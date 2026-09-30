Z tego artykułu dowiesz się: Jakie możliwości i zasady działania mają agenci AI zarządzający rachunkami na platformie Robinhood.

Jakie zaawansowane narzędzia, dawniej dostępne tylko dla instytucji, trafią do inwestorów detalicznych.

Kto ponosi odpowiedzialność za transakcje przeprowadzane przez autonomicznych agentów sztucznej inteligencji.

Kiedy i na jakich zasadach platforma planuje wprowadzić handel akcjami i ETF-ami w weekendy.

Robinhood Markets, popularna w USA platforma tradingowa, ogłosiła, że wprowadza konta tradingowe dla zwykłych klientów, które będą zarządzane przez agentów AI. Ma ona również zacząć oferować klientom nowe produkty, w tym bezterminowe kontrakty futures powiązane z kryptowalutami i opcje powiązane z wynikami finansowymi spółek.

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– Ta gama produktów ma zaoferować inwestorom detalicznym coraz bardziej zaawansowane narzędzia, zarezerwowane niegdyś dla funduszy hedgingowych, dużych banków i funduszów typu quant – stwierdził Vlad Tenev, prezes Robinhood Markets.

Robinhood zacznie udostępniać nowe konta klientom „w sposób losowy” w nadchodzących tygodniach. (Uczestnicy konferencji w Houston, na której został ogłoszony ten projekt, mieli jednak możliwość natychmiastowego skorzystania z tej usługi.) Spółka po raz pierwszy otworzyła swoją platformę na sztuczną inteligencję w maju, umożliwiając klientom podłączenie zewnętrznych agentów AI do infrastruktury handlowej domu maklerskiego. Od tamtej pory około 150 tys. klientów otworzyło konta „agentowe”. Najnowsza wersja ma na celu zmniejszenie barier poprzez przeniesienie całego procesu bezpośrednio do aplikacji Robinhood.

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Na czym ma polegać zarządzanie kontami tradingowymi przez AI?

Klienci mogą instruować agentów AI, aby monitorowali rynki i realizowali transakcje, w tym za pomocą cyklicznych strategii działających na podstawie z góry określonych warunków. Zatwierdzanie każdej transakcji z osobna jest domyślnie włączone, ale klienci mają możliwość wyłączenia tej funkcji, co pozwala agentowi na autonomiczny handel. Agenci AI mogą jednak korzystać wyłącznie ze środków przekazanych na osobne konto.

– Pomyśleliśmy: „Gdybyśmy zrobili to 100 razy łatwiejszym i przyjemniejszym, to prawdopodobnie moglibyśmy przejść od 150 tys. użytkowników do milionów” – powiedział Abhishek Fatehpuria, wiceprezes ds. zarządzania produktem w Robinhood.

Firma będzie pobierać od klientów opłaty za korzystanie z modeli za pośrednictwem swojej platformy i poinformowała, że jeden z modeli OpenAI, Luna, będzie bezpłatny do końca 2026 r. Spółka nie ujawniła, czy posiada umowy o podziale przychodów z dostawcami.

Czy wykorzystanie AI w tradingu przełoży się jednak na wyższe stopy zwrotu osiągane przez klientów? Jak dotąd nikt jeszcze nie zmierzył ani nie porównał wyników inwestycyjnych klientów korzystających z kont „agentycznych” z wynikami strategii bez użycia agentów AI. Platforma Robinhood zaznacza, że to klienci będą sami ponosili odpowiedzialność za to, w jaki sposób będą wykorzystywali sztuczną inteligencję do przeprowadzania transakcji. Przedstawiciele tej spółki wskazują jednak, że najprawdopodobniej inwestorzy będą początkowo ostrożnie podchodzić do zarządzania kontem przez agentów AI i powierzać im stosunkowo małe kwoty, by sprawdzić, jak skuteczni oni będą w zarządzaniu takimi sumami.

– Myślę, że bardzo niewielu ludzi od razu przeznaczy dużą część swojego majątku na konto agentowe i zacznie handlować od pierwszego dnia. Większe alokacje pojawią się w ciągu kilku lat – prognozuje Fatehpuria.

Robinhood poszerza również ofertę dotyczącą całodobowego handlu akcjami. Oferuje go od 2023 r., ale wyłącznie przez pięć dni w tygodniu, z wyłączeniem świąt. Wkrótce ma jednak poszerzyć ten handel również o weekendy, oferując wówczas handel wybranymi akcjami oraz ETF-ami za pomocą alternatywnego systemu obrotu o nazwie Bruce.