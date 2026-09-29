Firma informuje inwestorów przed swym wycenianym na 2 bln dol. debiutem giełdowym, że sztuczna inteligencja może też stanowić "katastrofalne zagrożenie", a jej modele mogą "manifestować zachowanie samozachowawcze" połączone z zabiegami mającymi "uniemożliwić ich wyłączenie", czy też "zamaskować" podejmowane przez nie czynności, lub "manipulować" ludźmi, a nawet podejmować kroki "przypominające szantaż".

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Prospekt wyjaśnia też, że ponieważ modele AI mogą być świadome tego, iż są poddawane testowi, "znacząco ogranicza to" możliwość ustalenia przez Anthropic, czy są bezpieczne.

Agencja Reutera, która wraz z dziennikiem "Financial Times" poinformowała jako pierwsza o ostrzeżeniach zawartych w prospekcie firmy, podkreśla, iż w liczącym 261 stron dokumencie 80 stron poświęconych jest zagrożeniom związanym z AI. Tylko 48 stron zawiera informacje o działalności biznesowej Anthropica.

Dzień wcześniej firma OpenAI zrezygnowała z planowanej na październik premiery nowego modelu zaawansowanej sztucznej inteligencji GPT-6.1 Astra.

Nowy model wykazywał m.in. większą skłonność do oszukiwania – nie zawsze szczerze mówił użytkownikowi, jakie działania podjął. Ponadto problemem był "zakres uprawnień" przy autoryzacji, bot dążył bowiem do wykonania zadania, nie pytając użytkownika o pozwolenie.

Axios ujawnił w niedzielę, że Anthropic i OpenAI badają dziesiątki tysięcy incydentów związanych z niebezpiecznymi zachowaniami AI. Portal podkreślił, że skala problemu jest nieporównywalnie większa niż to, o czym wie opinia publiczna.

Czytaj więcej Inwestycje Piotr Mieczkowski, Fundacja Digital Poland: Jak ostrzeżenia Anthropica wpłyną na IPO? – Największe ryzyko widzę w tym, na ile modele AI będą unikalne i na ile Chińczycy oferujący darmowe modele nie rozwalą spółek tego typu od środka...

Najnowsze ustalenia w tej sprawie stawiają pod znakiem pytania zdolność OpenAI i Anthropica, czy też w ogóle firm tego typu, do "ustanowienia całkowitej kontroli nad ich własną technologią", zwłaszcza że najnowsze agenty realizują zadania, wykazując zdumiewającą determinację oraz odporność na trudności i przeszkody, a zatem praca nad ograniczeniem ich "pomysłowości" stawia często ich twórców na przegranej pozycji– kontynuuje Axios.