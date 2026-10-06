Z tego artykułu dowiesz się: Dlaczego prognozy amerykańskich spółek przed sezonem wyników są najlepsze od ponad 20 lat.

Które sektory są motorami napędowymi hossy i mogą pochwalić się nawet trzycyfrowym wzrostem zysków.

Jakie ryzyko dla całej giełdy niesie hossa napędzana przez zaledwie kilka spółek technologicznych.

Skąd bierze się rynkowy „strach”, gdy kluczowe indeksy giełdowe zbliżają się do historycznych szczytów.

Sezon wyników za trzeci kwartał zaczął się już na Wall Street, choć wyniki pierwszej z bardziej rozpoznawalnych spółek – koncernu Pepsi Co. zostaną opublikowane dopiero w czwartek. (A w przyszły wtorek pojawią się raporty pierwszych wielkich amerykańskich banków.) Do otwarcia poniedziałkowej sesji wyniki za trzeci kwartał podało 16 spółek, z których 13 pozytywnie zaskoczyło wysokością zysków, dwie miały wyniki zgodne z oczekiwaniami, a tylko jedna rozczarowała. Jak dotąd 116 firm z tego indeksu opublikowało swoje projekcje dotyczące wyników. Z wyliczeń firmy analitycznej FactSet wynika, że aż 72 z nich przedstawiło prognozy zysku na akcję wyższe od oczekiwań analityków lub zbliżone do ich górnych przedziałów. Było ich najwięcej, odkąd FactSet zaczęła ponad 20 lat temu zbierać dane na ten temat. Poprzedni rekord (65 spółek) został ustanowiony w drugim kwartale 2021 r.

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Silne sektory

Wygląda również na to, że trzeci kwartał przyniósł amerykańskim spółkom kolejny, bardzo duży wzrost zysków na akcję. Z danych zebranych przez FactSet wynika, że analitycy średnio szacują, że zyski na akcję firm z indeksu S&P 500 wzrosły w tym okresie o 29,5 proc. rok do roku. Wzrost był więc prawdopodobnie niższy niż w drugim kwartale, gdy wyniósł aż 52 proc. Wygląda jednak na to, że był to trzeci z rzędu kwartał ze zwyżką zysków przekraczającą 25 proc. Może się również okazać, że wzrost był wyższy od oczekiwań analityków, co się często zdarza podczas sezonów wynikowych w USA. Za takim scenariuszem przemawia choćby duża liczba spółek publikujących prognozy dla zysków, które okazują się lepsze od oczekiwań analityków.

Foto: GG Parkiet

„Odsetek spółek publikujących pozytywne prognozy dotyczące zysku na akcję wynosi 62 proc., co jest powyżej 5-letniej średniej wynoszącej 40 proc. oraz powyżej 10-letniej średniej wynoszącej 41 proc. (...) Co napędza wyższą liczbę spółek z S&P 500 mających pozytywne prognozy dla zysku na akcję? Na poziomie sektorowym, to sektor technologii informacyjnych ma najwyższą liczbę spółek emitujących pozytywne wskazówki dotyczące zysku na akcji spośród wszystkich 11 sektorów – 44. Liczba ta jest znacznie powyżej 5-letniej średniej wynoszącej 23,6 oraz znacznie powyżej 10-letniej średniej wynoszącej 20,4 dla tego sektora” – zauważają analitycy FactSet. Na drugim miejscu znalazł się, pod tym względem, sektor przemysłowy z 10 spółkami, a na trzecim sektor ochrony zdrowia z 5 firmami publikującymi projekcje wyników zbliżone do najlepszych prognoz lub przewyższające prognozy.

Z danych zebranych przez FactSet wynika, że wzrost zysków na akcję sektora IT ma sięgać 65 proc. rok do roku. Przebije go najprawdopodobniej tylko wzrost tego wskaźnika dla sektora energetycznego, który może wynieść aż 114 proc. (co jest oczywiście związane z wysokimi cenami ropy na rynkach światowych). Bardzo dobrze może wypaść również sektor usług komunikacyjnych, do którego zaliczany jest m.in. taki gigant cyfrowy jak Meta Platforms. Prognozowany wzrost zysków spółek z tej branży jest szacowany na 51,5 proc. Te trzy sektory mocno więc ciągną w górę wyniki dla całego indeksu S&P 500. Dwucyfrowy wzrost zysku na akcję wypracowały też prawdopodobnie sektory: surowcowy (29,4 proc.) i przemysłowy (14,6 proc.). W przypadku pozostałych branż był on zapewne niższy niż 10 proc. Prognozy sugerują, że sektor finansowy był pod tym względem przedostatni, zwiększając swój zysk na akcję o 3 proc. Za nim uplasował się tylko sektor dóbr pierwszej potrzeby, który mógł zwiększyć ten wynik o 2,9 proc. w trzecim kwartale. Żaden sektor nie doświadczył jednak spadku zysków na akcję.

Czas zwyżek

S&P 500 zyskał od początku roku do poniedziałkowego otwarcia sesji 12,6 proc., a od marcowego dołka wzrósł o 21 proc. Ostatnim razem ustanowił on rekord w sierpniu, lekko przekraczając poziom 7800 pkt. W poniedziałek od tego rekordu indeks dzieliło nieco ponad 1 proc. Nasdaq Composite zyskał natomiast od początku roku 17 proc., a rekord ustanowił w piątek. Hossa w USA jest więc w dużym stopniu zależna od spółek technologicznych. We wrześniu rosły tylko dwa sektory S&P 500: IT oraz usługi komunikacyjne, do czego mocno przyczynił się m.in. miesięczny rajd akcji Meta Platforms aż o 27 proc. Za blisko połowę tegorocznego wzrostu indeksu S&P 500 odpowiadały zaledwie cztery spółki technologiczne: Nvidia, Micron, Apple oraz AMD, które mocno korzystały z boomu na sztuczną inteligencję. Inne sektory radzą sobie gorzej. Czy jest to jednak sygnał ostrzegawczy dla amerykańskiego rynku akcji?

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„Zawsze lepiej jest obserwować wzrost rynku przy szerokim uczestnictwie niż przy udziale małej grupy akcji, a trwałość wąskich wzrostów w większym stopniu zależy od tej wąskiej grupy spółek. Wbrew powszechnej opinii sama słaba szerokość rynku nie była jednak wiarygodnym krótkoterminowym sygnałem niedźwiedzim. W poprzednich okresach, gdy szerokość rynku pogarszała się, ale ceny utrzymywały się stosunkowo dobrze, przyszłe stopy zwrotu nie wykazywały niemal żadnego negatywnego wpływu” – wskazują analitycy Bespoke Investment Group.

Jak na razie amerykański rynek akcji trudno uznać za pogrążony w euforii. Choć indeksy giełdowe z Wall Street były bliskie rekordowych poziomów, to liczony przez CNN Indeks Chciwości i Strachu wskazywał w poniedziałek 38 pkt., czyli był na poziomie sugerującym, że na giełdach panuje „strach”. Mediana prognoz strategów, zebranych przez agencję Bloomberga, sugeruje jednak, że S&P 500 dojdzie na koniec 2026 r. do 8000 pkt. Najbardziej „bycza” prognoza (22V Research) mówi o 8410 pkt.