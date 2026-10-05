Z tego artykułu dowiesz się: Jak cyfrowa rewolucja AI przekłada się na realny popyt na miedź, stal i energię.

Na czym polega supercykl surowcowy i które sektory mogą zyskać na nim najwięcej.

W jaki sposób boom na AI, zielona transformacja i wzrost wydatków zbrojeniowych tworzą skumulowany popyt na surowce.

Jakie czynniki, od lat zaniedbań inwestycyjnych po deglobalizację, ograniczają podaż kluczowych metali.

Rewolucja technologiczna związana ze sztuczną inteligencją wymaga nie tylko wielkich nakładów kapitałowych. Według wyliczeń Alpha Sense, zapotrzebowanie na moce centrów przetwarzania danych może rosnąć do 2030 r. w tempie 40 proc. rocznie i sięgnąć za cztery lata 117 GW. Te „fabryki sztucznej inteligencji” będą potrzebowały wielkich ilości energii. By je zbudować oraz postawić otaczającą je infrastrukturę, będą potrzebne również gigantyczne ilości surowców. Te wielkie inwestycje powinny więc napędzać popyt m.in. na miedź, aluminium, stal, a także na gaz ziemny i uran do nowych elektrowni zasilających centra przetwarzania danych. Boom AI nałożył się na „zieloną transformację””, rozwój elektromobilności oraz gorączkę zbrojeniową. Te wszystkie trendy będą w nadchodzących latach kreowały silny popyt na surowce.

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Rosnący apetyt

O tym, że mamy do czynienia ze wczesnym stadium supercyklu surowcowego, jest przekonany m.in. Jeff Currie, jeden z szefów firmy Abaxx Markets, a wcześniej przez wiele lat strateg m.in. Goldman Sachs i Carlyle Group. Jego zdaniem, ceny surowców mogą być w trendzie wzrostowym przez dekadę lub dłużej. Wielkie zapotrzebowanie na inwestycje związane ze sztuczną inteligencją zderza się bowiem z skutkami lat niewystarczających inwestycji w sektorze energetycznym.

– Sektor energetyczny reprezentuje najbardziej asymetryczny handel we współczesnych finansach. Jest tak dlatego, że firmy naftowe mają stopę wolnego przepływu gotówki wynoszącą 15,5 proc., a hyperscalerzy AI nie mają żadnej takiej stopy – stwierdził Currie w rozmowie z agencją Bloomberga. Rekomenduje on więc inwestorom kupowanie akcji grupy spółek naftowych, którą nazwał „Szczodrą Siódemką” (ang. „Munificent Seven”), czyli koncernów: ExxonMobil, Chevron Corp., ConocoPhillips, Shell, TotalEnergies, BP Plc i Equinor.

Currie przypomina, że spółki technologiczne były wiodącymi firmami na Wall Street w latach 90. i na początku obecnego stulecia. Później przewodziły firmy energetyczne. W 2014 r. znów jednak było widać dominację sektora technologicznego, a następne 10-12 lat może należeć do firm energetycznych.

Dobre stopy zwrotu akcji spółek energetycznych nie muszą jednak wykluczać zwyżek notowań gigantów cyfrowych. Wszak to rewolucja AI będzie napędzała boom surowcowy.

– O sztucznej inteligencji często myślimy przez pryzmat oprogramowania, modeli i aplikacji. Jednak u podstaw całego ekosystemu znajduje się moc obliczeniowa i energia, a więc również centra danych, sieci przesyłowe, transformatory oraz metale potrzebne do ich budowy. Rewolucja cyfrowa ma bardzo materialne fundamenty – wskazuje Marek Kaźmierczak, Zarządzający Funduszami w VIG / C-QUADRAT TFI.

