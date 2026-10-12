Z tego artykułu dowiesz się: Jakie polityczne i gospodarcze motywy stoją za rekordowymi zakupami złota przez Pekin.

Jaką rolę odgrywa kruszec w dążeniu Chin do uniezależnienia się od dolara.

Co skłania chińskie gospodarstwa domowe do lokowania kapitału w złocie.

Jak chiński popyt wpływa na globalny rynek i co prognozują czołowi analitycy.

Chiński bank centralny powiększył rezerwy złota o około 23 tony we wrześniu, co jest jego największym miesięcznym zakupem od prawie trzech lat. Kupował on kruszec nieprzerwanie przez 23 miesiące, co było najdłuższą serią zakupów od 2015 r. Złoto w Chinach kupują też w dużych ilościach spółki oraz inwestorzy prywatni. Z danych administracji celnej ChRL wynika, że w ciągu pierwszych ośmiu miesięcy 2026 roku nabywcy z Państwa Środka przeznaczyli na ten cel rekordowe 158,8 mld USD, importując ponad 1000 ton kruszcu. Przewyższa to wynik 96,5 mld USD i 886 ton zaimportowanych przez cały 2025 r.

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Zwiększone gromadzenie kruszcu przez nabywców z Chin nastąpiło w momencie spadku cen złota. We wrześniu potaniało ono o ponad 8 proc., do około 4176 USD za uncję, po tym jak w styczniu osiągnęło rekordowy poziom powyżej 5500 USD. W poniedziałek rano za 1 uncję złota płacono 4180 USD, czyli o 3 proc. mniej niż na początku roku.

Dlaczego Chiny zwiększają import złota?

Według analityków, fala zwiększonych zakupów złota częściowo odzwierciedla dążenie Pekinu do uniezależnienia się od dolara, ale również brak bezpiecznych alternatyw dla chińskich gospodarstw domowych. Eksperci spodziewają się utrzymującego się popytu na kruszec w warunkach spowolnienia gospodarczego.

Zdaniem Carstena Menke, analityka z Julius Baer Group, główny motyw PBOC ma charakter polityczny. Wskazał on na „wykorzystywanie dolara amerykańskiego jako broni oraz powiązane z tym pragnienie uniezależnienia się od amerykańskich obligacji skarbowych jako aktywa rezerwowego”. Zachodnie rządy zamroziły aktywa rosyjskiego banku centralnego po inwazji na Ukrainę w 2022 roku, co obnażyło fakt, że rezerwy utrzymywane za granicą mogą zostać ograniczone w okresach napięć geopolitycznych, podczas gdy złoto w skarbcu własnego kraju pozostaje bezpieczne. Z danych amerykańskiego Departamentu Skarbu wynika, że Pekin kontynuował dywersyfikację rezerw dewizowych, wyprzedając amerykańskie obligacje skarbowe, których wartość w rękach ChRL w lipcu spadła do najniższego od 18 lat poziomu 618 mld USD.

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Jak wskazuje Aakash Doshi, szef strategii rynku złota w State Street Investment Management, konsumencki import złota w Chinach osiągnął rekordowy poziom w ciągu pierwszych ośmiu miesięcy bieżącego roku. „Gwałtownie rosnące premie w cenach na rynku krajowym w Chinach wskazują na silniejszy popyt sezonowy w okresie zimowym” – zaznaczył Doshi. Prognozuje on, że wspierane przez silny popyt ceny złota wzrosną do końca pierwszego kwartału 2027 roku do poziomu od 4750 do 5500 USD za uncję.

– Chińskie zakupy stały się ważnym źródłem strukturalnego wsparcia dla cen złota – ocenia Ewa Manthey, strateg rynku surowców w ING Banku. Dodaje, że banki centralne kupują z myślą o długiej perspektywie i są znacznie mniej wrażliwe na cenę niż inwestorzy detaliczni.

– Koszt alternatywny utrzymywania złota jest również znacznie niższy w Chinach niż na wielu rynkach zachodnich – wskazuje Ole Hansen, szef strategii rynków surowcowych w Saxo Banku. Zwraca on uwagę, że wszelkie oznaki powracającego zaufania do chińskiego rynku nieruchomości i akcji mogłyby osłabić popyt na złoto – podobnie jak słabszy juan, który podnosi cenę złota w kraju, lub wyższe stopy procentowe czyniące depozyty bardziej atrakcyjnymi. Większa zmiana nastąpiłaby w przypadku, gdyby banki centralne straciły zainteresowanie dywersyfikacją rezerw, a napięcia geopolityczne zelżały. - Żadna z tych perspektyw nie wydaje się jednak szczególnie bliska – dodaje Hansen.

Według danych Światowej Rady Złota (WGC), Chiny posiadały na koniec czerwca 2026 r. rezerwy kruszcu wynoszące 2346,43 tony. Zajmowały pod tym względem piąte miejsce na świecie. Na miejscu pierwszym pozostawały Stany Zjednoczone z rezerwami wynoszącymi 8133,46 ton. Tymczasem Narodowy Bank Polski posiadał na koniec września 673 tony złota, co plasowało go na dziesiątym miejscu wśród banków centralnych będących największymi posiadaczami tego kruszcu.