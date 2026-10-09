Z tego artykułu dowiesz się: Dlaczego rzeczywiste przychody OpenAI okazały się niższe od rynkowych prognoz.

Jak wyniki finansowe spółki wpływają na jej rywalizację z firmą Anthropic w wyścigu do debiutu giełdowego.

Co stoi za presją uzasadnienia wyceny OpenAI na poziomie 852 mld USD przed planowaną ofertą publiczną.

W jaki sposób debata na temat bezpieczeństwa AI rzutuje na strategiczne decyzje czołowych graczy w branży.

Spółka OpenAI poinformowała inwestorów, że pod koniec września osiągnęła roczny przychód na poziomie około 50 mld USD, co potwierdziła stacja CNBC. (Jako pierwszy o kwocie 50 mld USD przychodu OpenAI poinformował dziennik „Financial Times”.) Jest to kwota niższa niż 68 mld USD, których oczekiwano i która pojawiła się we wcześniejszych projekcjach. Osoba zaznajomiona ze sprawą poinformowała, że kwota 68 mld USD obejmowała przychód brutto od partnerów OpenAI, co pomaga inwestorom dokonać bezpośredniego porównania z jego głównym rywalem – firmą Anthropic. Oprócz 50 mld USD rocznego przychodu, OpenAI chwaliło się 77-proc. wzrostem łącznego wskaźnika tempa wzrostu (run rate) w trzecim kwartale, a także 107-proc. wzrostem wskaźnika run rate w sektorze biznesowym w tym samym okresie.

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Jak wyniki OpenAI wpłyną na jej ofertę publiczną?

OpenAI znajduje się pod presją, by uzasadnić inwestorom swoją wycenę na poziomie 852 mld USD, przygotowując się do swojej wielkiej oferty publicznej. W czerwcu spółka poufnie złożyła prospekt emisyjny u regulatorów, a kadra zarządzająca sygnalizowała, że firma celuje w debiut w 2027 roku. Przy rocznym przychodzie na poziomie 50 mld USD, wynik OpenAI byłby obecnie niższy niż 65 mld USD rocznej sprzedaży firmy Anthropic.

Anthropic również szykuje się do wielkiego IPO. Firma nie ujawniła oficjalnie, kiedy planuje zadebiutować, ale bierze udział w spotkaniach z potencjalnymi inwestorami i według doniesień dąży do uzyskania wyceny na poziomie 2 bln USD. W sierpniu Anthropic poinformował inwestorów, że pod koniec lipca jego roczny wskaźnik przychodów (annualized revenue run rate) osiągnął 65 mld dol. We wtorkowym raporcie niezależna firma badawcza New Constructs nazwała nadchodzącą ofertę publiczną Anthropic „najbardziej absurdalnym IPO 2026 roku” i wyceniła firmę na zaledwie 150 miliardów dolarów. Przychody Anthropic w 2025 roku wyniosły 4,6 mld USD, podczas gdy strata netto spółki sięgnęła 42 mld USD – wynika z informacji agencji Reuters, która powołała się na wyciekły prospekt emisyjny firmy.

Czytaj więcej Gospodarka światowa Anthropic ostrzega, że sztuczna inteligencja zagraża ludzkości Z prospektu emisyjnego spółki stojącej za modelem sztucznej inteligencji Claude wynika nie tylko to, że ponosi ona duże koszty i planuje ogromne wy...

Zarówno Anthropic, jak i OpenAI znalazły się w centrum gorącej debaty na temat bezpieczeństwa sztucznej inteligencji, po tym, jak rosnąca grupa badaczy ostrzegała, że modele tych firm mogą potencjalnie spowodować katastrofalne szkody. OpenAI ujawniło kilka incydentów, w których jego modele zachowały się w niezamierzony sposób, a niedawno wycofało się z planów wprowadzenia modelu GPT-6.1 Astra, tłumacząc, że nie spełniał on norm bezpieczeństwa firmy. Dyrektor generalny OpenAI, Sam Altman, powiedział we wrześniu, że „obecnie byłby to niewłaściwy moment na wejście na giełdę”, częściowo z powodu utrzymujących się obaw dotyczących bezpieczeństwa.