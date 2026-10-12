Z tego artykułu dowiesz się: Jaką strategię przyjęły Stany Zjednoczone, by przełamać chiński monopol na rynku surowców krytycznych.

Na czym polega amerykański plan odbudowy łańcuchów dostaw i jakie środki są w niego angażowane.

Jak w najbliższej dekadzie może zmienić się globalny układ sił w wydobyciu i rafinacji tych surowców.

Jakie szanse i zagrożenia wiążą się z inwestowaniem w spółki z sektora metali ziem rzadkich.

Nie jest żadną tajemnicą, że Chiny kontrolują ogromną część globalnego rynku metali ziem rzadkich, a w ich rafinacji mają niemal monopol. Pekin wielokrotnie też już wykorzystywał swoją przewagę jako broń w wojnach handlowych i sporach politycznych. Przykładem na to było zeszłoroczne zaostrzenie procedury wydawania na eksport tych surowców, które skłoniło administrację Trumpa do zawarcia rozejmu handlowego z ChRL (który został przedłużony po niedawnej wizycie chińskiego przywódcy Xi Jinpinga w Waszyngtonie). Pekin jest świadomy swojej siły. Wie, że jego metale ziem rzadkich są niezbędne do produkcji nowoczesnego uzbrojenia oraz elektroniki. Stany Zjednoczone są też jednak świadome swoich ograniczeń w tym zakresie. Utrzymując rozejm handlowy z Chinami oraz starając się ich niepotrzebnie nie prowokować, jednocześnie wykorzystują swoje mocne karty (m.in. sankcje technologiczne oraz ograniczenia w eksporcie części lotniczych), by skłonić Pekin do ustępstw. USA w ostatnich kilkunastu miesiącach bardzo zintensyfikowały też wysiłki mające na celu odbudowę niezależnych od ChRL łańcuchów dostaw metali ziem rzadkich.

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Naprawianie zaniedbań

W dążenie do realizacji tego celu są zaangażowane: Departamenty Obrony, Energii, Stanu, Handlu i Zasobów Wewnętrznych, a także nowe urzędy oraz dwie państwowe instytucje pożyczkowe. Znaczna większość tych działań jest koordynowana przez Radę Bezpieczeństwa Narodowego przy Białym Domu. „The Wall Street Journal” podał niedawno, powołując się na anonimowego przedstawiciela administracji Trumpa, że od początku drugiej kadencji tego prezydenta, wstępnie zatwierdzono ponad 180 projektów związanych z minerałami krytycznymi. (Niektóre z nich wymagają jednak jeszcze przeprowadzenia due diligence oraz spełnienia innych warunków uruchomienia finansowania.) Z analizy Center for Strategic and International Studies wynika, że nieudziałowe inwestycje rządu USA w projekty dotyczące metali ziem rzadkich oraz magnesów wzrosły do 7,6 mld USD w ciągu 18 miesięcy kończących się w czerwcu 2026 roku – to ponad czterokrotnie więcej niż łączna kwota zainwestowana w latach 2020–2024.

Obecna waszyngtońska administracja zachęca spółki prywatne do inwestowania w wydobycie metali ziem rzadkich. Z boomu w tym sektorze korzystają również synowie prezydenta, Eric Trump i Donald Trump Jr., którzy zawarli umowy z firmami prowadzącymi w tej branży interesy z rządem. USA zacieśniają też współpracę z sojusznikami w kwestii odbudowy łańcuchów dostaw surowców krytycznych. Służy temu m.in. inicjatywa Pax Silica, której patronuje Departament Stanu. Amerykanie współpracują w tej kwestii m.in. z Australią, Japonią, Argentyną, Brazylią, Uzbekistanem i Demokratyczną Republiką Konga. To właśnie kwestia dostępu do złóż metali ziem rzadkich była jedną z przyczyn tego, że administracja Trumpa zaangażowała się w rozmowy pokojowe w Kongu. W kwietniu Rick Switzer,zastępca przedstawiciela USA ds. handlu, oświadczył, że przy wsparciu Japonii i Europy, Stany Zjednoczone – w razie pilnej potrzeby – są w stanie stworzyć pełny łańcuch dostaw minerałów krytycznych niezależny od Chin w ciągu 6 do 12 miesięcy.

51 tys. ton metali ziem rzadkich wydobyto w USA w 2025 r. W porównaniu z 2024 r. to wzrost o 5,5 tys. ton.

22,5 tys. ton blisko tyle wynosił import metali ziem rzadkich do USA w 2025 r. Rok wcześniej sięgał 8,4 tys. ton.

