKB USA, Niemiec i Japonii.

Reklama Reklama

Foto: Parkiet

Duża koncentracja

Głównymi „lokomotywami” hossy pozostają wielkie spółki technologiczne. Dziesięć największych spółek z indeksu S&P 500 (z których wszystkie wywodzą się z sektora technologicznego) stanowi obecnie około 40 proc. z około 70 bln USD łącznej wartości rynkowej tego wskaźnika. Dla porównania, w 2022 roku cały sektor technologiczny odpowiadał za mniej niż jedną trzecią z około 30 bln USD wartości S&P 500.

Jednakże bardzo wiele firm spoza branży technologicznej również doświadczyło solidnych zwyżek podczas tej hossy. 67 proc. spółek z indeksu S&P 500 notowano powyżej ich 200-sesyjnej średniej kroczącej przez cały okres trwania obecnej hossy – wynika z danych LPL Financial. Szerokość tego ruchu uległa jednak ostatnio zwężeniu, a spółki technologiczne odpowiadały za niemal całą zwyżkę S&P 500 od początku lata.

Od początku roku S&P 500 wzrósł o blisko 13,5 proc., zwiększając swoją kapitalizację rynkową o około 9 bln USD. Jeśli jednak wykluczyć spółki powiązane ze sztuczną inteligencją, to ten indeks wzrósł zaledwie o 5,5 proc., czyli radził sobie nieco gorzej niż paneuropejski indeks Stoxx Europe 600, który zyskał w tym czasie 5,6 proc.

– Kolejnym kluczowym sprawdzianem dla hossy będzie to, czy udział w niej ulegnie ponownemu rozszerzeniu poza wielkie spółki technologiczne oraz AI. Trwałe rozszerzenie wskaźników szerokości rynku pomogłoby potwierdzić wybicie i zwiększyłoby szanse na to, że rajdy na nowe szczyty okażą się trwałe – prognozuje Adam Turnquist, strateg w firmie LPL.

Część analityków wskazuje również, że zagrożeniem dla hossy stają się rosnące rentowności obligacji rządowych. – Przy obligacjach oferujących potencjalnie zbliżone stopy zwrotu, ale przy znacznie niższej oczekiwanej zmienności, inwestorzy tacy jak fundusze emerytalne czy zarządzający kapitałem senioralnym mogą mieć większą motywację do przenoszenia środków z akcji na rynek długu. Jeśli długoterminowe rentowności będą dalej rosły, ta konkurencja może stać się bardziej widoczna, tworząc kolejny „niekorzystny wiatr” dla rynku akcji – ocenia Jordan Rizzuto, partner zarządzający i zarazem dyrektor inwestycyjny w firmie GammaRoad Capital Partners.

– Główna różnica w sytuacji na rynku akcji w tym październiku w porównaniu z ubiegłym rokiem polega na połączeniu trendu na AI z szokiem stóp procentowych. Zwężenie liczby spółek biorących udział we wzrostach przed osiągnięciem rekordowych poziomów na początku października zaniepokoiło część inwestorów. Kwestia szerokości rynku to coś, co wszyscy chętnie wskazują jako powód do niedźwiedziego nastawienia – wskazuje Garrett Melson, strateg portfelowy w Natixis Investment Managers Solutions.

W tym tygodniu na nastroje inwestorów będą wpływały m.in. raporty wynikowe kolejnych spółek za trzeci kwartał. We wtorek opublikują je pierwsze wielkie banki z Wall Street. Ponadto w środę poznamy dane o inflacji konsumenckiej w USA, które mogą mocno wpłynąć na oczekiwania co do stóp procentowych Fedu.

Czytaj więcej Gospodarka światowa Czy kolejny wzrostowy sezon wyników kwartalnych zadowoli Wall Street? Szacunki analityków sugerują, że zyski spółek z indeksu S&P 500 wzrosły w czwartym kwartale 2025 r. o nieco ponad 8 proc. Jeśli te oczekiwania się...

Nadzieje na zwyżki

Dane historyczne sugerują jednak, że obecna hossa ma wciąż szansę na kontynuację. Od 1950 r., niemal wszystkie rynki „byka”, które przetrwały cztery lata, radziły sobie dobrze w piątym roku, przynosząc średnio niemal 19 proc. stopy wzrostu – wynika z danych zebranych przez firmę Carson Investment Research.

– Hossa zakończyła się w piątym roku tylko raz i miało to miejsce ponad 50 lat temu. Ponadto jest to trzeci najlepszy początek hossy w historii do jej czwartych urodzin. Dwie lepsze hossy – z lat 80. i 2010. – w swoim piątym roku gwałtownie rosły – wskazuje Ryan Detrick, główny strateg rynkowy w Carson Investment Research.

W okresie od 1950 r., średnia długość hossy wynosiła osiem lat. Obecnemu rynkowi „byka” wciąż daleko do rekordowej hossy, która zakończyła się w 2000 roku po niemal 4 500 dniach, czy też hossy po kryzysie finansowym, która trwała prawie 4 000 dni od marca 2009 roku do załamania wywołanego pandemią COVID-19 zimą 2020 roku.

S&P 500 ustanowił w zeszłym tygodniu rekord na poziomie 7844,52 pkt. Tymczasem mediana prognoz analityków, zebranych przez agencję Bloomberga, sugeruje, że na koniec 2026 r. powinien on sięgać 8000 pkt. Najbardziej pesymistyczna prognoza (Bank of America) mówi o 7400 pkt, a najbardziej optymistyczna (22V Research) o 8410 pkt.

Tymczasem spółka Roundhill Investments wprowadziła na rynek fundusz Roundhill S&P 500 Target 10,000 2030 ETF. Fundusz ten daje inwestorom możliwość obstawienia z dźwignią długoterminowego scenariusza, w którym S&P 500 będzie kontynuował wzrosty w nadchodzących latach. Opcje posiadane przez fundusz mogą przynieść znaczną wypłatę, jeśli 10 stycznia 2030 roku – w dniu wygaśnięcia kontraktów – indeks S&P 500 będzie notowany powyżej poziomu 10 000 punktów. Jeśli nie osiągnie tego poziomu, opcje wygasną bezwartościowo. Choć wynik dla samych opcji jest binarny (wszystko albo nic), inwestorzy nie muszą przetrzymywać jednostek funduszu aż do dnia wygaśnięcia kontraktów.