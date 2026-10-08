Z tego artykułu dowiesz się: Dlaczego tajwańska giełda stała się faworytem inwestorów w dobie boomu na sztuczną inteligencję.

Na czym polega strukturalna przewaga Tajwanu, oferującego ekspozycję na cały łańcuch dostaw AI.

Jakie czynniki mogą wpłynąć na spowolnienie wzrostu w Korei, w tym rosnąca chińska konkurencja.

Co o przewadze Tajwanu sądzą zarządzający funduszami i jak przekłada się to na wyceny akcji.

Taiex, czyli główny indeks giełdy w Taipei, znalazł się na pierwszym miejscu w zestawieniu głównych indeksów giełdowych świata, które najmocniej zyskały od początku roku. Urósł on w tym czasie o niemal 72 proc. Zdołał więc prześcignąć południowokoreański indeks KOSPI, który wzrósł o prawie 62 proc. Zwyżki obu indeksów są napędzane przede wszystkim przez akcje producentów półprzewodników oraz innych spółek korzystających z boomu na sztuczną inteligencję. Rynek tajwański jest jednak coraz mocniej postrzegany jako ten, który może mocniej korzystać z rozwoju sztucznej inteligencji. Optymizm napędzają głębsze powiązania Tajwanu w całym łańcuchu dostaw AI oraz bardziej pozytywne perspektywy wyników spółek.

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Czemu tajwańska giełda rośnie?

– Dla nas różnica nie sprowadza się po prostu do skali ekspozycji na AI, lecz do charakteru wyników, które ją wspierają. Tajwan oferuje szerszy i głębszy zestaw możliwości. Jego wyniki pochodzą z wolumenów, co sprawia, że podwyżki prognoz są szersze i trwalsze. Wyniki Korei w krótkim terminie wynikają z cen – twierdzi Vikas Pershad, zarządzający portfelem w firmie M&G Investments w Singapurze. Tajwan daje inwestorom ekspozycję na projektowanie i produkcję czipów, pakowanie, networking oraz serwery, co oznacza więcej sposobów na czerpanie korzyści z poszerzających się wydatków na AI. Rynek koreański pozostaje natomiast mocno skoncentrowany wokół producentów czipów.

"Utrzymujemy preferencję dla Tajwanu względem koreańskich akcji ze względu na rozbieżne trajektorie wzrostu wyników” – napisali natomiast stratedzy Societe Generale. Prognozują oni, że wzrost cen układów pamięci „ma spowolnić w nadchodzących kwartałach, a normalizacja nastąpi w 2028 r." wraz z rosnącą chińską konkurencją.

Foto: GG Parkiet

– Kolejna noga wzrostów dla tajwańskich akcji będzie prawdopodobnie zależeć mniej od ogólnego entuzjazmu wobec AI, a bardziej od lokalnych firm technologicznych, które pozostają narażone na rzeczywiste wąskie gardła w łańcuchu wartości AI – ocenia Gary Tan, zarządzający portfelem w Allspring Global Investments.

We wrześniowej ankiecie Bank of America, około 40 proc. zarządzających funduszami, stwierdziło, że „przeważa” akcje tajwańskie, a 25 proc. koreańskie. Gdy w tej ankiecie zapytano, który rynek najbardziej skorzysta na kolejnej fazie cyklu AI, 35 proc. respondentów wskazało Tajwan, a zaledwie 5 proc. wybrało Koreę. Szacunki zysków dla spółek z indeksu Taiex wzrosły o około 19 proc. w trzecim kwartale, w porównaniu ze wzrostem o około 15 proc. dla KOSPI – wynika z danych zebranych przez agencję Bloomberga.

Akcje tajwańskie stały się jednak wyraźnie droższe od koreańskich. Pod względem wycen Taiex notowany jest przy około 18-krotności szacowanych zysków na rok naprzód. Ten wskaźnik dla KOSPI wynosi natomiast 5,5.