Od przyszłego roku amerykańskie koncerny obronne będą zobowiązane do wyeliminowania ze swojego łańcucha dostaw niektórych metali pochodzących z krajów uznawanych za przeciwników, w tym z Chin. Ten wymóg jak na razie wydaje się być bardzo trudny do spełnienia, mimo wyraźnych postępów USA oraz ich sojuszników w budowie niezależnych łańcuchów dostaw.Trzeba jednak brać pod uwagę to, że amerykańska branża obronna odpowiada za zaledwie 0,1 proc. światowego popytu na metale ziem rzadkich. Być może więc USA, przy wsparciu sojuszników są już zdolne do zbudowania niezależnego łańcucha dostaw – nawet w ciągu 6-12 miesięcy (tak jak zapowiedział Switzer) – ale ten łańcuch nie zaspokoiłby zapotrzebowania branży technologicznej na te surowce krytyczne.

71 % importu metali ziem rzadkich do USA pochodziło w latach 2021–2024 z Chin, 13 proc. z Malezji, a 5 proc. z Japonii.

– Starania USA w kwestii uniezależnienia się od Chin oceniamy jako ważne i potrzebne, ale niewystarczające w długim okresie czasu. Wynika to głównie z faktu znacznej koncentracji wydobycia i rafinacji surowców w Chinach. Niestety, dotyczy to również znakomitej większości metali ziem rzadkich. Działania USA spowodują zapewne zmniejszenie uzależnienia od Chin z poziomu krytycznego do poziomu znacznego, ale dopiero w perspektywie dekady – mówi „Parkietowi” Marek Kaźmierczak, starszy zarządzający funduszami akcji w VIG / C-QUADRAT TFI.

Z prognoz firmy CRU, zajmującej się analizą rynku surowcowego, wynika, że do końca dekady Chiny stracą część udziału w rynku w przypadku wielu pierwiastków i minerałów, które dotychczas najsilniej kontrolowały. Na przykład ich udział w wydobyciu lekkich metali ziem rzadkich może spaść z ponad 80 proc. w 2026 r. do nieco ponad 60 proc. w 2030 r., a udział w produkcji ciężkich metali ziem rzadkich może się w tym czasie zmniejszyć z około 95 proc. do 80 proc.Udział w USA w wydobyciu obu kategorii metali ziem rzadkich może natomiast przekraczać w 2030 r. 10 proc. To będzie pewnie wystarczało na to, by uniezależnić amerykański przemysł zbrojeniowy i kosmiczny od chińskiego szantażu surowcowego, ale Chiny wciąż pozostaną dominującym graczem na rynku.

Szukanie zwycięzców

Na boomie związanym z amerykańskimi inwestycjami w metale ziem rzadkich mogą skorzystać spółki górnicze, zaangażowane w tej niszy rynkowej. W ostatnich miesiącach trudno było jednak mówić o boomie na ich akcje, co może być związane z tym, że część z tych spółek jeszcze nie jest zyskowna. Inwestorzy dosyć wybiórczo traktowali ich akcje. O ile papiery Mp Materials straciły od początku roku około 16 proc., to akcje USA Rare Earth zyskały w tym czasie 11 proc. Ogólnie jednak ta branża jest traktowana przez analityków jako przyszłościowa. Te spółki mają korzystać z inwestycji rząd USA oraz zwiększonego popytu na surowce krytyczne. Problemem może jednak być czasem zbyt duża spekulacja ich akcjami.

– Inwestorzy instytucjonalni i indywidualni w USA mają dobre rozeznanie w kwestii aktywności rządu USA w poszczególnych obszarach polityki gospodarczej i można wskazać co najmniej kilka, kilkanaście spółek, które są beneficjentami zmiany polityki USA w obszarze górnictwa metali. Z punktu widzenia inwestora finansowego są to spółki o podwyższonym ryzyku inwestycyjnym, a często wręcz spekulacyjnym. Dlaczego tak się dzieje? Inwestorzy dużo szybciej dyskontują potencjalny sukces, na który trzeba czekać zazwyczaj wiele lat. Stąd bardzo dynamiczne wzrosty w momencie informacji o pozyskaniu dotacji lub innego rodzaju wsparcia. Szybkie domknięcie luki informacyjnej powoduje, że takie pomysły bardzo szybko przechodzą z niedowartościowania do silnego przewartościowania. Dlatego – trzeba uważać na tego typu inwestycje – zwraca uwagę Kaźmierczak. VIG/C-QUADRAT TFI niedawno ogłosił powstanie funduszu Global Metals & Mining (GMM), inwestującego w globalne spółki poszukujące, wydobywające i przetwarzające metale przemysłowe oraz szlachetne. – Strategia naszego nowego funduszu GMM koncentruje się na przedsiębiorstwach, które mogą korzystać ze wzrostu zapotrzebowania na surowce wynikającego m.in. z rozwoju sztucznej inteligencji i centrów danych, elektryfikacji i transformacji energetycznej oraz rosnących nakładów na obronność i sektor kosmiczny – dodaje Kaźmierczak.