Nawet jeśli duża część inwestycji w infrastrukturę AI nie zostanie zrealizowana, a rządy będą odchodziły od celów neutralności klimatycznej, to pozostałe inwestycje w sztuczną inteligencję, projekty zbrojeniowe i rozwój elektromobilności, powinny wytworzyć wystarczająco silny popyt na surowce na wiele lat. Wszak do produkcji samochodu elektrycznego potrzeba około 2,4 razy więcej miedzi niż do auta z silnikiem spalinowym, a pojedynczy transformator wysokiego napięcia może wymagać nawet około 300 ton stali. Coraz silniejszy popyt na surowce będzie generowała również branża kosmiczna, której wartość szacowana jest na około 630 mld USD i która nadal rośnie. Impuls wzrostowy dla rynków surowcowych będzie zapewniał również przemysł zbrojeniowy – zwłaszcza, że sam będzie coraz mocniej wykorzystywał sztuczną inteligencję i technologie kosmiczne. Zarówno sektor kosmiczny jak i zbrojeniowy wykorzystują szeroką grupę metali o krytycznym znaczeniu: tytan, ren, gal, german, wolfram, beryl, kobalt, antymon, nikiel, lit, platynę oraz pierwiastki ziem rzadkich.

– Silny popyt spotyka się z ograniczoną podażą, dodatkowo zawężoną przez geograficzną koncentrację wydobycia i przetwarzania. W efekcie powstają wąskie gardła, których najbardziej wyrazistym przykładem są metale ziem rzadkich. Uważamy, że rozpoczęty supercykl surowcowy ma solidne podstawy do kontynuacji, szczególnie w przypadku złota, srebra, miedzi i pierwiastków ziem rzadkich – dodaje Kaźmierczak.

Daniel Ghali, szef działu analiz rynku metali w Deutsche Banku, prognozuje spore niedobory miedzi na rynku w nadchodzących kwartałach. Odbudowa zapasów tego surowca przez USA i Chiny może pochłonąć do końca roku 71 proc. dostępnych światowych zasobów miedzi. Jego zdaniem, cena miedzi może skoczyć w nadchodzących miesiącach o 50 proc. i dojść w drugim kwartale 2027 r. do poziomu 22 050 USD za tonę. Rok temu była ona w okolicach 10,7 tys. USD.

Podaż miedzi może w nadchodzących latach nie nadążać za popytem, m.in. dlatego, że w ostatnich latach znajdowano mało nowych złóż, a uruchomienie wydobycia w odkrytych złożach zwykle zajmuje wiele lat. O ile na początku zeszłej dekady odkrywano po kilkanaście nowych, dużych złóż miedzi rocznie, to od 2012 r. roczna ilość tych odkryć stała się jednocyfrowa, a w 2025 r. spadła do zera.

W przypadku rynku miedzi (oraz wielu innych surowców) na konsumentach mści się to, że przez wiele lat zaniedbywano inwestycje w nowe złoża oraz w przetwórstwo. To, że globalne ceny oleju napędowego obecnie tak mocno rosną, jest częściowo skutkiem tego, że w Europie zamknięto wcześniej wiele „trujących środowisko” rafinerii. Teraz płacimy za zaniechania inwestycyjne, do których dochodziło w beztroskich czasach przyspieszonej globalizacji.

Zwrot ku bezpieczeństwu

Poważny wpływ na podaż kluczowych surowców mają działania związane z deglobalizacją, czyli m.in. skracanie łańcuchów dostaw, tak, by uczynić je bardziej bezpiecznymi na wypadek wstrząsów. Dotyczy to choćby działań mających na celu zmniejszenie zależności USA i Europy od metali ziem rzadkich z Chin. Pekin pokazał bowiem, że potrafi reglamentować (z przyczyn politycznych i w ramach odwetu handlowego) dostęp do tych kluczowych surowców, niezbędnych m.in. dla nowoczesnego przemysłu zbrojeniowego. Te działania uniezależniające też jednak mogą przejściowo tworzyć wąskie gardła na rynku.

– Dotychczas o lokalizacji wydobycia i przetwarzania decydowała przede wszystkim efektywność ekonomiczna. Dziś coraz większe znaczenie ma bezpieczeństwo dostaw. Państwa chcą ograniczać zależność od pojedynczych kierunków, nawet jeśli oznacza to wyższe koszty. To zmienia ekonomię całego sektora i tworzy premię dla producentów działających w krajach uznawanych za bezpieczne i sojusznicze – zwraca uwagę Kaźmierczak.

Oczywiście uruchamianie wydobycia i rafinacji metali ziem rzadkich z nowych złóż będzie procesem długotrwałym i stopniowym. Nie da się też szybko zwiększyć podaży wielu metali na globalnym rynku. Sięgnięcie w większym stopniu po ropę i gaz do napędzania „fabryk AI” może natomiast wywrócić politykę neutralności klimatycznej.