Z tego artykułu dowiesz się: Jaka jest skala ukrytego popytu na złoto ze strony światowych banków centralnych.

Kto, oprócz Ludowego Banku Chin, napędza ogromny popyt na złoto w Państwie Środka.

Co sprawia, że rynek złota doświadcza obecnie historycznej zmienności cen.

Jak rynek obligacji wpływa na bezprecedensowe wahania na rynku metali szlachetnych.

12-miesięczna średnia ruchoma oscylowała w ciągu ostatnich kilku miesięcy między 50 a 60 tonami.

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W międzyczasie oficjalne zakupy złota przez banki centralne wyniosły 23 tony w lipcu, czyli o 21 ton poniżej rzeczywistych poziomów. Co więcej, oficjalne miesięczne zakupy nie przekroczyły 60 ton w żadnym miesiącu od listopada 2024 roku, co również stanowi znaczną rozbieżność. Popyt na złoto ze strony banków centralnych może być znacznie większy niż sugerują oficjalne dane.

Chiny zaimportowały ponad 1100 ton złota w ciągu pierwszych ośmiu miesięcy 2026 roku, ale ich bank centralny dodał tylko około 80 ton. Oficjalne zakupy to tylko część popytu.

Kto w Chinach kupuje złoto? – Tak naprawdę wszyscy. Złoto niezmiennie od wielu miesięcy kupuje Ludowy Bank Chin. Kupują fundusze ETF i inne instytucje finansowe. W końcu kupują też zwykli Chińczycy, którzy stracili zainteresowanie przegrzanym rynkiem nieruchomości i przeciętnie prosperującą chińską giełdą – pisze Michał Tekliński, ekspert rynku złota Goldsaver i Grupy Goldenmark.

– 21-tonowa luka, którą Goldman zasygnalizował w lipcu, nie jest jednorazowym przypadkiem. To miesięczna wersja tego zjawiska – pisze analityk rynku metali szlachetnych Saleh Almenawer. I wylicza:

2223 tony zgłoszono do MFW. 5116 ton faktycznie zakupiono. 2893 tony nigdy nie zostały zadeklarowane. – 2 na 3 tony kupiono w ciemno. Oficjalne liczby pochodzą z komunikatu prasowego.

Prawdziwa oferta to ta część, która jest pomijana w formularzu – twierdzi Saleh Almenawer.

Ceny złota rzadko kiedy były tak zmienne jak obecnie.

Kontrakty terminowe na złoto odnotowały w tym roku 7 dziennych spadków o -3,5 proc. lub więcej, co stanowi najwyższy wynik od 2008 roku. To już ponad dwukrotnie więcej niż 3 sesje handlowe odnotowane w 2025 roku. Dla porównania, największą roczną liczbę sesji ze spadkami o -3,5 proc. lub więcej odnotowano w 1980 roku – 33.

Z pozostałymi 3 miesiącami handlu, rok 2026 jest na dobrej drodze, aby stać się rokiem o największej zmienności cen kontraktów terminowych na złoto od 1982 roku.

W rezultacie ceny kontraktów terminowych na złoto spadły o -5,4 proc. od początku roku, zmierzając do pierwszego rocznego spadku od 2022 roku, po najlepszym roku od 1979 roku.

Rynek obligacji katalizuje jedne z najbardziej zmiennych warunków cenowych złota w historii.

Niezwykle nietypowy spadek cen złota

Ceny złota spadły we wtorek o -3,4, co stanowi jeden z najrzadszych jednodniowych spadków w ciągu ostatnich dwóch dekad. Od 2006 roku złoto odnotowało średnią dzienną zmianę na poziomie +0,05 proc., przy odchyleniu standardowym 1,19proc. Wtorkowa wyprzedaż odnotowała wynik Z na poziomie -2,90, co plasuje ją głęboko w lewym ogonie rozkładu.

Statystycznie, tak ekstremalny dzienny spadek występuje zaledwie w ~0,2 proc. przypadków, czyli mniej więcej raz na 2 lata, przy założeniu rozkładu normalnego.

Gwałtowny wzrost rentowności powoduje ogromne zakłócenia na rynku metali szlachetnych.