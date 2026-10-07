Z tego artykułu dowiesz się: Dlaczego amerykańska giełda jest odporna na negatywne sygnały, takie jak wysokie rentowności obligacji.

Która grupa spółek odpowiada za ponad jedną trzecią wartości indeksu S&P 500.

W jaki sposób boom na sztuczną inteligencję napędza hossę na rynku technologicznym.

Jak zmienia się postrzeganie gigantów technologicznych w portfelach inwestorów w dobie niepewności.

Nowojorski indeks giełdowy S&P 500 osiągnął we wtorek historyczny poziom 7844,52 i przebijając poprzedni szczyt z 13 sierpnia. Od początku roku zyskał on już 14 proc. Rekordowo wysoko znalazł się również Nasdaq Composite, który zyskał od początku stycznia o prawie 19 proc. Do ustanowienia rekordów indeksów z Wall Street doszło zaledwie dzień po tym, jak rentowność 10-letnich obligacji skarbowych USA przekroczyła 5,3 proc., osiągając poziomy niewidziane od 2002 roku.

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– W ostatecznym rozrachunku ropa i rentowności obligacji mogą być skorelowane, ale tak samo rynek akcji i zyski. A jeśli zyski są, a były, rynek akcji będzie odporny, nawet jeśli sytuacja gospodarcza jest nieco bardziej niejednoznaczna – twierdzi Shawn Snyder, strateg ekonomiczny w Potomac Fund Management.

– Kiedy traderzy robią sobie przerwę od szumu, który ich otacza – a w ostatnich miesiącach był on w większości negatywny – i przyglądają się bliżej temu, co dzieje się na rynkach, staje się jasne, że amerykański rynek akcji jest najlepszym miejscem do ulokowania pieniędzy w porównaniu z innymi lokalizacjami. Trudno polemizować z w większości pozytywnym stosunkiem ryzyka do zysku, jaki obserwujemy od wielu dekad – wskazuje JJ Kinahan, starszy wiceprezes Cboe Global Markets ds. inwestycji detalicznych i alternatywnych.

Co napędza hossę w USA?

Zwyżki na amerykańskich giełdach napędzane są obecnie głównie przez spółki technologiczne, które korzystają z boomu na sztuczną inteligencję. Tak zwana Wspaniała Siódemka, czyli Nvidia, Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Microsoft i Tesla, stanowi ponad 34 proc. kapitalizacji rynkowej S&P 500.

Ponieważ firmy technologiczne mocno inwestują w centra danych i infrastrukturę obliczeniową, popyt na chipy i sprzęt wzrósł. Na początku tego roku Amazon poinformował, że spodziewa się około 200 mld USD nakładów inwestycyjnych w swoich biznesach w 2026 roku, wskazując na możliwości związane m.in. ze sztuczną inteligencją, chipami i robotyką. Apetyt inwestorów na ambitne zakłady technologiczne stał się też widoczny w czerwcu, gdy SpaceX zebrał 75 mld USD w największym IPO w historii i rozpoczął notowania 12 czerwca. Debiut stał się kolejnym kamieniem milowym, w którym inwestorzy nadal wspierali spółki wzrostowe mimo wyższych cen energii i kosztów pożyczek.

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Giganci AI urośli do tak ogromnych rozmiarów, że wielu inwestorów uznaje ich akcje za odporne na skutki wyższych stóp procentowych. Duże spółki technologiczne – szczególnie „hyperscalerzy” AI, w tym Alphabet, Amazon, Microsoft i Meta – tradycyjnie znane były jako firmy bogate w gotówkę i stosunkowo wolne od długów.

– Ludzie rozglądają się i mówią: „Które obszary rynku mogą to przetrwać?”. Technologia jest w pewnym sensie postrzegana niemal jako defensywna – zauważa Keith Lerner, główny doradca inwestycyjny w Truist Advisory Services.