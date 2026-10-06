Z tego artykułu dowiesz się: Co napędziło ostatni, gwałtowny wzrost wartości akcji SpaceX, przywracając Elona Muska na pozycję bilionera.

Jakie znaczenie dla przyszłości firmy ma program Starship i dlaczego jego najbliższy lot testowy jest tak kluczowy.

W jaki sposób SpaceX monetyzuje swoje zaangażowanie w sektorze sztucznej inteligencji, współpracując z technologicznymi gigantami.

Jaką rolę w strategii firmy odgrywają kontrakty z Departamentem Obrony i jak nowa funkcja Muska w Pentagonie może wpłynąć na ich przyszłość.

Majątek Elona Muska, właściciela m.in. Tesli i SpaceX, sięgnął w rankingu agencji Bloomberga 1,042 bln USD, a w zestawieniu „Forbesa” 1,03 bln USD. Musk odzyskał więc pozycję jedynego na świecie bilionera. Stało się to po tym, jak w poniedziałek akcje SpaceX zyskały niemal 8 proc. Ich kurs stał się najwyższy od czerwca, czyli od okresu po wielkiej ofercie publicznej tej spółki.

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SpaceX zadebiutowało na giełdzie 12 czerwca i 16 czerwca osiągnęło rekordowy poziom zamknięcia na poziomie 201,80 USD. Wkrótce potem kurs akcji zaczął spadać, osiągając lokalne dno na początku sierpnia. Od tamtej pory akcje wzrosły o około 58 proc.

Dlaczego akcje SpaceX mocno zyskały?

Do zwyżki cen akcji SpaceX bardzo mocno przyczynił się raport analityków Morgan Stanley, którzy określili akcje tej spółki jako „tanie przy obecnych cenach” i zwrócili uwagę na „przyszłe premiery produktów AI, postępy w programie Starship oraz kolejne kontrakty na usługi neocloud”. Zarekomendowali oni zakup tych papierów i wyznaczyli cenę docelową na poziomie 300 USD, co oznaczałoby prognozowany wzrost o około 75 proc. w stosunku do poniedziałkowego zamknięcia na poziomie 171,09 USD.

Pod koniec ubiegłego tygodnia SpaceX przeprowadziło wiele lotów kosmicznych jednego dnia, w tym załogową misję dla NASA na Międzynarodową Stację Kosmiczną oraz osobny start, który wyniósł na orbitę układy scalone AI od Google.

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Analitycy Morgan Stanley zasugerowali inwestorom zakup akcji SpaceX przed kolejnym planowanym lotem próbnym potężnej rakiety Starship oraz przed publikacją raportu finansowego za trzeci kwartał, oczekiwaną pod koniec października. Starship to statek kosmiczny nowej generacji SpaceX i największa rakieta, jaką kiedykolwiek zbudowano. Został zaprojektowany tak, aby w pełni nadawał się do wielokrotnego użytku, przy czym zarówno jego drugi stopień (statek), jak i pierwszy stopień (booster) mają bezpiecznie lądować z powrotem na Ziemi. System ten ma dać ogromny impuls biznesowi SpaceX, wynosząc na orbitę satelity Starlink, a także ładunki i załogi dla innych firm i agencji. „Jeśli SpaceX podejmie próbę przechwycenia drugiego stopnia Starshipa podczas nadchodzącego lotu próbnego, może to być największy pozytywny katalizator od czasu IPO” – napisali analitycy Morgan Stanley. (W poprzednich lotach testowych górny stopień Starshipa wodował w oceanie i nie udowodniono jeszcze możliwości jego ponownego użycia).

Nie tylko kosmos. AI, wynajem mocy dla Google’a i gigantyczne kontrakty z Pentagonem napędzają SpaceX

SpaceX czerpie również korzyści ze swojego biznesu związanego ze sztuczną inteligencją, który zyskał dzięki zeszłorocznemu przejęciu należącej do Muska spółki xAI oraz niedawnemu zakupowi firmy Cursor. Choć autorski model firmy, Grok, nie zyskał takiej popularności jak wiodące modele od OpenAI czy Anthropic, SpaceX generuje znaczne przychody, wynajmując moc obliczeniową takim gigantom jak Google i Anthropic.

Musk korzysta również na budowaniu związków swoich biznesów z administracją prezydenta Donalda Trumpa. W zeszłą środę Pentagon mianował Muska współprzewodniczącym Project Meridian – inicjatywy mającej na celu identyfikację broni, technologii i możliwości wojskowych, których USA mogą potrzebować w przyszłych konfliktach zbrojnych. SpaceX czerpie dużą część swoich przychodów od rządu USA, a w coraz większym stopniu z kontraktów obronnych, zarabiając do tej pory ponad 12,7 miliarda dol. na współpracy z Departamentem Obrony, wynika z danych FedScout.