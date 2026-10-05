Z tego artykułu dowiesz się: Jak zaskakujący wynik pierwszej tury wyborów w Brazylii doprowadził do giełdowego rekordu.

Czym różnią się wizje gospodarcze głównych kandydatów i którą z nich rynki finansowe uznały za bardziej obiecującą.

Jak potencjalne zwycięstwo kandydata prawicy może wpłynąć na stopy procentowe, inflację i wzrost gospodarczy.

W jaki sposób wynik drugiej tury wyborów zadecyduje o przyszłości brazylijskiej polityki fiskalnej i zadłużenia kraju.

Bovespa, główny indeks giełdy brazylijskiej, rósł na poniedziałkowym otwarciu sesji aż o 8 proc. i ustanowił rekord. Real brazylijski umacniał się natomiast o 5 proc. wobec dolara. Inwestorzy reagowali w ten sposób na wyniki pierwszej tury wyborów prezydenckich w Brazylii. Jej faworytem okazał się senator Flavio Bolsonaro, kandydat prawicy, będący synem byłego prezydenta Jaira Bolsonaro. Zdobył on 47 proc. głosów, podczas gdy obecny, socjalistyczny prezydent Luis Inacio Lula da Silva otrzymał ich 45,2 proc. Flavio Bolsonaro wypadł w tym pojedynku wyborczym o wiele lepiej, niż przewidywały sondaże i stał się faworytem drugiej tury wyborów, zaplanowanej na 25 października. W niedzielę odbywały się też wybory do parlamentu oraz do władz poszczególnych stanów, w których większość zdobyli kandydaci prawicowi.

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– To miła niespodzianka. Wynik był asymetryczny – albo status quo Luli, albo przyjazny rynkom scenariusz skupiony na konsolidacji fiskalnej Bolsonaro. To daje inwestorom zielone światło do zwiększania długich pozycji – ocenia Antonina Tarassiouk, dyrektor ds. międzynarodowej analizy ekonomicznej w brazylijskiej firmie Reams Asset Management.

Dlaczego inwestorzy preferują wygraną Flavio Bolsonaro?

Ewentualne zwycięstwo Flavio Bolsonaro jest postrzegane jako bardziej korzystne dla gospodarki brazylijskiej, która od zeszłego roku doświadcza spowolnienia. – Brazylia ma obecnie jedne z najwyższych realnych stóp procentowych na świecie, co przyczynia się do coraz bardziej niekorzystnej dynamiki zadłużenia. Naszym zdaniem wynik wyborów, który zapewniłby wiarygodny program konsolidacji fiskalnej, mógłby znacznie poprawić perspektywy makroekonomiczne. W porównaniu z naszym scenariuszem bazowym, realne stopy procentowe mogłyby spaść o co najmniej 2,5 punktu procentowego (do około 5 proc. z 7,5 proc.), wzrost potencjalny mógłby być o 1 p.p. wyższy (2,5 proc. zamiast 1,5 proc.), a inflacja o około 1 p.p. niższa (3,5 proc. zamiast 4,5 proc.) – wskazuje Arend Kapteyn, strateg UBS.

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Bolsonaro jest wyraźnie postrzegany jako kandydat probiznesowy, który ma w programie niższe podatki. Lula obiecuje natomiast m.in. „bardziej sprawiedliwy” system podatkowy oraz bezpłatny transport publiczny. Jego rządy kojarzą się z wyższymi wydatkami socjalnymi. Od grudnia 2022 roku dług instytucji rządowych i samorządowych Brazylii wzrósł o ponad 10 pkt. proc., osiągając poziom 81,9 proc. PKB.

„Od czasu zwycięstwa wyborczego Luli w 2022 roku rentowność 7-letnich brazylijskich obligacji skarbowych wzrosła o 300 punktów bazowych i wynosi 14,25 proc., znajdując się znacznie powyżej porównywalnych rentowności w innych krajach Ameryki Łacińskiej, które w tym samym okresie pozostały stabilne lub nieznacznie spadły” – przypominają analitycy UniCredit.

– Stopień, w jakim Flavio przekroczył sondaże i oczekiwania, będzie trudny do pokonania dla Luli. Nowa kadencja będzie powodem do optymizmu, uwolni stłumione inwestycje i pozwoli na znacznie szybszy spadek stóp procentowych, niż, miałoby to miejsce w innym przypadku – prognozuje Alejandro Cuadrado, szef globalnej strategii walutowej i Ameryki Łacińskiej w Banco Bilbao Vizcaya Argentaria.